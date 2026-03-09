వసంతం మాయం - మార్చిలోనే మండుతున్న ఎండలు - ముంచుకొస్తున్న 'హీట్ స్ట్రెస్'
శీతాకాలం వెళ్లగానే మొదలైన వేసవి తాపం- ప్రకృతి ఆనవాళ్లు దెబ్బతిన్న వైనం - వాతావరణ మార్పుల వల్లే ఈ విపరీతం అంటున్న నిపుణులు - కర్నూలులో అప్పుడే 39 డిగ్రీలకు చేరిన ఉష్ణోగ్రత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 4:35 PM IST
Early Summer Heat in March : ఒకప్పుడు ఫాల్గుణ మాసం రాగానే ప్రకృతి పులకరించిపోయేది. ఆకులు రాల్చిన చెట్లు కొత్తగా చిగురు తొడిగేవి. కోకిల గానంతో వసంత రుతువు ఆహ్వానం పలికేది. పగలు వెచ్చగా, రాత్రి చల్లగా వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదభరితంగా ఉండేది. ముఖ్యంగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలలు అంటేనే వసంతానికి కేరాఫ్ అడ్రస్. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. వసంతం రాక ముందే వేసవి మంటలు మొదలయ్యాయి. మార్చి నెల ప్రారంభం కాకముందే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. అసలు వసంత రుతువు ఉందా? లేదా? అనే అనుమానం కలుగుతోంది. వాతావరణంలో వస్తున్న అనూహ్య మార్పుల వల్లే ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని, భవిష్యత్తులో వేడి తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కనుమరుగవుతున్న వసంత రుతువు : కొన్నేళ్లుగా మార్చిలోనే వేసవి తరహా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. గడిచిన రెండేళ్లుగా అయితే వసంత రుతువు వచ్చినట్లు కూడా ఎవరికీ తెలియడం లేదు. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఏర్పడుతున్న అనూహ్య వాతావరణ పరిస్థితులు దీనికి ప్రధాన కారణం. దీని ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా పగలు, రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లోనే పలు ప్రాంతాల్లో వడగాలులు వీయడం ఇప్పుడు సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. తీవ్రమైన పట్టణీకరణ, కాంక్రీట్ జంగిల్స్ పెరగడం, పచ్చదనం తగ్గిపోవడం ఈ ముప్పును మరింత పెంచుతున్నాయి.
ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి : దేశంలో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలోనే సగటు ఉష్ణోగ్రతలు 1.07 డిగ్రీలు పెరిగాయి. దక్షిణ భారతదేశంలో పరిస్థితి కొంచెం మెరుగ్గా ఉన్నా, మిగతా ప్రాంతాల్లో ఎండలు రికార్డు స్థాయిలో మండుతున్నాయి. మన రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో అప్పుడే ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీలు దాటేశాయి. ఇటీవల కర్నూలులో గరిష్ఠంగా 39 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ముఖ్యంగా కోస్తా ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఇక్కడ ఎండ వేడికి సముద్రపు తేమ కూడా తోడవుతోంది. దీంతో ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీలే ఉన్నా, ప్రజలకు మాత్రం 35 డిగ్రీల ఎండలో ఉన్నంత ఉక్కపోత, అసౌకర్యం కలుగుతోంది.
మూగజీవాలు, కూలీలపై తీవ్ర ప్రభావం : రాష్ట్రంలో ఈ నెలలోనే వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) ఇప్పటికే ప్రకటించింది. అయితే వడగాలుల కంటే ముందు 'హీట్ స్ట్రెస్' ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీని వల్ల మనుషుల్లో వేగంగా అలసిపోయి, పనిచేసే శక్తి సన్నగిల్లుతుంది. ఉష్ణోగ్రత 32 డిగ్రీలు దాటితే మూగజీవాలు విలవిల్లాడుతాయి. కోళ్లు, మేకలు, గొర్రెలు తీవ్ర ఇబ్బంది పడతాయి. పశువులపై ఈ వేడి ప్రభావం పడి, పాల ఉత్పత్తి కూడా భారీగా తగ్గిపోతుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ఆరుబయట ఎండలో పనిచేసే రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు, భవన నిర్మాణ కార్మికులు, డెలివరీ బాయ్స్ (గిగ్ వర్కర్లు) తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. దీనివల్ల ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజల జీవనాధారంపై, ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.
"ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేవలం వడగాలులనే కాకుండా, 'హీట్ స్ట్రెస్' ప్రభావాన్ని కూడా మనం తీవ్రంగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ప్రభుత్వాలు దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. మైదాన ప్రాంతాల్లోనే కాదు, ఇప్పుడు పర్వత ప్రాంతాల్లోనూ వేడి తీవ్రంగా పెరుగుతోంది. భూతాపం (గ్లోబల్ వార్మింగ్) కారణంగా వాతావరణంలో శరవేగంగా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఈ మార్పులను తట్టుకునేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మానసికంగా, శారీరకంగా సన్నద్ధం కావాలి. ఒకే ఉష్ణోగ్రత, ఒక్కో భౌగోళిక ప్రాంతంలో వేర్వేరు రకాల ప్రభావాలను చూపిస్తుంది. వాతావరణ మార్పులపై ప్రభుత్వం ప్రజలకు విస్తృతమైన అవగాహన కల్పించాలి." - డాక్టర్ కేజే రమేశ్, ఐఎండీ (భారత వాతావరణ విభాగం) మాజీ డైరెక్టర్
