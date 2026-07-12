ప్రైవేటు కళాశాలల వైపు మొగ్గు చూపుతున్న టాపర్లు - ఓయూలో ఎప్సెట్లో ఈ ర్యాంకుతో మొదలు
ప్రైవేటు కాలేజీల్లో చేరడానికి ఆసక్తి చూపుతున్న ఎప్సెట్ విద్యార్థులు - మొదటి ర్యాంకర్ సైతం ప్రైవేటు కళాశాలలోనే - వెయ్యిలోపు ర్యాంకర్లలో 196 మందికి సీట్లు
Published : July 12, 2026 at 5:11 PM IST
EAPCET Toppers Opting Private College : ఎప్సెట్ టాపర్లు రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలలో కంటే ప్రైవేటు కళాశాలల్లో చేరేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇంజనీరింగ్ మొదటి విడత సీట్ల కేటాయింపు పరిశీలిస్తే ఇదే స్పష్టమవుతోంది. మొదటి ర్యాంకర్ రుషి ప్రైవేటు కళాశాలలోనే చేరటం గమనార్హం. ముఖ్యంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి టాపర్లు ఎక్కువగా దూరమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. యూనివర్సిటీ కళాశాలల్లో 83.30 శాతం సీట్లు భర్తీ అయ్యాయి. కానీ ప్రైవేటు 91.30 శాతం సీట్లు నిండటం విశేషం. ఈ సంవత్సరం వెయ్యిలోపు ర్యాంకర్లు 196 మందికి సీట్లు రాగా 80 మందికి పైగా జేఎన్టీయూహెచ్లో మరో 10 మంది వరకు ఓయూలో ప్రవేశాలు పొందనున్నారు. మిగిలినవారంతా ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో చేరడం గమనార్హం.
ప్రైవేటు కళాశాలల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లు : విద్యార్థులు ప్రాంగణ నియామకాలు, వార్షిక ప్యాకేజీలను కొలమానంగా చూస్తున్నారు. ప్రముఖ ప్రైవేటు కాలేజీల్లో అయితే ప్లేస్మెంట్లు ఉంటాయని, అధిక వేతనమిచ్చే టాప్ ఐటీ కంపెనీలను సైతం రప్పిస్తాయని భావిస్తున్నారు. కానీ అంతటి చొరవను ప్రభుత్వ వర్సిటీలు తీసుకోవడం లేదని తల్లిదండ్రుల ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రభుత్వ కళాశాలలు, యూనివర్సిటీ కళాశాలల్లో 70 శాతానికి పైగా ప్రొఫెసర్ల ఖాళీలు ఉండడం వల్ల ఆ ప్రభావం విద్యార్థులపై పడుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల (కోస్గీ)లో కేవలం 28.60 శాతం సీట్లే నిండటం గమనార్హం. అక్కడ ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉన్న సీఎస్ఈలోనూ 66 సీట్లకు 39 మాత్రమే నిండాయి.
ఆ బ్రాంచీల్లో సీట్లు అధికంగా మిగిలిపోయాయి : ఈ ఏడాది సీఎస్ఈ, ఐటీ వంటి బ్రాంచీలకే అధిక శాతం మంది మొగ్గుచూపారు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఆ బ్రాంచీలో సీట్లు అధికంగా మిగిలిపోయాయి. 2025లో ఈ బ్రాంచీల్లో 1700 సీట్లు మాత్రమే మిగిలాయి. 2026లో ఆ సంఖ్య 4,133 ఉండటం గమనార్హం. సీఎస్ఈ బ్రాంచీలో 2025 తొలి విడతలో 28,246 సీట్లలో 27,677 మందికి సీట్లు పొందారు. అంటే 97.98 శాతం. చివరి విడతకు వచ్చేసరికి 30,655 సీట్లను కేటాయించారు. సీట్ల కేటాయింపు 29,488కి పెరిగింది. అంటే 96.19 శాతంతో సమానం. ఈ సంవత్సరం తొలి విడతలో 95 శాతం సీట్లు నిండాయి. అంటే గత ఏడాది తొలి, తుది విడతలతో పోల్చితే సీట్ల భర్తీ శాతం తగ్గింది. మిగిలిన కంప్యూటర్ సంబంధిత బ్రాంచీల పరిస్థితి అలాగే ఉండటం గమనార్హం.
|కొన్ని ప్రముఖ కళాశాలల వారీగా ప్రారంభ ర్యాంకు
|కళాశాల
|ప్రారంభ ర్యాంకు
|సీబీఐటీ
|1
|జేఎన్టీయూహెచ్
|22
|వీఎన్ఆర్ విజ్ఞానజ్యోతి
|149
|ఓయూ
|420
|వాసవి
|511
|నారయణమ్మ
|783
|(గమనిక : మిగిలిన ర్యాంకర్లు సీఎస్ఈ బ్రాంచీల్లో చేరారు)
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