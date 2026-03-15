ఎప్​సెట్​ అనుకున్నంత ఈజీ కాదు - ఆ విధానాన్ని నమ్ముకుంటే నష్టం తప్పదు : విజయకుమార్‌రెడ్డి

20-25 శాతం మంది కనీస మార్కులు సాధించడం లేదు - ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో సగం మార్కులు దాటేది 1 శాతం మందికే - ఎప్‌సెట్‌ కన్వీనర్‌ ఆచార్య కె.విజయ కుమార్‌ రెడ్డి

Published : March 15, 2026 at 4:20 PM IST

EAPCET Convener Professor K Vijayakumar Reddy : జేఈఈ మెయిన్‌కు సన్నద్ధమవుతున్నామని, అడ్వాన్స్‌డ్‌ రాయబోతున్నామని, ఎప్‌సెట్‌ (ఈఏపీసెట్‌)ది ఏముందిలే చాలా సులభమని ఎంతో మంది విద్యార్థులు భావిస్తుంటారని ఎప్‌సెట్‌ కన్వీనర్‌ ఆచార్య కె.విజయకుమార్‌రెడ్డి తెలిపారు. శిక్షణా సంస్థలు సైతం అలాంటి భావననే నూరిపోస్తుంటాయని, అలా అనుకుంటే ర్యాంకులో వెనకబడిపోవడం ఖాయమని అన్నారు. ఈ సంవత్సరం ఇంటర్​ పూర్తి చేసుకున్న బైపీసీ, ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఇక నుంచి ఎక్కువ మంది జేఈఈ మెయిన్‌తో పాటు ఎప్‌సెట్‌పై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎప్‌సెట్‌పై స్టూడెంట్స్​లో ఉన్న అభిప్రాయాల గురించి విజయ కుమార్‌ రెడ్డితో 'ఈటీవీ భారత్​' మాట్లాడింది.

100 శాతం మార్కులు రాకపోవడం గమనార్హం : జేఈఈ మెయిన్‌కు సన్నద్ధం అయితే ఎప్‌సెట్‌కు ప్రిపేర్‌ అయినట్లే అని అనుకుంటారని, అందులో వాస్తవం మెయిన్‌కు, ఎప్‌సెట్‌కు చాలా తేడా ఉందని విజయకుమార్‌రెడ్డి అన్నారు. మెయిన్‌లో 75 ప్రశ్నలే ఉంటాయని, ఎప్‌సెట్‌లో 160 ప్రశ్నలుంటాయని, సమయం మాత్రం ఒకటేనని గుర్తు చేశారు. జేఈఈ మెయిన్‌లో 100 శాతం మార్కులు వస్తుంటాయని, ఎప్‌సెట్‌లో మైనస్‌ మార్కులు లేకున్నా గత నాలుగు సంవత్సరాల్లో 100 శాతం మార్కులు రాకపోవడం గమనార్హమని తెలిపారు.

ఎప్‌సెట్‌లో టైంతో పోటీపడితే తప్ప అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తించలేరని, 160కి 40 తెచ్చుకుంటే అర్హత సాధించినట్లు అని, అయినా 20 నుంచి 25 శాతం మంది పాస్‌ కావడం లేదని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు 50 శాతం మార్కులు (80) దాటిన వారు చాలా తక్కువ ముంది ఉంటున్నారని అన్నారు. గత సంవత్సరం ఇంజినీరింగ్‌లో 2.07 లక్షల మంది పరీక్ష రాస్తే 2613 మంది (1.26 శాతం), అగ్రికల్చర్‌-ఫార్మసీలో 81 వేల మందిలో 2,726 మందికే(3.35 శాతం) 80 మార్కులు దాటాయని గుర్తు చేశారు.

సిలబస్‌ అనేక సంవత్సరాల నుంచి మారలేదు : 2022, 2023 సంవత్సరంలో ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంలో ఉత్తీర్ణత శాతం వరుసగా 80.42, 80.34 శాతం ఉండగా 2024, 2025 సంవత్సరంలో అది 74.98, 73.26 శాతమే ఉందని, అంటే 7 శాతం తగ్గిందని ఎప్‌సెట్‌ కన్వీనర్‌ తెలిపారు. ఇంటర్ సిలబస్‌ అనేక సంవత్సరాల నుంచి మారలేదని, ప్రశ్నలు స్వల్ప సంఖ్యలో పునరావృతమైనా విమర్శలు వస్తాయని అన్నారు. విభిన్న రకాల ప్రశ్నలను అన్వేషించాల్సి వస్తోందని, అందుకే స్టూడెంట్స్​ మరింత సాధన చేయాల్సిన అవసరముందని సూచించారు.

ఆప్షన్లూ జంబ్లింగ్‌ చేశాం : పరీక్షకు సన్నద్ధం కానివారు మైనస్‌ మార్కులు లేకపోవడం వల్ల ఏదో ఒక ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుంటుంటారని తెలిపారు. ప్రశ్నలతో పాటు ఆప్షన్లూ జంబ్లింగ్‌ చేశామని, ఏ, బీ, సీ, డీల్లో ఏదో ఒకటి ఎంచుకుంటే 40 మార్కులు రావడం అన్న సంభావ్యత (ప్రాబబిలిటీ) చాలా తప్పని అన్నారు. ఆ విధానాన్ని నమ్ముకుంటే నష్టం తప్పదని హెచ్చరించారు.

తప్పులు లేకుండా ఇస్తున్నాం : ప్రశ్నలు తప్పుగా ఇస్తే వాటికి టైం వెచ్చించిన మెరిట్‌ స్టూడెంట్స్​ నష్టపోతారని అన్నారు. ప్రశ్న తప్పు అయితే అందరికీ మార్కులు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని, అందువల్ల ప్రశ్నల నిధిలో నిక్షిప్తం చేసే ముందు 2, 3 మార్గాల ద్వారా పునః పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. తాను కూడా వాటిని పూర్తిగా చదివిన తర్వాతే క్వశ్చన్‌ బ్యాంక్‌లో చేరుస్తామని, అందువల్లే తప్పులు లేకుండా ఇస్తున్నామని వివరించారు.

మొదట దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికే కోరుకున్న జోన్‌ : ఉదాహరణకు ఆదిలాబాద్‌లో 140 నుంచి 160 మందే పరీక్ష రాయడానికి వీలు అవుతుందని, అలా కాకుండా మొత్తం దరఖాస్తులు తీసుకున్న తర్వాత ఇస్తే గందరగోళం తలెత్తుతుందని అన్నారు. ఒకవేళ ఆదిలాబాద్‌లో రాస్తామని 3 వేల మంది తొలి ఆప్షన్‌ ఇచ్చుకుంటే, అందులో ఎవరికి కేటాయించాలి? మేం ఆదిలాబాద్‌ అడిగితే వేరేది ఇచ్చారని మిగిలిన వారు ప్రశ్నిస్తారని చెప్పారు. అందువల్ల మొదట్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి ఆ ప్రాంతంలో పరీక్ష రాసే అవకాశమిస్తామని తెలిపారు.

ASDF
