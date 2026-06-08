తెలంగాణలో EAPCET కౌన్సెలింగ్ షెడ్యుల్ విడుదల - జులై 10న మొదటి విడత సీట్ల కేటాయింపు
మూడు విడతలుగా తెలంగాణ ఈఏపీసెట్ కౌన్సెలింగ్ - ఈనెల 19 నుంచి ప్రారంభంకానున్న తొలి విడత కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ - జులై 10 నుంచి 14 వరకు సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్
Published : June 8, 2026 at 8:43 PM IST
Telangana EAPCET Counselling Schedule : తెలంగాణ ఎప్సెట్ కౌన్సెలింగ్ షెడ్యుల్ విడుదలైంది. మూడు విడతలుగా కౌన్సెలింగ్ జరగనుంది. ఈ నెల 19 నుంచి తొలి విడత కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించనున్నారు. ఈనెల 19 నుంచి 28 వరకు స్లాట్ బుకింగ్కు అవకాశం ఇచ్చారు. ఈనెల 22 నుంచి 29 వరకు సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. 25వ తేదీ నుంచి జులై 1 వరకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి. జులై 4న మాక్ సీట్ అలకేషన్, జులై 10న మొదటి విడత సీట్ల కేటాయింపు జరుగుతుంది. జులై 10 నుంచి 14 వరకు విద్యార్థులు ఆన్లైన్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
జులై 17న రెండో విడత స్లాట్ బుకింగ్కు అవకాశం కల్పించగా 18న రెండో విడత సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుందని ఉన్నత విద్యా మండలి స్పష్టం చేసింది. జులై 18, 19 తేదీల్లో రెండో విడత వెబ్ ఆప్షన్లు ఇవ్వాలని సూచించింది. సీట్లు పొందిన విద్యార్థులు జులై 25 నుంచి 28 లోపు రిపోర్టు చేయాలని, ఒకవేళ సీట్ రద్దు చేసుకోవాలనుకునే వారికి జులై 28 వరకు అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
జులై 31 నుంచి మూడో విడత ఇంజినీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభం కానుండగా జులై 31న వెబ్ ఆప్షన్లు, ఆగస్టు 1న సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఆగస్టు 5న మూడో విడత సీట్ల కేటాయింపు చేస్తారు. ఆగస్టు 5 నుంచి 7లోపు వెబ్సైట్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయాలి. బ్రాంచ్ మారాలనుకునే వారికి ఆగస్టు 12, 13 తేదీల్లో వెబ్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. ఆగస్టు 15న సీట్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది.