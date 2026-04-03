హైదరాబాద్​లోని పలు పబ్బుల్లో ఈగల్ టీం తనిఖీలు - ఐఏఎస్‌ అధికారి కుమారుడికి డ్రగ్స్‌ పాజిటివ్‌

గచ్చిబౌలి పీఎస్‌ పరిధిలోని పలు పబ్బుల్లో ఈగల్ బృందం తనిఖీలు - మొత్తం 64 మందికి డ్రగ్స్ టెస్టు నిర్వహించగా 8 మందికి పాజిటివ్ - పాజిటివ్ వచ్చిన వారిని పీఎస్‌కు తరలించిన పోలీసులు

EAGLE TEAMS RAID ON PUBS
Gachibowli Police Station (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 3, 2026 at 3:46 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 7:02 PM IST

Eagle Team Inspections at Several Pubs in Hyderabad : మాదకద్రవ్యాల కట్టడి లక్ష్యంగా తెలంగాణ ఈగల్ టీం పోలీసులు హైదరాబాద్‌లో నిఘాను మరింత ముమ్మరం చేశారు. గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పలు పబ్‌లపై పోలీసులు ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. కొండాపుర్​లోని అరెనా పబ్‌లో పలువురికి అత్యాధునిక డ్రగ్ టెస్టింగ్ కిట్‌ల ద్వారా మొత్తం 64 మంది అనుమానితులకు పరీక్షలు నిర్వహించగా 8 మందికి పాజిటివ్ అని తేలింది. పబ్‌లో భారీ ఎత్తున డ్రగ్స్ వినియోగం జరుగుతోందన్న పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు ఈ దాడులు నిర్వహించారు. కేవలం స్థానిక పోలీసులే కాకుండా, ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు సంయుక్తంగా ఈ తనిఖీలు నిర్వహించారు.

డ్రగ్స్ వినియోగిస్తే చర్యలు తప్పవు : నిందితులపై ఎన్డీపీఎస్ చట్టం కింద పలు కేసులు నమోదు చేసి గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. యువకులు పబ్‌కు వచ్చేముందే మాదకద్రవ్యాలు సేవించారా? డ్రగ్స్ వీరికి ఎలా లభిస్తున్నాయి? అనే దానిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. యువకులకు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడంతో పాటు పబ్ కల్చర్ పేరుతో డ్రగ్స్ వినియోగిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరించారు. హైదరాబాద్‌లోని అన్ని ప్రధాన పబ్‌లపై నిరంతరం నిఘా ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు.

ఐఏఎస్​ అధికారిణి కుమాారుడు : గంజాయి, బెంజోడియాజెపిన్, మెథాంఫెటమైన్ వంటి ప్రమాదకర మత్తుపదార్థాలను వినియోగించినట్లు పరీక్షల్లో తేలిందని ఈగల్ పోలీసులు ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు. డ్రగ్‌ టెస్ట్​ చేయగా పాజిటివ్‌ అని తేలిన వారిలో ఆంధ్రప్రదేేశ్​ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ మహిళా ఐఏఎస్‌ అధికారిణి కుమారుడు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

