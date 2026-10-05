హైదరాబాద్లో విస్తృతంగా ఈ-సిగరెట్ల దందా - విక్రయాలపై నిఘా పెట్టిన 'ఈగల్'
నగరంలో ఇటీవలీ కాలంలో రూ.కోట్లలో ఈ-సిగరెట్ల దందా కొనసాగుతోంది. మాదాపూర్లోని స్మోక్ ఆన్ వైబ్స్ షాప్లో 152 ఈ-సిగరెట్లను జప్తు చేశారు. 351 మంది ఈ-సిగరెట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
Published : October 5, 2026 at 12:58 PM IST
E-Cigarettes Selling in Hyderabad : సిగరెట్లు ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమైనవి అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ-సిగరెట్లు వాటి కంటే అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. అందుకే వాటిని ఎక్కడా అమ్మకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ-సిగరెట్లను బ్యాన్ చేసింది. కానీ అధికారుల కళ్లుగప్పి పలువురు వాటిని అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారు. గతంలోనూ వీటి విక్రయాలు కొనసాగుతుండేవి. కానీ ఇటీవలీ కాలంలో వీటి దందా రూ.కోట్లలో జరుగుతోంది. ఈ-సిగరెట్ల దందాపై ప్రస్తుతం ఈగల్ బృందం చర్యలు తీసుకుంటుంది. హైదరాబాద్లోని అన్ని సిగరెట్ షాపుల్లో అధికారులు తనిఖీలు చేపడుతున్నారు.
152 ఈ-సిగరెట్లు జప్తు
రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్ మాదాపూర్లోని స్మోక్ ఆన్ వైబ్స్ షాప్లో ఈగల్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ షాప్లో కేవలం హుక్కాపాట్లు, పైప్లు, సిగరెట్లు మాత్రమే విక్రయిస్తున్నట్లు షాప్ యజమాని తెలిపాడు. కానీ తనిఖీ చేయగా అక్కడ నిషేధిత ఈ-సిగరెట్లను సైతం అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. అధికారులు 152 ఈ-సిగరెట్లను జప్తు చేశారు. దీనికి సంబంధించి దర్యాప్తు చేయగా నిర్వాహకులకు చెందిన రెండు బ్యాంకు అకౌంట్లలో రూ.2.31 కోట్లు జమ అయినట్లు తేలింది. వీరి వద్ద నుంచి ఏకంగా 130 మంది ఈ-సిగరెట్లను కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడైంది.
ఆన్లైన్ వేదికగా దందా
ఈ-సిగరెట్లలో హానికరమైన రసాయనాలు ఉంటాయన్న కారణంతో వీటిని ప్రభుత్వం నిషేధించింది. కానీ వీటి విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిసినప్పటి నుంచి ఈగల్ బృందం నిఘా విస్తృతం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ దందాను ఆన్లైన్ వేదికగా కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడవుతోంది. అయితే దీని విక్రయాల కోసం పలువురు నిర్వాహకులు ప్రత్యేకంగా వెబ్సైట్ను నిర్వహిస్తున్నట్లు బయటపడింది. వినియోగదారులు వెబ్సైట్లో ఆర్డర్ చేసి, వాట్సప్ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పోర్టర్ లేదా బైక్ టాక్సీ డెలివరీ సేవల ద్వారా వినియోగదారుడి లొకేషన్కు ఈ-సిగరెట్లను పంపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఈగల్ ఫోర్స్ డైరెక్టర్ సందీప్ శాండిల్య వెల్లడించారు.
క్రిమినల్ చర్యలుగా పరిగణలోకి
పోర్టర్ ద్వారా పార్సిల్ను పంపించినప్పుడు దానికి కచ్చితంగా ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. ఆ పార్షిల్లో ఏముందనేది ఆ ఇన్వాయిస్లో ఉంటుంది. అయితే ఇన్వాయిస్ లేకుండా పార్శిల్ను పంపించడం సరైన మార్గం కాదు. ఎందుకంటే జీఎస్టీ ఎగవేత ద్వారా వ్యాపారం చేసే నిర్వాహకులు ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగిస్తున్నట్లని అర్థం. అలాగే అక్రమ వస్తువులను కూడా సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈగల్ బృందం తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 351 మంది ఈ-సిగరెట్లను కొనుగోలు చేసినట్టుగా గుర్తించారు. బ్యాంకింగ్ లావాదేవీల ఆధారంగా వీరిని పట్టుకున్నారు. వీరందరిపై రూ. లక్ష జరిమానాతోపాటు 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించాలనే దిశగా ఈగల్ బృందం కసరత్తులు చేస్తోంది.
హానికర పదార్థాలతో ఈ-సిగరెట్ తయారీ
ఈ-సిగరెట్లో ఉండే రసాయనాలను వేడి చేస్తే దాంట్లో నుంచి ఏరోసోల్(పొగ) వస్తుంది. ఆ పొగలో సీసంతో పాటు నికెల్ వంటి హానికర సమ్మేళనాలు వెలువడుతాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో హాని కలిగిస్తాయి. అలాగే ఈ-సిగరెట్లలో మత్తు పదార్థాలను కలుపుతున్నట్లు ఈగల్ అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ-సిగరెట్ లోపల ఏఏ పదార్థాలు ఉంటాయో తెలియదు. అలా ఈ-సిగరెట్లలో మత్తుపదార్థాలు కలిపే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు.
బహిర్గతమవుతున్న ఈ-సిగరెట్ల విక్రయాలు
ఈగల్ అధికారులు గత నెలలో శ్రీనగర్కాలనీ, నాంపల్లి, ధూల్పేటలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇక్కడ ఈ-సిగరెట్లు విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు బహిర్గతమయ్యింది. ముంబయి, దిల్లీల నుంచి వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల ద్వారా కొన్ని ముఠాలు వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. వారి నుంచి హైదరాబాద్ షాప్ల నిర్వాహకులు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ దందాపై లోతుగా దర్యాప్తు చేసి ఈ-సిగరెట్లలో మత్తుపదార్థాల ఆనవాళ్లను కనిపెట్టి అక్కడి ముఠాల గుట్టురట్టు చేసేందుకు ఈగల్ టీమ్ సన్నద్ధమవుతోంది.
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