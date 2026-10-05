ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో విస్తృతంగా ఈ-సిగరెట్ల దందా - విక్రయాలపై నిఘా పెట్టిన 'ఈగల్'

నగరంలో ఇటీవలీ కాలంలో రూ.కోట్లలో ఈ-సిగరెట్ల దందా కొనసాగుతోంది. మాదాపూర్​లోని స్మోక్​ ఆన్​ వైబ్స్​ షాప్​లో 152 ఈ-సిగరెట్లను జప్తు చేశారు. 351 మంది ఈ-సిగరెట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

Illegally Selling E-Cigarettes In Hyderabad
హైదరాబాద్​లో కొనసాగుతున్న ఈ-సిగరెట్ల దందా (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2026 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

E-Cigarettes Selling in Hyderabad : సిగరెట్లు ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరమైనవి అనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ-సిగరెట్లు వాటి కంటే అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. అందుకే వాటిని ఎక్కడా అమ్మకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ-సిగరెట్లను బ్యాన్​ చేసింది. కానీ అధికారుల కళ్లుగప్పి పలువురు వాటిని అక్రమంగా విక్రయిస్తున్నారు. గతంలోనూ వీటి విక్రయాలు కొనసాగుతుండేవి. కానీ ఇటీవలీ కాలంలో వీటి దందా రూ.కోట్లలో జరుగుతోంది. ఈ-సిగరెట్ల దందాపై ప్రస్తుతం ఈగల్​ బృందం చర్యలు తీసుకుంటుంది. హైదరాబాద్​లోని అన్ని సిగరెట్​ షాపుల్లో అధికారులు తనిఖీలు చేపడుతున్నారు.

152 ఈ-సిగరెట్లు జప్తు

రెండు రోజుల క్రితం హైదరాబాద్​ మాదాపూర్​లోని స్మోక్​ ఆన్​ వైబ్స్​ షాప్​లో ఈగల్​ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ షాప్​లో కేవలం హుక్కాపాట్​లు, పైప్​లు, సిగరెట్లు మాత్రమే విక్రయిస్తున్నట్లు షాప్​ యజమాని తెలిపాడు. కానీ తనిఖీ చేయగా అక్కడ నిషేధిత ఈ-సిగరెట్లను సైతం అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు. అధికారులు 152 ఈ-సిగరెట్లను జప్తు చేశారు. దీనికి సంబంధించి దర్యాప్తు చేయగా నిర్వాహకులకు చెందిన రెండు బ్యాంకు అకౌంట్లలో రూ.2.31 కోట్లు జమ అయినట్లు తేలింది. వీరి వద్ద నుంచి ఏకంగా 130 మంది ఈ-సిగరెట్లను కొనుగోలు చేసినట్లు వెల్లడైంది.

ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా దందా

ఈ-సిగరెట్లలో హానికరమైన రసాయనాలు ఉంటాయన్న కారణంతో వీటిని ప్రభుత్వం నిషేధించింది. కానీ వీటి విక్రయాలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిసినప్పటి నుంచి ఈగల్​ బృందం నిఘా విస్తృతం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ దందాను ఆన్​లైన్​ వేదికగా కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడవుతోంది. అయితే దీని విక్రయాల కోసం పలువురు నిర్వాహకులు ప్రత్యేకంగా వెబ్​సైట్​ను నిర్వహిస్తున్నట్లు బయటపడింది. వినియోగదారులు వెబ్​సైట్​లో ఆర్డర్​ చేసి, వాట్సప్​ క్యూఆర్​ కోడ్​ ద్వారా డబ్బులు చెల్లిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పోర్టర్‌ లేదా బైక్‌ టాక్సీ డెలివరీ సేవల ద్వారా వినియోగదారుడి లొకేషన్​కు ఈ-సిగరెట్లను పంపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఈగల్​ ఫోర్స్​ డైరెక్టర్​ సందీప్​ శాండిల్య వెల్లడించారు.

క్రిమినల్‌ చర్యలుగా పరిగణలోకి

పోర్టర్​ ద్వారా పార్సిల్​ను పంపించినప్పుడు దానికి కచ్చితంగా ఇన్​వాయిస్​ ఉంటుంది. ఆ పార్షిల్​లో ఏముందనేది ఆ ఇన్​వాయిస్​లో ఉంటుంది. అయితే ఇన్​వాయిస్​ లేకుండా పార్శిల్​ను పంపించడం సరైన మార్గం కాదు. ఎందుకంటే జీఎస్టీ ఎగవేత ద్వారా వ్యాపారం చేసే నిర్వాహకులు ప్రభుత్వ ఖజానాకు నష్టం కలిగిస్తున్నట్లని అర్థం. అలాగే అక్రమ వస్తువులను కూడా సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఈగల్‌ బృందం తనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 351 మంది ఈ-సిగరెట్లను కొనుగోలు చేసినట్టుగా గుర్తించారు. బ్యాంకింగ్​ లావాదేవీల ఆధారంగా వీరిని పట్టుకున్నారు. వీరందరిపై రూ. లక్ష జరిమానాతోపాటు 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించాలనే దిశగా ఈగల్​ బృందం కసరత్తులు చేస్తోంది.

హానికర పదార్థాలతో ఈ-సిగరెట్​ తయారీ

ఈ-సిగరెట్​లో ఉండే రసాయనాలను వేడి చేస్తే దాంట్లో నుంచి ఏరోసోల్​(పొగ) వస్తుంది. ఆ పొగలో సీసంతో పాటు నికెల్​ వంటి హానికర సమ్మేళనాలు వెలువడుతాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో హాని కలిగిస్తాయి. అలాగే ఈ-సిగరెట్లలో మత్తు పదార్థాలను కలుపుతున్నట్లు ఈగల్​ అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ-సిగరెట్​ లోపల ఏఏ పదార్థాలు ఉంటాయో తెలియదు. అలా ఈ-సిగరెట్లలో మత్తుపదార్థాలు కలిపే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు.

బహిర్గతమవుతున్న ఈ-సిగరెట్ల విక్రయాలు

ఈగల్​ అధికారులు గత నెలలో శ్రీనగర్​కాలనీ, నాంపల్లి, ధూల్​పేటలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇక్కడ ఈ-సిగరెట్లు విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లు బహిర్గతమయ్యింది. ముంబయి, దిల్లీల నుంచి వాట్సప్​, టెలిగ్రామ్​ గ్రూపుల ద్వారా కొన్ని ముఠాలు వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. వారి నుంచి హైదరాబాద్​ షాప్​ల నిర్వాహకులు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ దందాపై లోతుగా దర్యాప్తు చేసి ఈ-సిగరెట్లలో మత్తుపదార్థాల ఆనవాళ్లను కనిపెట్టి అక్కడి ముఠాల గుట్టురట్టు చేసేందుకు ఈగల్​ టీమ్​ సన్నద్ధమవుతోంది.

చాపకింద నీరులా ఈ-సిగరెట్​ వినియోగం - ప్రమాదపు అంచుల్లో యువత భవిష్యత్తు

ఈ-సిగరెట్​ : తాగిన వారికే కాదు, కుటుంబసభ్యులకూ ముప్పే - గుండెపోటుకు 91 శాతం ఛాన్స్!

TAGGED:

ILLEGAL SELLING OF E CIGARETTES
EAGLE RIDES ON ILLEGAL E CIGARETTES
CAUSES WITH E CIGARETTES SMOKING
ఈ సిగరెట్ల విక్రయాలపై ఈగల్​ రైడ్లు
SELLING E CIGARETTES IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.