ETV Bharat / state

హైదరాబాద్‌లో మరోసారి డ్రగ్స్‌ పార్టీ కలకలం - ఆరుగురికి పాజిటివ్ - నిందితుల్లో బాలీవుడ్ నటుడు

గోల్కొండలోని తారామతి బారాదరి రిసార్టులో శనివారం రాత్రి ఈగల్‌ టీం తనిఖీలు - 36 మందికి డ్రగ్స్‌ కిట్లతో పరీక్షలు జరిపిన పోలీసులు - రిసార్ట్‌ ఈవెంట్‌లో డ్రగ్స్‌ తీసుకున్న వారిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్

Eagle Team Raids at Taramati Baradari Resort (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 5, 2026 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Drugs Party at Taramati Baradari Resort : ​వీకెండ్​లో హైదరాబాద్​లో మరోసారి డ్రగ్స్​ పార్టీ కలకలం రేపింది. గోల్కొండలోని తారామతి బారాదరి రిసార్టులో శనివారం అర్ధరాత్రి తెలంగాణ ఈగల్​ టీం నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఆరుగురికి డ్రగ్స్​ పాజిటివ్​గా నిర్ధారణ అయింది. శనివారం రోజు తారామతి బారామతి రిసార్టులో 'మోర్​ దెన్​ ఫ్రెండ్స్​' పేరుతో ఓ ప్రైవేట్​ ఈవెంట్​ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని చంద్ర అనే వ్యక్తి నిర్వహించినట్లు తెలిసింది. అయితే పర్యాటక ప్రచారంలో భాగంగా ఈ ఈవెంట్​ నిర్వహిస్తున్నట్లు వేడుకకు చివరి నిమిషంలో పోలీసుల అనుమతి పొందడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ వారి నుంచి అనుమతి రాలేదు. అయినప్పటికీ ఈవెంట్​ ప్రారంభించారు.

డ్రగ్​ పరీక్షలో ఆరుగురికి పాజిటివ్​ : ఈ పార్టీలో కేవలం మద్యం సేవించడానికి మాత్రమే ఎక్సైజ్ శాఖ నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారు. ఈ ఈవెంట్​కు దాదాపు 300 మందికి పైగా హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో కొందరు వ్యక్తులు డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నారని తెలంగాణ ఈగల్ టీమ్‌కు సమాచారం అందింది. డ్రగ్స్ వినియోగదారుల సస్పెక్ట్ షీట్​లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ పార్టీకి హాజరయ్యారనే సమాచారంతో ఈగల్ టాస్క్​ఫోర్స్​, గోల్కొండ పోలీసులు, హెచ్​న్యూ (హైదరాబాద్​ నార్కోటిక్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ వింగ్​) పోలీసులు సంయుక్తంగా రాత్రి 10 గంటల సమయంలో ఆకస్మిక దాడి నిర్వహించారు.

పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారిలో బాలీవుడ్‌ నటుడు, భార్యాభర్తలు : పార్టీకి హాజరైన వారు ఎవరూ తప్పించుకునేందుకు అవకాశం లేకుండా చుట్టుముట్టి, అనుమానాస్పదంగా ఉన్న సుమారు 36 మందికి డ్రగ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. వీరిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ అని తేలింది. డ్రగ్స్ సేవించినట్లు నిర్ధారణైన వారిలో ఓ బాలీవుడ్ నటుడితో పాటు ఓ దంపతుల జంట ఉండటం గమనార్హం. పాజిటివ్​ వచ్చిన వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మోడల్, బాలీవుడ్​ నటుడు​ అబ్దుల్ సర్వర్, భార్యభర్తలు నిహార్-ఆషి, యోగేశ్వర్​, బ్రెట్ జాసన్, అభినాశ్​ ఫణి గంజాయి, కొకైన్​ సేవించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి, హైదరాబాద్​ ప్రాంతాలకు చెందిన యువతీ యువకులు, విద్యార్థులు పార్టీలో పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ నార్కోటిక్ పోలీస్​ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పార్టీలో వినియోగించిన డ్రగ్స్​ ఎవరు తెచ్చారు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే దానిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. పార్టీలో సుమారు 300 మంది వరకు పాల్గొన్నారని, అందులో మన హైదరాబాద్​కు చెందిన వారు చాలా తక్కువగా ఉన్నారని ఓ పోలీస్​ అధికారి వెల్లడించారు.

టోల్​ ఫ్రీ నెంబర్​కు ఫిర్యాదు చేయండి : మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వలన కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని ఈగల్‌ బృందం పోలీసులు వెల్లడించారు. డ్రగ్స్‌కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని టోల్‌ ఫ్రీ నెంబర్‌ 1908, ఫోన్‌ నెంబర్‌, వాట్సప్‌ 87126 71111, ఈ మెయిల్‌ tsnabho-hyd@tspolice.gov.in కు సమాచారం అందించాలని ఈగల్‌ పోలీసులు కోరారు.

TAGGED:

EAGLE TEAM RAIDS IN HYDERABAD
EAGLE TEAM RAIDS AT GOLCONDA
DRUGS PARTY IN TARAMATI RESORT
తారామతిలో డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం
EAGLE TEAM RAIDS AT TARAMATI RESORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.