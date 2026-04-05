హైదరాబాద్లో మరోసారి డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం - ఆరుగురికి పాజిటివ్ - నిందితుల్లో బాలీవుడ్ నటుడు
గోల్కొండలోని తారామతి బారాదరి రిసార్టులో శనివారం రాత్రి ఈగల్ టీం తనిఖీలు - 36 మందికి డ్రగ్స్ కిట్లతో పరీక్షలు జరిపిన పోలీసులు - రిసార్ట్ ఈవెంట్లో డ్రగ్స్ తీసుకున్న వారిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్
Published : April 5, 2026 at 7:46 AM IST
Drugs Party at Taramati Baradari Resort : వీకెండ్లో హైదరాబాద్లో మరోసారి డ్రగ్స్ పార్టీ కలకలం రేపింది. గోల్కొండలోని తారామతి బారాదరి రిసార్టులో శనివారం అర్ధరాత్రి తెలంగాణ ఈగల్ టీం నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ఆరుగురికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. శనివారం రోజు తారామతి బారామతి రిసార్టులో 'మోర్ దెన్ ఫ్రెండ్స్' పేరుతో ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని చంద్ర అనే వ్యక్తి నిర్వహించినట్లు తెలిసింది. అయితే పర్యాటక ప్రచారంలో భాగంగా ఈ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు వేడుకకు చివరి నిమిషంలో పోలీసుల అనుమతి పొందడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ వారి నుంచి అనుమతి రాలేదు. అయినప్పటికీ ఈవెంట్ ప్రారంభించారు.
డ్రగ్ పరీక్షలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ : ఈ పార్టీలో కేవలం మద్యం సేవించడానికి మాత్రమే ఎక్సైజ్ శాఖ నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారు. ఈ ఈవెంట్కు దాదాపు 300 మందికి పైగా హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో కొందరు వ్యక్తులు డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నారని తెలంగాణ ఈగల్ టీమ్కు సమాచారం అందింది. డ్రగ్స్ వినియోగదారుల సస్పెక్ట్ షీట్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ పార్టీకి హాజరయ్యారనే సమాచారంతో ఈగల్ టాస్క్ఫోర్స్, గోల్కొండ పోలీసులు, హెచ్న్యూ (హైదరాబాద్ నార్కోటిక్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్) పోలీసులు సంయుక్తంగా రాత్రి 10 గంటల సమయంలో ఆకస్మిక దాడి నిర్వహించారు.
పాజిటివ్ వచ్చిన వారిలో బాలీవుడ్ నటుడు, భార్యాభర్తలు : పార్టీకి హాజరైన వారు ఎవరూ తప్పించుకునేందుకు అవకాశం లేకుండా చుట్టుముట్టి, అనుమానాస్పదంగా ఉన్న సుమారు 36 మందికి డ్రగ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. వీరిలో ఆరుగురికి పాజిటివ్ అని తేలింది. డ్రగ్స్ సేవించినట్లు నిర్ధారణైన వారిలో ఓ బాలీవుడ్ నటుడితో పాటు ఓ దంపతుల జంట ఉండటం గమనార్హం. పాజిటివ్ వచ్చిన వారి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మోడల్, బాలీవుడ్ నటుడు అబ్దుల్ సర్వర్, భార్యభర్తలు నిహార్-ఆషి, యోగేశ్వర్, బ్రెట్ జాసన్, అభినాశ్ ఫణి గంజాయి, కొకైన్ సేవించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.
బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి, హైదరాబాద్ ప్రాంతాలకు చెందిన యువతీ యువకులు, విద్యార్థులు పార్టీలో పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ నార్కోటిక్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పార్టీలో వినియోగించిన డ్రగ్స్ ఎవరు తెచ్చారు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనే దానిపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. పార్టీలో సుమారు 300 మంది వరకు పాల్గొన్నారని, అందులో మన హైదరాబాద్కు చెందిన వారు చాలా తక్కువగా ఉన్నారని ఓ పోలీస్ అధికారి వెల్లడించారు.
టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు ఫిర్యాదు చేయండి : మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం వలన కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాయని ఈగల్ బృందం పోలీసులు వెల్లడించారు. డ్రగ్స్కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1908, ఫోన్ నెంబర్, వాట్సప్ 87126 71111, ఈ మెయిల్ tsnabho-hyd@tspolice.gov.in కు సమాచారం అందించాలని ఈగల్ పోలీసులు కోరారు.
డ్రగ్స్ నెట్వర్క్లో రోహిత్ రెడ్డి సోదరుడే కీలకం - సిట్ దర్యాప్తులో ఎన్నో కొత్త విషయాలు