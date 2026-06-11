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గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మత్తు దందా - పోలీసుల అదుపులో గంజాయి కింగ్‌పిన్

ఈగల్ అదుపులో గంజాయి స్మగ్లింగ్ కింగ్ పిన్ సొహైల్‌ - ఒడిశాలో గంజాయి పండించే వారితో సంబంధాల- మధ్యవర్తులతో సరకును ముందే నిర్ణయించిన ప్రాంతాలకు తరలింపు

Eagle Police Team Arrested Mafia Kingpin
Eagle Police Team Arrested Mafia Kingpin (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:49 AM IST

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Eagle Police Team Arrested Mafia Kingpin: విజయవాడ నగరంలో పట్టుబడిన గంజాయి కేసులో తీగ లాగితే డొంక కదిలింది. గంజాయి మాఫియా కింగ్ పిన్ సొహైల్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఒడిశాలో గంజాయిని కొనుగోలు చేసి పలు రాష్ట్రాలకు సప్లయ్‌ చేస్తాడని పోలీసులు గుర్తించారు. సోహైల్‌తోపాటు మరో ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల విక్రయాల ముసుగులో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా మత్తు దందా చేస్తున్నాడని పోలీసులు గుర్తించారు.

పోలీసుల అదుపులో గంజాయి కింగ్‌పిన్ (ETV Bharat)

విజయవాడ శివారులో గంజాయి పట్టివేత: గంజాయి స్మగ్లింగ్ కింగ్‌పిన్ మహ్మద్‌ సొహైల్‌ను ఈగల్ బృందం అదుపులోకి తీసుకుంది. కేరళలోని మళప్పురం జిల్లాకు చెందిన సొహైల్ ఒడిశాలో గంజాయి పండించే ప్రాంతాలకు వెళ్లి నేరుగా వారితో సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆ చోటు నుంచి మధ్యవర్తుల సహాయంతో సరకును ముందే అనుకున్న ప్రాంతాలకు చేరుస్తాడన్నారు. తమిళనాడు, కేరళలో పెద్ద నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేసుకుని దందా నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. సొహైల్‌తోపాటు ఆయన అనుచరులు ఒడిశాకు చెందిన అరూప్‌ సింగ్, రాజేష్‌ కుమార్‌ సింగ్‌లను కూడా వలపన్ని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. తమిళనాడుకు తరలిస్తున్న 140 కేజీల గంజాయిని విజయవాడ శివారులో పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

సెకండ్​ హ్యాండ్​ కార్ల వ్యాపారం: సొహైల్‌ దిల్లీ వెళ్లి పాత కార్లను కొని వాటిని కేరళలో అమ్ముతుంటాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఒడిశా గజపతి జిల్లాకు చెందిన అరూప్‌ సింగ్‌ కేరళలోని పనస తోటల్లో పనిచేస్తుంటాడని వెల్లడించారు. ఒడిశాకే చెందిన అరూప్ స్నేహితుడు రాజేష్‌కుమార్ సింగ్ ఎర్నాకులంలోని ఓ కాంట్రాక్టర్‌ వద్ద ఎలక్ట్రీషియన్‌గా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముగ్గురికీ స్నేహం కుదిరిందన్నారు. ఒడిశాలోని కొరాపుట్‌తోపాటు గంజాయి సాగు చేసే పలు ప్రాంతాలకు నేరుగా వెళ్లి సొహైల్‌ కొనుగోలు చేస్తుంటాడని పోలీసులు తెలిపారు. అక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు పంపిస్తుంటాడని చెప్పారు. ఇలా గంజాయి రవాణాలో కింగ్‌పిన్‌గా ఎదిగినట్లు వివరించారు. ముగ్గురు కలిసి ఈనెల 4వ తేదీన దిల్లీ వెళ్లారని అక్కడ రెండు పాత కార్లను కొనుగోలు చేసి బయలుదేరారని పోలీసులు తెలిపారు. ఒడిశాలో 200 కేజీల గంజాయి కొనుగోలు చేసి ఇందులో 140 కిలోలను ప్యాక్‌ చేసి తమిళనాడుకు చెందిన లారీ డ్రైవర్లకు అప్పగించారన్నారు. కోయంబత్తూరుకు చేర్చినందుకు 30 వేలు ఇస్తామని వారికి ఆశపెట్టినట్లు తెలిపారు. మొదట కారులో గంజాయిని తరలించేందుకు పథకం వేసిన సొహైల్‌ నిఘా ఎక్కువగా ఉందని చివరకు లారీలోకి సరకు ఎక్కించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

పక్కా ప్రణాళికతో పట్టుకున్న పోలీసులు: మత్తు పదార్ధాల అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు ఏర్పాటైన ఈగల్‌ విభాగం ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత 11 ఏళ్లుగా NDPS కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న 40 వేల మంది డేటాను సేకరించింది. వీరిలో 20 వేల మంది వరకు కొంత చురుగ్గా ఉన్నారు. ఇటీవల జైలు నుంచి విడుదలైన నేరస్థులు, యాక్టివ్‌గా ఉన్న 4 వేల మంది కదలికలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టింది. తరచూ ఒడిశాలో గంజాయి సాగు చేసే ప్రాంతాలకు వెళ్తున్న సొహైల్‌పై ఈగల్‌ విభాగం దృష్టిసారించింది. పక్కా సమాచారంతో శ్రీకాకుళం నుంచి ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా వరకు వివిధ జిల్లాల ఈగల్‌ అధికారులు, సిబ్బంది నెట్‌వర్క్‌గా ఏర్పడి సొహైల్‌ కదలికలను ట్రాక్‌ చేస్తూ అదుపులోకి విచారించారు. అనంతరం అరూప్‌ సింగ్, రాజేష్‌ కుమార్‌ సింగ్‌ లను రాజమహేంద్రవరం, పరిసర ప్రాంతాల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరి నుంచి రాబట్టిన వివరాల ఆధారంగా లారీ డ్రైవర్లు సెల్వం, ప్రదీప్‌ ద్వారా లారీలో గంజాయిని తరలిస్తున్నారని తెలుసుకుని పట్టుకున్నారు.

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పోలీసుల అదుపులో గంజాయి కింగ్‌పిన్
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