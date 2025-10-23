ETV Bharat / state

1000 కి.మీ. ఛేజ్​ చేసి - 500 కిలోల గంజాయి పట్టివేత

ట్రక్కులో తరలిస్తున్న 500 కేజీల గంజాయి పట్టివేత - ఈగల్​ టీం స్పెషల్​ ఆపరేషన్​ - దీపావళి రోజు ఈగల్​ టీం నిర్వహించిన ఆపరేషన్​ సక్సెస్​

Eagle Team Seized 500 KGs Ganja
Eagle Team Seized 500 KGs Ganja (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 9:18 AM IST

2 Min Read
Eagle Team Seized 500 KGs Ganja : ట్రక్కులో 500 కిలోల గంజాయిని తరలిస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో తెలంగాణ ఈగల్​ టీం అప్రమత్తమైంది. ఈ బృందం పట్టు వదలకుండా 1000 కి.మీ. వెంటాడి గంజాయి తరలిస్తున్న ట్రక్కును చాకచక్యంగా పట్టుకుంది. దీపావళి రోజు ఈగల్​ బృందం నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్​ విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈగల్​ టీం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు (ఏవోబీ)ల్లో నుంచి ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లోని వారణాసికి భారీ ఎత్తున గంజాయి సరఫరా కానుందని ఈగల్​ టీంకు పక్కా సమాచారం అందింది.

ఈ క్రమంలో ఈగల్​ ఖమ్మం రీజినల్​ నార్కొటిక్​ కంట్రోల్​ సెంటర్ ​(ఆర్​ఎన్​సీసీ) ఇన్​స్పెక్టర్​ రామ్​కుమార్​, ఎస్సై రవిప్రసాద్​ నేతృత్వంలోని బృందం రంగంలోకి దిగింది. ఈ నెల 20న రాత్రి 9.30 గంటలకు లారీని తరలిస్తారనే సమాచారం రావడంతో అప్రమత్తమైంది. ఏవోబీ సరిహద్దుల్లోకి వెళ్లి పట్టుకోవాలని ఈగల్​ పథకం రచించింది.

రాజమహేంద్రవరం నుంచి ఈగల్​ టీం ఛేజింగ్​ : ఒడిశా రాష్ట్రం మల్కాన్​గిరి జిల్లా పరిధిలో నుంచి ట్రక్కు వస్తోందనే సమాచారంతో ఈ నెల 19న ఆ మార్గంలో మాటు వేసింది. రాజమహేంద్రవరం నుంచి ఈగల్​ బృందం ఛేజింగ్​ ప్రారంభమైంది. అయితే వాహనం అనూహ్యంగా దారి మళ్లించడం, తెలంగాణ మీదుగా కాకుండా బిజూ ఎక్స్​ప్రెస్​వే మీదుగా పయనించింది. అయినా సరే ఈగల్​ బృందం వదలిపెట్టకుండా ఎన్సీబీతో సమన్వయం చేసుకుంటూ లారీని వెంబడించారు. ఈ నెల 21న ఝార్ఖండ్​లోని రాంచి-రావుర్కెలా మార్గంలోని సిమ్​డేగా వద్ద ట్రక్కును అడ్డుకున్నారు.

అందులో రహస్యంగా దాచిన 500 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుంది. ట్రక్కు డ్రైవర్​ నసీమ్ కమ్రుద్దీన్​(30)ను అరెస్టు చేశారు. అతడిది హరియాణా రాష్ట్రం అని, ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ముస్తాక్​ ఖాన్​, ఆరిఫ్​ ప్రస్తుతం ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ వారణాసిలో ఉంటున్నారని వారికి అప్పగించేందుకే గంజాయిని తీసుకెళ్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తమ బృందం నిద్రాహారాలు మాని ట్రక్కును పట్టుకుందని టీజీ న్యాబ్​ డైరెక్టర్​ సందీప్​ శాండిల్యా చెప్పారు. దీపావళి చేసుకోకున్నా, అంతకుమించిన ఆనందాన్ని దక్కించుకుందని ఆయన ప్రశంసించారు.

ఈగల్​ టీం మరో ఆపరేషన్​ : ఇదే నెలలోనే ఈగల్​ టీం విశాఖపట్టణం నుంచి మహారాష్ట్రలోని సోలాపుర్​ వెళ్తున్న కోణార్క్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ ఏసీ కోచ్​లో 17 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు విద్యార్థినుల నుంచి రైల్వే పోలీసులు రూ.4.4 లక్షలు విలువైన ఈ గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇన్​స్టాగ్రామ్​ ద్వారా పరిచయం పెంచుకున్న మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లర్​ ద్వారా వీరు గంజాయిని రవాణా చేస్తున్నారని దర్యాప్తులో తేలింది.

మత్తు నివారణకు సరికొత్త ఏఐ టూల్స్​ : తెలంగాణలో మత్తు దందాను అరికట్టేందుకు ఈగల్​ టీం ఏఐ టూల్స్​ను సిద్ధం చేసింది. సహాయ్​, షీల్డ్​ పేరుతో తెలంగాణ ఈగల్​ వెబ్​సైట్​లో పెట్టింది. పౌరులు డ్రగ్స్​ గురించి ఏ తరహా సమాచారం అయినా ఇందులో పంచుకునేలా రూపొందించారు. సహాయ్​.ఏఐలో డ్రగ్స్ నియంత్రణ, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం తదితర అంశాల గురించి సమాధానం ఇస్తుంది. మరోవైపు షీల్డ్​ పేరుతో రూపొందించిన ఏఐ టూల్​తో అనుమానాస్పద పరిస్థితులు ఉంటే ఎక్కువ ప్రమాద స్థాయి, లేకపోతే ముప్పు తక్కువగా ఉన్నట్లు ఇది గుర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్​ నంబరు కూడా తెరపై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.

