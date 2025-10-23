1000 కి.మీ. ఛేజ్ చేసి - 500 కిలోల గంజాయి పట్టివేత
ట్రక్కులో తరలిస్తున్న 500 కేజీల గంజాయి పట్టివేత - ఈగల్ టీం స్పెషల్ ఆపరేషన్ - దీపావళి రోజు ఈగల్ టీం నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సక్సెస్
Published : October 23, 2025 at 9:18 AM IST
Eagle Team Seized 500 KGs Ganja : ట్రక్కులో 500 కిలోల గంజాయిని తరలిస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో తెలంగాణ ఈగల్ టీం అప్రమత్తమైంది. ఈ బృందం పట్టు వదలకుండా 1000 కి.మీ. వెంటాడి గంజాయి తరలిస్తున్న ట్రక్కును చాకచక్యంగా పట్టుకుంది. దీపావళి రోజు ఈగల్ బృందం నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈగల్ టీం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆంధ్ర-ఒడిశా సరిహద్దు (ఏవోబీ)ల్లో నుంచి ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని వారణాసికి భారీ ఎత్తున గంజాయి సరఫరా కానుందని ఈగల్ టీంకు పక్కా సమాచారం అందింది.
ఈ క్రమంలో ఈగల్ ఖమ్మం రీజినల్ నార్కొటిక్ కంట్రోల్ సెంటర్ (ఆర్ఎన్సీసీ) ఇన్స్పెక్టర్ రామ్కుమార్, ఎస్సై రవిప్రసాద్ నేతృత్వంలోని బృందం రంగంలోకి దిగింది. ఈ నెల 20న రాత్రి 9.30 గంటలకు లారీని తరలిస్తారనే సమాచారం రావడంతో అప్రమత్తమైంది. ఏవోబీ సరిహద్దుల్లోకి వెళ్లి పట్టుకోవాలని ఈగల్ పథకం రచించింది.
రాజమహేంద్రవరం నుంచి ఈగల్ టీం ఛేజింగ్ : ఒడిశా రాష్ట్రం మల్కాన్గిరి జిల్లా పరిధిలో నుంచి ట్రక్కు వస్తోందనే సమాచారంతో ఈ నెల 19న ఆ మార్గంలో మాటు వేసింది. రాజమహేంద్రవరం నుంచి ఈగల్ బృందం ఛేజింగ్ ప్రారంభమైంది. అయితే వాహనం అనూహ్యంగా దారి మళ్లించడం, తెలంగాణ మీదుగా కాకుండా బిజూ ఎక్స్ప్రెస్వే మీదుగా పయనించింది. అయినా సరే ఈగల్ బృందం వదలిపెట్టకుండా ఎన్సీబీతో సమన్వయం చేసుకుంటూ లారీని వెంబడించారు. ఈ నెల 21న ఝార్ఖండ్లోని రాంచి-రావుర్కెలా మార్గంలోని సిమ్డేగా వద్ద ట్రక్కును అడ్డుకున్నారు.
అందులో రహస్యంగా దాచిన 500 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుంది. ట్రక్కు డ్రైవర్ నసీమ్ కమ్రుద్దీన్(30)ను అరెస్టు చేశారు. అతడిది హరియాణా రాష్ట్రం అని, ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ముస్తాక్ ఖాన్, ఆరిఫ్ ప్రస్తుతం ఉత్తర్ప్రదేశ్ వారణాసిలో ఉంటున్నారని వారికి అప్పగించేందుకే గంజాయిని తీసుకెళ్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తమ బృందం నిద్రాహారాలు మాని ట్రక్కును పట్టుకుందని టీజీ న్యాబ్ డైరెక్టర్ సందీప్ శాండిల్యా చెప్పారు. దీపావళి చేసుకోకున్నా, అంతకుమించిన ఆనందాన్ని దక్కించుకుందని ఆయన ప్రశంసించారు.
ఈగల్ టీం మరో ఆపరేషన్ : ఇదే నెలలోనే ఈగల్ టీం విశాఖపట్టణం నుంచి మహారాష్ట్రలోని సోలాపుర్ వెళ్తున్న కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏసీ కోచ్లో 17 కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు విద్యార్థినుల నుంచి రైల్వే పోలీసులు రూ.4.4 లక్షలు విలువైన ఈ గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం పెంచుకున్న మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లర్ ద్వారా వీరు గంజాయిని రవాణా చేస్తున్నారని దర్యాప్తులో తేలింది.
మత్తు నివారణకు సరికొత్త ఏఐ టూల్స్ : తెలంగాణలో మత్తు దందాను అరికట్టేందుకు ఈగల్ టీం ఏఐ టూల్స్ను సిద్ధం చేసింది. సహాయ్, షీల్డ్ పేరుతో తెలంగాణ ఈగల్ వెబ్సైట్లో పెట్టింది. పౌరులు డ్రగ్స్ గురించి ఏ తరహా సమాచారం అయినా ఇందులో పంచుకునేలా రూపొందించారు. సహాయ్.ఏఐలో డ్రగ్స్ నియంత్రణ, పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడం తదితర అంశాల గురించి సమాధానం ఇస్తుంది. మరోవైపు షీల్డ్ పేరుతో రూపొందించిన ఏఐ టూల్తో అనుమానాస్పద పరిస్థితులు ఉంటే ఎక్కువ ప్రమాద స్థాయి, లేకపోతే ముప్పు తక్కువగా ఉన్నట్లు ఇది గుర్తిస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్ నంబరు కూడా తెరపై ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
ఓ సోదరా బీ కేర్ఫుల్! - ముందు కొంచెంకొంచెం అలవాటు చేస్తారు - ఆ తర్వాత ప్రాణాలే తీస్తారు
గంజాయి మత్తులో మునిగిపోతున్న యువత - ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఆగని సరఫరా