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మత్తు రక్కసిపై 'ఈగల్' నయా అస్త్రం - రెడ్‌క్రాస్‌తో ఒప్పందం

రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు ఈగల్ విభాగం ప్రత్యేక చర్యలు - ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీతో కీలక ఒప్పందం - యువతను సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల వైపు మళ్లించేలా ప్రణాళికలు

EAGLE and Red Cross MoU anti drug drive
మత్తు రక్కసిపై 'ఈగల్' నయా అస్త్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 7:29 PM IST

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EAGLE and Red Cross MOU Anti Drug Drive: రాష్ట్రంలో యువతను పట్టిపీడిస్తున్న మత్తు రక్కసిని అంతం చేసేందుకు పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని 'ఈగల్' విభాగం సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకెళ్తోంది. యువతను డ్రగ్స్ బారి నుంచి కాపాడి, వారిలో సామాజిక బాధ్యతను పెంపొందించేందుకు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీతో కీలక ఒప్పందం (ఎంఓయూ) కుదుర్చుకుంది. మంగళగిరిలోని ఈగల్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఈ మేరకు ఇరు విభాగాల ప్రతినిధులు ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు. కేవలం కేసుల నమోదుకే పరిమితం కాకుండా యువత ఆలోచనా ధోరణి మార్చేలా ఈగల్ అడుగులు వేస్తోంది.

సామాజిక సేవే లక్ష్యంగా : యువతలో సామాజిక బాధ్యతను, సేవా దృక్పథాన్ని పెంపొందించేందుకు ఈ ఒప్పందం దోహదపడనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యువత భాగస్వామ్యంతో భారీ ఎత్తున రక్తదాన, నేత్రదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఈగల్ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ అనుభవంతో ఈ క్యాంపులను నిర్వహించనున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రాణాపాయంలో ఉన్నవారికి సాయం చేయడం ద్వారా యువతలో సానుకూల దృక్పథం పెరుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. సమాజం వైపు దృష్టి మళ్లించడం ద్వారా వారిలో చెడు అలవాట్లు క్రమంగా తగ్గుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

డీ-అడిక్షన్ కేంద్రాలకు బానిసలు : చాలామంది యువకులు తమ స్నేహితుల ఒత్తిడి (పీర్ గ్రూప్ ప్రెషర్) వల్ల మత్తు పదార్థాల బారిన పడుతున్నారు. విలువైన భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వారిని గుర్తించి, మత్తు నుంచి విముక్తులను చేసేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. డ్రగ్స్‌కు బానిసైన వారిని డీ-అడిక్షన్ కేంద్రాలకు తరలించి మెరుగైన చికిత్స అందించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 40 వేల విద్యాసంస్థల్లో చదివే విద్యార్థులే డ్రగ్స్ ముఠాల ప్రధాన లక్ష్యంగా మారారు. అందుకే విద్యాసంస్థల్లో డ్రగ్స్ వల్ల కలిగే అనర్థాలపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించనున్నారు.

అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాదం : మరోవైపు డ్రగ్స్ విక్రయించే ముఠాలపై ఈగల్ విభాగం ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. ఈగల్ విభాగం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టుబడిన సుమారు 62,000 కిలోల గంజాయిని అధికారులు ధ్వంసం చేశారు. అక్రమ రవాణాకు వినియోగిస్తున్న వందలాది వాహనాలను సీజ్ చేసి కేసులు నమోదు చేశారు. డ్రగ్స్ దందాకు పాల్పడుతున్న 150 మందికి పైగా నిందితులపై ముందస్తు నివారణ చర్యల్లో భాగంగా అత్యంత కఠినమైన పీడీ యాక్ట్‌తో సమానమైన 'పిట్ ఎన్‌డీపీఎస్ యాక్ట్' నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు.

"రాష్ట్రంలో గంజాయి, ఇతర మత్తు పదార్థాల చలామణిపై ఈగల్ విభాగం ఒక విశ్లేషణ చేసింది. ఇందులో డ్రగ్స్ ముఠాలు ప్రధానంగా యువతనే టార్గెట్ చేసుకుని రవాణా చేస్తున్నట్లు గుర్తించాం. స్నేహితుల ఒత్తిడి వల్లే చాలామంది మత్తుకు ఆకర్షితులవుతున్నారు. వారిని కాపాడేందుకే వినూత్నంగా ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్నాం. రెడ్ క్రాస్ సేవలను వినియోగించుకుని యువతతో రక్తదాన, నేత్రదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. దీనివల్ల వారిలో సామాజిక దృక్పథం పెరుగుతుంది. డ్రగ్స్ విక్రయాలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. బానిసలైన వారిని డీ-అడిక్షన్ కేంద్రాలకు పంపి సాధారణ స్థితికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం."-ఆకే రవికృష్ణ, ఈగల్ ఐజీ

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