విదేశీ నేరగాళ్ల పన్నాగాలకు 'ఈగల్' చెక్ - విడుదలైన వెంటనే డిటెన్షన్ సెంటర్కు తరలింపు
డ్రగ్స్ ముఠాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న ఈగల్ పోలీసులు - మాదక ద్రవ్యాల గ్యాంగ్ల కదలికలపై నిఘా - పట్టుబడి జైలుకెళ్లి విడుదలవుతున్న విదేశీ నేరస్థులను డిటెన్షన్ సెంటర్కు తరలింపు
Published : April 30, 2026 at 1:31 PM IST
Eagle Police Focus on Foreign Drug Gangs : రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ ముఠాలపై పోలీసులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. డ్రగ్స్ దందాలో అరెస్టై విడుదలవుతున్న విదేశీ నేరస్థులపై తెలంగాణ ఈగల్ పోలీసులు ప్రత్యేక కార్యాచరణను అమలు చేస్తున్నారు. మత్తుపదార్థాల దందాల్లో చిక్కి జైలుకెళ్తున్న విదేశీ నేరస్థులపై నిఘా పెడుతున్నారు. వారికి బెయిల్ లభించి జైలు నుంచి విడుదలైన వెంటనే అదుపులోకి తీసుకుని డిటెన్షన్ సెంటర్కు తరలిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల వారి తదుపరి కదలికల్ని నియంత్రించగలుగుతున్నారు.
సదరు నేరస్థులు మళ్లీ మత్తు దందా కొనసాగించనీయకుండా అడ్డుకోగలుగుతున్నారు. నేరస్థుల్ని ఇలా నియంత్రించేందుకు ముందు వారి నేరచరిత్ర నేపథ్యం గురించి ప్రత్యేకంగా నివేదిక రూపొందించి ఫారినర్స్ రీజినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్(ఎఫ్ఆర్ఆర్వో)కు పంపిస్తున్నారు. ఎఫ్ఆర్ఆర్వో ద్వారా మూవ్మెంట్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆర్డర్(ఎంఆర్వో) జారీ చేయించుకుని ఆ ఉత్తర్వుల ఆధారంగా నేరస్థులు జైలు నుంచి విడుదలైన వెంటనే పట్టుకొని డెటెన్షన్ సెంటర్కు(నిర్భంద కేంద్రాలు) తరలిస్తున్నారు.
డ్రగ్స్ దందా కోసం వచ్చి తిష్ఠ వేస్తూ : కొంతమంది విదేశీయులు మత్తుపదార్థాల దందా కోసం మనదేశానికి వచ్చి పలు ప్రాంతాల్లో తిష్ఠ వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నైజీరియా, ఘనా,సూడాన్ తదితర ఆఫ్రికా దేశాలకు చెందిన వారు ఈ జాబితాలో ఉంటున్నారు. సాధారణంగా ఇండియాకు వచ్చిన విదేశీయులు వారి పూర్తి వివరాలను ఎఫ్ఆర్ఆర్వోలో ఎంటర్ చేస్తారు. హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చే విదేశీయులు శంషాబాద్ మామిడిపల్లిలోని ఎఫ్ఆర్ఆర్వో ఆఫీసులో నమోదు చేసుకుంటారు. డ్రగ్స్ దందా కోసం వచ్చినవారు వీసా ముగిశాక ఎఫ్ఆర్ఆర్వోలో నమోదు చేసిన చిరునామాలో కాకుండా వేరే ప్రాంతంలో ఉంటూ దందాను సాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇలాంటి వారితోనే దర్యాప్తు సంస్థలకు చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి.
ఇలాంటివారు చిక్కినప్పుడు వీసా గడువు ముగిసిన కారణంతో ఈగల్ బృందాలు డిపోర్టేషన్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించి(బలవంతంగా స్వదేశానికి పంపడం) చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ వారేదైనా మత్తుపదార్థాల దందా చేస్తూ దొరికితే జైలుకు పంపిస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడే కొంతమంది విదేశీ నేరస్థులు కుయుక్తులను ప్రదర్శిస్తున్నారు. తమ వీసా గడువు ముగిసిన విషయం తెలిస్తే వెంటనే డిపోర్ట్ చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో కావాలనే మాదకద్రవ్యాల దందాలు సాగిస్తూ ఈగల్ పోలీసులకు దొరికిపోతున్నారు. ఈ విధంగా దొరికితే న్యాయస్థానంలో విచారణ పూర్తయ్యేంతవరకు డిపోర్టేషన్ చేసే అవకాశముండదు. ఈ లొసుగును ఆసరాగా చేసుకుని నేరస్థులు బెయిలు మీద జైలు నుంచి బయటకొచ్చి ఇక్కడే డ్రగ్స్ దందాను మళ్లీ కొనసాగిస్తున్నారు.
ఎంఆర్వో అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తున్న ఈగల్ టీం : విదేశీ డ్రగ్స్ ముఠాల పన్నాగాన్ని పసిగట్టిన ఈగల్ బృందాలు ‘ఎంఆర్వో’ రూపంలో విరుగుడు మంత్రం ప్రయోగిస్తున్నాయి. జైలు నుంచి విడుదలైన వెంటనే ఈ తరహా నేరస్థులను నిర్బంధ గృహానికి తరలిస్తూ వారి నేర కార్యకలాపాలకు పూర్తిగా అడ్డుకట్టవేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలువురిని నిర్బంధించిన ఈగల్ పోలీసు బృందాలు మరో 20మందికి పైగా నేరస్థులను నిర్బంధ గృహాలకు తరలించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
రూటు మార్చిన డ్రగ్స్ ముఠాలు : మత్తుపదార్థాల స్మగ్లింగ్లో డ్రగ్స్ ముఠాలు రోజురోజుకూ కొత్త మార్గాలు ఎంచుకుంటున్నాయి. ఫేస్బుక్, వాట్సాప్లో లావాదేవీలతో పట్టుబడటంతో రూటుమార్చుతున్నారు. సిగ్నల్, సెషన్ యాప్ల ద్వారా లావాదేవీలు కొనసాగిస్తున్నారు. అక్కడ జరిగేటువంటి చీకటి కార్యకలాపాలు గుర్తించడం పోలీసులకు సవాల్గా మారింది. గతంలో నైజీరియన్లు, స్థానిక ఏజెంట్లు, డెడ్డ్రాప్ పద్ధతిలో సరుకు కొనుగోలుదారులకు మత్తుపదార్థాలను అందించేవారు. ఇటీవల కాలంలో పోలీసు నిఘా పెరగడంతో ఇప్పుడు యాప్లను వేదికగా మలచుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
సింథటిక్ మాదక ద్రవ్యాలు, గంజాయిలో 90 శాతం యాప్ల్లోనే హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుతున్నట్టు గుర్తించారు. ఇతర దేశాల్లోని కొంతమంది నైజీరియన్లు డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన యాప్లను ఉపయోగిస్తున్నట్టుగా అంచనాకు వచ్చారు. నగరంలో బంజారాహిల్స్, మాదాపూర్, కొంపల్లి ప్రాంతాల్లో ఇటీవల పట్టుబడిన మత్తుబాబుల మొబైల్స్ పరిశీలించినపుడు లోగుట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది.
