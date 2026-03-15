మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్లో నిన్నరాత్రి కాల్పుల కలకలం - ఐదుగురు అరెస్టు
పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారంతో సోదాలకు వెళ్లిన ఈగల్ టీమ్ - ఈగల్ టీమ్ను అడ్డుకుని దిల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కాల్పులు - ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
Published : March 15, 2026 at 7:36 AM IST
Drugs Party in Farm House at moinabad : మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్లో రాత్రివేళ కాల్పుల ఘటన చేసుకుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే ఫైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫామ్హౌస్లో కాల్పుల ఘటన కలకలం సృష్టించింది. ఇక్కడ డ్రగ్స్ పార్టీ జరుగుతున్నట్టు ఈగల్ టీంకు అందిన సమాచారం మేరకు ఫామ్హౌస్పై ఈగల్ టీం, ఎస్ఓటీ, లోకల్ పోలీస్లు దాడులు నిర్వహించి ఐదుగురికి పాజిటివ్గా తేల్చారు.
మొయినాబాద్లో కాల్పులు కలకలం : హైదరాబాద్ నగర శివారు మొయినాబాద్ ఆజీజ్నగర్ ప్రాంతంలో బీఎమ్ఆర్ ఫామ్ హౌజ్లో డ్రగ్ పట్టుబడింది. తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫామ్హౌస్లో మద్యంతో పాటు డ్రగ్ పార్టీ జరుగుతున్నట్లు రాత్రి 9 గంటలకు ఈగల్ టీంకు సమాచారం వచ్చింది. సమాచారాన్ని అందుకున్న ఈగల్ టీం, ఎస్ఓటీ, స్థానిక పోలీసులు ఫామ్హౌస్ పై రాత్రి 9:30కి రైడ్ చేశారు. ఈ రైడ్లో రాజకీయ, వ్యాపార, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాలకు చెందిన పదిమంది మద్యం, డ్రగ్, హుక్కా సేవిస్తూ పోలీసులకు దొరికారు. పదిమందిలో 9 మంది పురుషులు కాగా ఒకరు మహిళ ఉన్నారు. పోలీసులను చూసి దిల్లీకి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి నమిత్ మిశ్రా, రితేష్ రెడ్డికి చెందిన తుపాకీతో ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరిపారు. దీంతో పోలీసులు అతడిని వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తరువాత అక్కడున్న పది మందికి డ్రగ్ కిట్ ద్వారా పరీక్ష చేయగా ఐదుగురికి పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయ్యింది. మరింత నిర్ధారణ కోసం రక్త నమూనాలను తీసుకునేందుకు ఈ ఐదుగురిని ఆసుపత్రికి పంపించారు. ఫామ్హౌస్లో రాత్రి 9:30 నుంచి ఉదయం 2 గంటల వరకు తనిఖీలు చేసి మద్యం బాటిళ్లతో పాటు 2గ్రాముల వైట్ పౌడర్ను సీజ్ చేశారు.
"అజీజ్నగర్ ప్రాంతంలో బీఎమ్ఆర్ ఫౌమ్ హౌస్లో డ్రగ్స్, మద్యం పార్టీ జరుగుతున్నట్లుగా సమాచారం అందింది. దీంతో ఈగల్ టీం, ఎస్వోటీ, స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా ఫామ్హౌస్పై దాడులు నిర్వహించారు. పోలీసులు అక్కడకు చేరుకోగానే వారు ఒక రౌండ్ కాల్పులు జరిపారు. దిల్లీకి చెందిన స్థిరాస్తి వ్యాపారి నమీత్ మిశ్రా కాల్పులు జరిపాడు. కాగా తుపాకీ రితేష్ రెడ్డిది. ఈ పార్టీలో రాజకీయ, వ్యాపార, రియల్ రంగాలకు చెందిన 10 మంది ఉన్నారు" - యోగేశ్ గౌతమ్, చేవెళ్ల డీసీపీ
డ్రగ్టెస్ట్లో ఐదుగురికి పాజిటివ్ : ఫామ్హౌస్పై జరిపిన దాడిలో పదిమంది రాజకీయ, వ్యాపార, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాలకు చెందిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఏలూరు ఎంపీ పుట్ట మహేష్ కుమార్, దిల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి నమీత్ మిశ్రా, యం.రమేష్, శ్రవణ్ కుమార్, విజయ్ కృష్ణ, రితేష్ రెడ్డి, కాసిక్ రవి, అర్జున్ రెడ్డి, శర్వీ రెడ్డిలు ఉన్నారని చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేష్ గౌతమ్ తెలిపారు. పది మందిలో 9 మంది పురుషులు శర్వీరెడ్డి అనే మహిళ ఉన్నట్లు చెప్పారు. కాసిక్ రవితో కలిసి ఆమె పార్టీకి వచ్చిందన్నారు.
డ్రగ్ టెస్ట్ కిట్ ద్వారా పరీక్ష చేస్తే రోహిత్ రెడ్డి, నమీద్ మిశ్ర, రీతేష్ రెడ్డి, కాసిక్ రవి, అర్జున్ రెడ్డి అనే ఐదుగురికి పాజిటివ్ వచ్చిందన్నారు. మరింత నిర్ధారణ కోసం రక్తనమూనాలను ఆసుపత్రికి పంపించామన్నారు. 2 గ్రాముల వైట్ పౌడర్ను సీజ్ చేశామని.. పరీక్షించిన తరువాత అది డ్రగ్స్నా కాదా తెలుస్తుందన్నారు. పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్లు వారం కింద సిమ్లా నుంచి వచ్చాం, గోవా నుంచి వచ్చాం అక్కడ సేవించినట్లు చెబుతున్నారన్నారు. రక్త నమూనాలను పరీక్ష కోసం ఎఫ్ఎస్ఎల్కు పంపిస్తామని రిపోర్ట్ ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని డీసీపీ తెలిపారు.
ఫామ్హౌస్లో మైనర్ల 'ట్రాప్ హౌస్ పార్టీ' - సడెన్ ఎంట్రీతో షాక్ ఇచ్చిన పోలీసులు