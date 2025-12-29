ETV Bharat / state

డీజే కన్సర్ట్​లో డ్రగ్స్​ కలకలం - 8 మందికి పాజిటివ్ - నిందితుల్లో ఇద్దరు యువతులు

హైదరాబాద్ కొండాపూర్‌లో ఓ మ్యూజిక్‌ కన్సర్ట్‌లో ఈగల్​ టీం ఆకస్మిక దాడులు - 8 మంది డ్రగ్స్‌ వినియోగదారుల్ని పట్టుకున్న ఈగల్​ టీం- అభిమానుల్లా వెళ్లి తనిఖీలు నిర్వహించిన పోలీసులు

Eagle Operation In New Year Party
Eagle Operation In New Year Party (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 29, 2025 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Eagle Operation In New Year Party : నూతన సంవత్సర వేడుకలకు ముందు తెలంగాణ ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ వరుస ఆపరేషన్లతో డ్రగ్స్, గంజాయి వినియోగదారుల మత్తు వదిలిస్తోంది. శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్ కొండాపూర్‌లో జరిగిన ప్రముఖ ఉక్రెయినియన్‌ డీజే ఆర్ట్‌బాట్‌ మ్యూజిక్‌ కన్సర్ట్‌లో ఆకస్మిక దాడులు చేసి, 8 మంది డ్రగ్స్‌ వినియోగదారుల్ని పట్టుకుంది. నిందితుల్లో ఇద్దరు యువతులు ఉన్నారు. కొందరు యువత డ్రగ్స్‌ వినియోగించి డీజే కన్సర్ట్‌కు హాజరవుతున్నారనే సమాచారం అందడంతో ఈగల్‌ బృందం సైబరాబాద్‌ పోలీసులతో కలిసి ఈ దాడులు చేసింది.

అభిమానుల రూపంలో వెళ్లి - తనిఖీలు నిర్వహించి : డ్రగ్స్‌ కేసుల్లో పట్టుబడ్డ వినియోగదారులు, పెడ్లర్ల నుంచి తరచూ మత్తు పదార్థాలు కొనుగోలు చేస్తున్న కొందరి మీద తెలంగాణ ఈగల్‌ బృందాలు కొన్ని రోజులుగా నిఘా పెడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో శనివారం రాత్రి కొండాపూర్‌లోని క్వేక్‌ అరేనాలో ఉక్రెయిన్‌ దేశానికి చెందిన ప్రముఖ డీజే ద్వయం ఆర్ట్‌బాట్‌ డీజే కన్సర్ట్‌ జరుగుతోందని, దాదాపు 100 మంది వినియోగదారులు దీనికి హాజరవుతున్నారనే సమాచారం అందింది. కొందరు యువత డ్రగ్స్‌ వినియోగించి డీజే కన్సర్ట్‌కు హాజరవుతున్నారని తెలియడంతో ఈగల్‌ ప్రత్యేక బృందం సైబరాబాద్‌ పోలీసులతో కలిసి శనివారం రాత్రి కన్సర్ట్‌ జరిగే ప్రాంతానికి అభిమానుల రూపంలో వెళ్లింది. ఒకేసారి తనిఖీలు చేపడితే కన్సర్ట్‌లో పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని భావించిన పోలీసులు, వినియోగదారులు ఒక్కొక్కర్ని గుర్తించి మొత్తం 14 మందిని ఒక పక్కకు తీసుకెళ్లి డ్రగ్స్‌ కిట్లతో పరీక్షలు నిర్వహించారు.

తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్‌ : ఈ క్రమంలోనే 8 మందికి పాజిటివ్‌ వచ్చింది. షేక్‌పేటకు చెందిన రియాజ్‌, షాపూర్‌నగర్‌కు చెందిన యశ్వంత్‌, కేపీహెచ్‌బీకి చెందిన భరత్‌, నేరేడ్‌మెట్‌కు చెందిన మోహన్‌, తిరుమలగిరికి చెందిన సబ్రీనా, త్రిష, సంగారెడ్డి జిల్లా గణేశ్‌నగర్‌కు చెందిన శ్రవణ్‌, బోరబండకు చెందిన విశాల్‌, ఈ 8 మందికి పాజిటివ్‌గా వచ్చింది. నిందితులు టెట్రా హైడ్రోకెనబీస్‌, కొకైన్, ఓపీఎం తదితర మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నట్లు పరీక్షల్లో బయటపడింది. నిందితులకు తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చిన అనంతరం డీ-అడిక్షన్‌ కేంద్రాలు, రీహాబిలిటేషన్‌ కేంద్రాలకు తరలించి చికిత్స అందిస్తామని పోలీసులు వివరించారు.

పూర్తిగా మారిపోయిన డ్రగ్​ ఎడిక్ట్​ : ఈగల్‌ తనిఖీల్లో ఒక ఆసక్తికర విషయం బయటపడింది. గతంలో డ్రగ్స్‌ కేసులో పట్టుబడ్డ నగరానికి చెందిన విక్కీ అనే వినియోగదారుడిని తాజా కన్సర్ట్‌లో పరీక్షించగా నెగెటివ్‌ వచ్చింది. నెగెటివ్‌ ఎందుకు వచ్చిందని పోలీసులు ప్రశ్నించగా, డ్రగ్స్‌ వినియోగించడం మానేసినట్లు వివరించాడు. గతంలో డ్రగ్స్‌కు అలవాటుపడి పట్టుబడినప్పుడు కళ్ల కింద నల్లటి మచ్చలు, ఎక్కువ వయసున్నట్లు కనిపించిన అతడే, ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయి ఆరోగ్యంగా, ముఖంలో తేజస్సుతో పదేళ్ల తక్కువ వయసున్న వ్యక్తిలా ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. కౌన్సిలింగ్, సరైన చికిత్సతో డ్రగ్స్‌ అలవాటు నుంచి బయటపడొచ్చని విక్కీ ఉదంతం నిరూపిస్తోందని అధికారులు చెప్పారు.

కొత్త సంవత్సరం వేడుకల సందర్భంగా మత్తు పదార్థాల వినియోగాన్ని అడ్డుకోవడానికి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు, గడిచిన పదిరోజుల్లో 27 మంది డ్రగ్‌ పెడ్లర్లు, 17 మంది వినియోగదారులు, ఐదుగురు విదేశీ మహిళల్ని అరెస్టు చేసినట్లు వివరించారు. మొత్తం 17 కేసులు నమోదు చేసి 381.9 కిలోల గంజాయి, 68 గ్రాముల కొకైన్, 50 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, 2 గ్రాముల ఎల్‌ఎస్‌డీ బ్లాట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు.

