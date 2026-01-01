ఎక్సైజ్, పోలీసులతో కలిసి ఈగల్ ఫోర్స్ తనిఖీలు - 2,731 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ - ఎక్సైజ్, పోలీసులతో కలిసి మూడు కమిషనరేట్లలో ఈగల్ ఫోర్స్ తనిఖీలు - తనిఖీల్లో నలుగురు డ్రగ్స్ సేవించినట్లు పోలీసుల నిర్ధారణ
Published : January 1, 2026 at 8:47 PM IST
Eagle Team Inspections New Year Celebrations in Hyderabad : నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు చేపట్టారు. హైదరాబాద్ నగరంలోని 3 కమిషనరేట్ల పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించి 2,731 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని, డ్రగ్స్ సరఫరా చేసే వారితో పాటు తీసుకునే వారికి శిక్ష తప్పదని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
పబ్లు, రిసార్ట్లనే లక్ష్యంగానే దాడులు : నూతన సంవత్సర వేడుకల్లో మాదకద్రవ్యాలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా తెలంగాణ ఈగల్ టీం, ఎక్సైజ్ శాఖ సంయుక్తంగా ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించారు. నగరంలోని మూడు కమిషనరేట్లు హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజ్గిరి పరిధిలో ఉన్న పబ్లు, రిసార్ట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈగల్ ఫోర్స్ బృందాలతో మెరుపు దాడులు చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో 15 ఈగల్ ఫోర్స్ బృందాలు, 8 ఎక్సైజ్ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. గతంలో లాగా కేవలం అనుమానంపై కాకుండా ఈసారి పక్కా శాస్త్రీయమైన ఆధారాలతో నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు అధునాతన యూరిన్, సలైవా డ్రగ్ టెస్టింగ్ కిట్లతో చేశారు.
డ్రగ్స్ టెస్టుల్లో పాజిటివ్ : మోడ్రన్ టెక్నాలజీ డ్రగ్ టెస్టింగ్ కిట్ తక్కువ సమయంలోనే వ్యక్తి డ్రగ్స్ తీసుకున్నారో లేదోనని కచ్చితంగా నిర్ధారిస్తాయి. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా అధికారులు పబ్లు, రిసార్ట్లలో ఉన్న 51 మందికి ఈ టెస్టులు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షల్లో ఏకంగా నలుగురు డీజే ఆపరేటర్లు డ్రగ్స్ సేవించినట్లు తేలింది. అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో చేపట్టిన వాహన తనిఖీల్లో 38 మందిని పరీక్షించగా, ఒక వాహనదారుడికి డ్రగ్స్ టెస్ట్ నిర్వహించగా పాజిటివ్గా వచ్చింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని, మాదక ద్రవ్యాలు సప్లై చేసినా వాటిని తీసుకున్నా వదిలి పెట్టబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లోనే ఎక్కువగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు : హైదరాబాద్లోని 3 కమిషనరేట్ల పరిధిలో 2,731 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించిన పోలీసులు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 1,198, సైబరాబాద్ పరిధిలో 928, మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో 605 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు. కూకట్పల్లి జేఎన్టీయూ వద్ద నిర్వహించిన తనిఖీల్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు 50 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదు చేశారు. ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రగతినగర్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక తనిఖీల్లో 28 ద్విచక్ర వాహనాలు, 18 కార్లను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. నార్సింగిలోని గోల్డెన్ టెంపుల్ వద్ద ఎస్వోటీ(స్పెషల్ ఆపరేషన్ టీం) పోలీసుల సోదాల్లో డ్రగ్స్ తీసుకున్న ఓ వ్యక్తి పట్టుబడ్డాడు. నిందితుడి నుంచి 7 గ్రాముల కొకైన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గోవా నుంచి హైదరాబాద్కు కొకైన్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వెయ్యికోట్లకు పైగా మద్యం విక్రయాలు : నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా తెలంగాణలో మద్యం విక్రయాలు భారీ స్థాయిలో జరిగాయి. మూడు రోజుల్లోనే దాదాపు రూ.వెయ్యికోట్ల విలువైన మద్యం విక్రయాలు జరిగినట్లు అబ్కారీ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. గడిచిన ఆరు రోజుల్లో రాష్ట్రంలో రూ.1,350 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు చేసినట్లు తెలిపారు. మూడు రోజుల్లో 8.30 లక్షల కేసుల లిక్కర్, 7.78 లక్షల కేసుల బీర్ల విక్రయాలు జరిగినట్లు వెల్లడించారు. నూతన సంవత్సర వేడుకలను రాష్ట్ర ప్రజలు బుధవారం రాత్రి ఘనంగా జరుపుకున్నారు.
