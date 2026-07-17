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గంజాయిపై ఈగల్‌ పంజా - రెండు నెలల కాలంలోనే 2,539 కిలోలు స్వాధీనం

భారీ అంతరాష్ట్ర గంజాయి ముఠా గుట్టురట్టు చేసిన ఈగల్‌ బృందం - లారీ క్యాబిన్‌లో రహస్యంగా రవాణా చేస్తున్న గంజాయి స్వాధీనం - ఇద్దరు నిందితుల అరెస్టు

Eagle Force Seizes Ganja
Eagle Force (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 8:09 AM IST

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Eagle Force Seizes Ganja in Telanagna : ఒడిశా నుంచి మహారాష్ట్ర మహానగరాలకి సాగుతున్న అంతరాష్ట్రంగా గంజాయి నెట్‌వర్క్‌ను ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఛేదించారు. విజయవాడ నుంచి ముంబయి జాతీయ రహదారిపై సినీఫక్కీలో లారీని అడ్డుకొని, రహస్య అరల్లో దాచిన కోట్ల విలువైన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. టెక్నాలజీ ఆధారంగా నిందితుల నాటకాలను పటాపంచలు చేశారు. జాతీయ హైవేపై 237 కిలోల గంజాయితో పాటు ఒక లారీ కంటైనర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు.

ఒడిశా నుంచి వస్తున్న లారీ అడ్డకున్న ఈగల్‌ అధికారులు : బిహార్‌కు చెందిన రాజేశ్‌కుమార్ 2015లో ఉపాధికోసం ముంబయికి వలస వచ్చాడు. అక్కడ లారీ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నాడు. సొంతంగా లారీ కొనుగోలు చేసి జీవితంలో స్థిరపడాలనేది అతని కల. ఈ క్రమంలోనే సుమారు 7 నెలల క్రితం పుణెకు చెందిన సురేశ్‌కేదారే, ధరమ్‌షిండేతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఒడిశా నుంచి గంజాయిని తెప్పించి పుణే, ముంబయిలో అమ్ముతున్న అంతరాష్ట్ర డ్రగ్ పెడ్లర్లుగా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రాజేశ్‌ తన లక్ష్యాన్ని వివరించగా ఆ ఇద్దరు పెడ్లర్లు లారీ కొనడానికి ఆర్థిక సాయం చేస్తామన్నారు. బదులుగా గంజాయి రవాణా చేయాలని షరతు పెట్టారు.

రహస్యంగా రవాణా చేస్తున్న గంజాయి స్వాధీనం : పక్కాప్లాన్‌తో లారీలో రహస్యంగా గంజాయి రవాణా చేస్తున్న వారిని విజయవాడ - ముంబయి జాతీయ రహదారిపై మాటు వేసిన పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. కేవలం విశాఖపట్నం వరకే వెళ్లి వస్తున్నామని లారీలో నిషేధిత వస్తువులు లేవని పోలీసులని నమ్మించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ వారికాల్ డేటా రికార్డులని అక్కడికక్కడే సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పరిశీలించారు. ఆ రికార్డులలో నిందితులు ఒడిశాలోని రాయగడజిల్లా గుణ్‌పూర్‌ గ్రామానికి వెళ్లినట్లు స్పష్టమైన లొకేషన్ ఆధారాలు కనిపించాయి. నిందితులు లారీ క్యాబిన్‌లో దాచిన గంజాయి గుట్టుని బయటపెట్టినట్లు ఈగల్‌ ఎస్పీ గిరిధర్‌ తెలిపారు. వారి వద్ద నుంచి 237 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

స్టేట్​ టాక్స్​ ఫోర్స్​ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ టూ ముంబయి జాతీయ రహదారిపై తనిఖీలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఒక లారీ కంటైనర్​లో రాజేష్​కుమర్, అనిల్​ రంగనాథ్​ బిచారే అనే ఇద్దరు నిందితులు గంజాయిని తీసుకువెళ్తున్నారు. దాదాపుగా 237 కిలోల గంజాయిని వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నాం. దీని విలువ కోటి నుంచి రెండున్నర కోట్ల మధ్య ఉంటుందని అంచనా. - గిరిధర్‌, ఈగల్‌ ఎస్పీ

డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చాలి : తెలంగాణను డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు అందరూ సహకరించాలని ఈగల్‌ ఎస్పీ సీతారాం అధికారులు సూచించారు. యువత మత్తు బారిన పడి బంగారు భవిష్యత్తును నాశనం చేసుకుంటున్నారని తెలిపారు. అక్రమంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆలోచనను దరిచేరకుండా చూసుకోవాలన్నారు. డ్రగ్స్‌పై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు ఈగల్‌ అన్ని విధాల ముందుకు సాగుతోందని ఆయన వివరించారు. రెండు నెలల కాలంలోనే 2,539 కిలోల గంజాయి పట్టుకున్నట్లు ఈగల్‌ ఎస్పీ వెల్లడించారు. వాటి మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ.16 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.

తెలంగాణను డ్రగ్స్​ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చాలనే ధ్యేయంగా ఈగల్​ పనిచేస్తుంది. చాలా మంది డబ్బు కోసం గంజాయిను సరఫరా చేస్తున్నారు. మొదటిసారి ఎవరైతే డ్రగ్స్​ తీసుకుంటారో వారిని రిహబిలిటేషన్ సెంటర్​కు పంపిస్తాం. వారిని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం - సీతారాం, ఈగల్‌ ఎస్పీ

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గంజాయిని పట్టుకున్న పోలీసులు
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EAGLE FORCE SEIZES GANJA

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