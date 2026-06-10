ఐటీ ఏరియాలో ఈగల్ ఫోర్స్ భారీ ఆపరేషన్ - పారిపోయిన డ్రగ్డాన్ నీతూబాయ్
నీతూబాయ్ కోసం నానక్రామ్గూడాలో మకాం వేసిన ఈగల్ ఫోర్స్ - గతంలోనే ఆమెను అరెస్టు చేసి పీడీ యాక్ట్ పెట్టిన పోలీసులు - జైలు నుంచి వచ్చి మళ్లీ అమ్మకాలు కొనసాగిస్తున్న నీతు
Published : June 10, 2026 at 7:32 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 7:47 PM IST
Eagle Force Operation for drug don Neetu Bhai : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ కేసులు కలవర పెడుతున్నాయి. ఈ సమస్యను రూపుమాపేందుకు ఈగల్ ఫోర్స్ శ్రమిస్తోంది. దీనిలో భాగంగానే హైదరాబాద్ ఐటీ ఏరియాలో డ్రగ్డాన్ నీతుబాయ్ కోసం ఈగల్ ఫోర్స్ భారీ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. ఈగల్ ఫోర్స్ వస్తుందన్న సమాచారంతో డ్రగ్డాన్ నీతూబాయ్ పారిపోయింది.
ఈగల్ ఫోర్స్ అదుపులో ఐటీ ఉద్యోగులు : హైదరాబాద్ నగరంలో నీతూబాయ్ పెద్ద ఎత్తున గంజాయి విక్రయిస్తోంది. గంజాయి కొనుగోలు కోసం ఐటీ ఉద్యోగులు ఆమె ఇంటి దగ్గర క్యూ కట్టారు. గంటల వ్యవధిలో 50 మంది ఐటీ ఉద్యోగుల్ని ఈగల్ ఫోర్స్ పట్టుకుంది. ఆమె దూల్పేట నుంచి వచ్చి ఐటీ కోర్ ఏరియాలో గంజాయి కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తోంది. కిరాణం షాపు మాటున గంజాయి విక్రయిస్తోందని సమాచారం. పోలీసులు గతంలోనే ఆమెను అరెస్టు చేసి పీడీ యాక్ట్ పెట్టారు. అయినా జైలు నుంచి వచ్చి మళ్లీ గంజాయి అమ్మకాలు కొనసాగిస్తోంది.
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