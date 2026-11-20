థాయిలాండ్ టూ హైదరాబాద్ వయా ముంబాయి - ఓజీ కుష్, గంజాయి రవాణాకు చెక్ పెట్టిన ఈగల్ ఫోర్స్
Action Against OG Kush Cannabis : డ్రగ్స్ రవాణా, వాడకంపై నిరంతర నిఘా ఉంటుందని, అమ్మకందారులు, వినియోగదారులపై చర్యలు ఉంటాయని ఈగల్ ఫోర్స్ హెచ్చరించింది.
Published : November 20, 2026 at 5:36 PM IST
సామాజిక మాధ్యమాలను అసరాగా చేసుకుని, పోలీసుల కళ్లుగప్పేందుకు క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా లావాదేవీలు నిర్వహిస్తున్న ఓ హైటెక్ డ్రగ్స్ ముఠా గుట్టును తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. స్నాప్చాట్ ఖాతాల ద్వారా హైదరాబాద్ నగరంలో ఓజీ కుష్, గంజాయి విక్రయిస్తున్న ముగ్గురు పెడ్లర్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఆర్డర్లు తీసుకుని నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు డెలివరీ చేస్తున్నారని పోలీసులు దర్యాప్తులో బయట పడింది. ఇప్పటి వరకు ఈ ముఠా దాదాపు 800 నుంచి 900 మంది వినియోగదారులకు ఓజీ కుష్ సరఫరా చేసినట్లు గుర్తించామని ఈగల్ డీఎస్పీ నర్సింగ్ రావు తెలిపారు.
ఏ సోషల్ ప్లాట్ ద్వారా దందా నిర్వహిస్తున్నారు ?
థాయిలాండ్లో ఓజీ కుష్, గంజాయి వాడకం, సాగు లీగల్ చేయడంతో సులభంగా దొరుకుతోంది. దీంతో చాలామంది దీనిని భారత్కి తీసుకొస్తున్నారు. ఓజీ కుష్, గంజాయి థాయిలాండ్ నుంచి రవాణా చేస్తున్న పాత నేరస్తుడు టోలిచౌక్కి చెందిన ఇద్రిష్.. వీటిని అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం వచ్చింది. అతనితో పాటు అబ్బాస్, మహ్మద్ షేక్ లను అరెస్ట్ చేశాం. వారి నుంచి సరుకు స్వాధీనం చేసుకుని సీజ్ చేశాం. 2017లో ఇద్రిష్ను అరెస్ట్ చేశారు. 2025లో అరెస్టు తర్వాత జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక స్నాప్చాట్ కొత్త ఖాతా ద్వారా 800 మంది కొనుగోలుదారులకు సరఫరా చేసేవాడు. 70-80 మంది కొనుగోలుదారుల నుంచి క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో చెల్లింపులు తీసుకునేవాడు.
డిలీట్ ఆప్షన్ ఉండడంతో స్నాప్చాట్ ఖాతా ఎంచుకున్నారని చెబుతున్నారు. ఇది నిజమేనా?
స్నాప్చాట్ ఖాతాలో డిలీట్ చేసినా డేటా రిస్టోర్ చేసే టూల్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. డేటా రిస్టోర్ చేసి 800 మంది కొనుగోలుదారులను గుర్తిస్తాం, హైదరాబాద్కి చెందిన వారికి నోటీసులు పంపిస్తాం. కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడమా, కేసు నమోదు చేయడమో చేస్తాం.
ఓజీ కుష్, గంజాయి హైదరాబాద్కి ఏ విధంగా తీసుకొస్తున్నారు?
ముంబయికి చెందిన హేమంగ్ అనే అతను థాయిలాండ్లో పబ్ నడపిస్తున్నాడు. గంజాయి సాగు కోసం నెట్వర్క్ ద్వారా వ్యక్తులను ఏర్పాటు చేసుకుని రవాణా చేస్తున్నాడు. ముంబాయి, అహ్మదాబాద్, కలకత్తా, హైదరాబాద్లలో 40 మంది అతని కొరియర్స్ను గుర్తించాం. ఈగల్ ఫోర్స్ డైరెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో నిందితులను పట్టుకున్నాం.
ఈ డీల్స్లో నగదు బదిలీలు ఎలా జరిగాయి?
క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో నగదు చెల్లింపు లావాదేవీలు గుర్తించాం. మిగతా వారి దగ్గర క్యాష్ డెలివరీ ఎలా జరిగాయో దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.
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