హైదరాబాద్ ఈ-సిగరెట్ కేసులో కోల్కతాతో లింకులు - గుట్టు రట్టు చేసిన ఈగల్ ఫోర్స్
E Cigarette Case Hyderabad : హైదరాబాద్ మీర్చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నమోదైన ఈ సిగరెట్ల కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కేసుకు సంబంధించి కోల్కతాలో లింకులున్నట్లు ఈగల్ ఫోర్స్ వెల్లడించింది.
Published : November 16, 2026 at 10:54 AM IST
సిగరెట్లు ఆరోగ్యానికి హానికరమని అందరికీ తెలిసిందే. అయినా కొంతమంది యువత వాటికి బానిసలవుతున్నారు. మరికొందరైతే మరో అడుగు ముందుకేసి ఈ సిగరెట్లవైపూ చూస్తున్నారు. అయితే హైదరాబాద్లో ఇటీవల నమోదైన ఈ-సిగరెట్ (వేప్స్) రాకెట్లో కోల్కతాతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఈగిల్ ఫోర్స్ గుర్తించింది. మీర్చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శనివారం రాహిల్ ఖాన్ అలియాస్ ఒమర్ నుంచి 19 ఈ-సిగరెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్న అనంతరం జరిపిన దర్యాప్తులో ఈ రాకెట్ గుట్టు బయటపడింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, చార్మినార్ ప్రాంతానికి చెందిన రాహిల్ ఖాన్, ఫుట్పాత్పై దుస్తులు అమ్ముకునేవాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా అతడు రెండేళ్ల క్రితం ఒక ఫుడ్ కంపెనీలో ఫుడ్ డెలివరీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా, మరో కంపెనీలో డెలివరీ సర్వీసుల్లో పని చేశాడు. ఆ సమయంలో అతడికి ఈ-సిగరెట్ విక్రేతతో పరిచయం ఏర్పడింది. మొదట్లో వాటిని డెలివరీ చేసిన రాహిల్, క్రమంగా స్వయంగా వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించి వినియోగదారులకు వేప్స్ను సరఫరా చేయడం ప్రారంభించాడు.
దుస్తుల కోసం వెళ్లి, వేప్స్ కొనుగోలు
మొదట్లో అతడు సికింద్రాబాద్లోని అల్ అయాన్ హుక్కా యజమాని అబూబకర్ నుంచి వేప్స్ కొనుగోలు చేసేవాడు. 2024లో బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో అతనిపై కేసు నమోదైంది. దీంతో అతను వీటి అమ్మకాలను నిలిపివేసి మళ్లీ దుస్తుల వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతడు 7 నెలల క్రితం దుస్తుల కోసం కోల్కతా వెళ్లాడు. అక్కడ ఆదిల్ ఎంటర్ప్రైజెస్లో వేప్స్ కొనుగోలు చేసి ఉపయోగించాడు. దుకాణం యజమానికి ఆదిల్తో పరిచయం ఏర్పడింది. దీంతో అవసరమైనప్పుడల్లా వేప్లను సరఫరా చేయమని అతడిని కోరాడు. దీనికి అంగీకరించిన ఆదిల్ కొరియర్ ద్వారా వేప్లను పంపాడు.
గూగుల్ పేలో నగదు బదిలీ
బల్క్ ఆర్డర్లు, చెల్లింపులను గుర్తించకుండా ఉండేందుకు ఆదిల్ పేమెంట్ కోసం క్యూర్ ఆర్ కోడ్లను పంపాడు. దీంతో రాహిల్ తన బ్యాంకు ఖాతాలకు అనుసంధానమైన గూగుల్ పే ఖాతా ద్వారా నగదును బదిలీ చేసేవాడు. గురువారం కరీంనగర్లోని బిస్మిల్లా హోటల్ అండ్ కేఫ్లో 12 వేప్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత ఈగిల్ ఫోర్స్ జరిపిన తదుపరి దర్యాప్తులో ఈ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
నిషేధం ఉన్నప్పటికీ దందా ఆగట్లేదు
భారత్లో ఎలక్ట్రానిక్ మత్తు ఉత్పత్తులపై 2019 నుంచి నిషేధం అమలులో ఉంది. అయినప్పటికీ తెలంగాణలోని పలు నగరాల్లో, పట్టణాల్లో ఇవి లభిస్తున్నాయి. కొందరు యువత గోవా, ముంబయి, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వీటిని తెప్పించుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లా కేంద్రాల్లోని కొన్ని పాన్ షాప్ల నిర్వాహకులు సరుకు తెప్పించుకుని గుట్టుగా అధిక ధరలతో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిసింది. స్నేహితుల్లో ఒకరి నుంచి మరొకరికి 'ఈ-వ్యసనం' అంటుతోంది.
వాసన రాకపోవడంతో
ఈ-ఉత్పత్తులు వాడే వారి నుంచి పొగాకు సిగరెట్ల మాదిరిగా పొగ వాసన అనేది ఉండదు. దీని వల్ల పిల్లల్లో ఈ అలవాట్లు ఉన్నట్లు తల్లిదండ్రులు సైతం గుర్తించలేకపోతున్నారని అధికారులు అంటున్నారు. రాష్ట్రం నుంచి ప్రతి ఏటా సుమారు వేల మంది గల్ఫ్, తదితర దేశాలకు వలస వెళ్తున్నారు. వారిలో కొందరు దుబాయ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి తమ స్వగ్రామాలకు తిరిగి వచ్చే సందర్భంలో నిషేధిత ఉత్పత్తులను తెచ్చుకుని వాటిని వినియోగిస్తున్నారని తెలిసింది. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులే ఇలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ చేయాలని అధికారులు అంటున్నారు. నిషేధించిన ఈ సిగరెట్లను విక్రయించే వారిపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిన బాద్యత ప్రజలదే అని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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