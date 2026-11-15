ఈ-సిగరెట్ల అక్రమ దందాపై ఈగల్ ఫోర్స్ ఉక్కుపాదం! - ఈగల్ డీఎస్పీ
Eagle Force Rides : హైదరాబాద్లో టీనేజర్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని సాగుతున్న నిషేధిత ఈ-సిగరెట్ల అక్రమ దందాపై ఈగల్ ఫోర్స్ ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. ఈ-సిగరెట్లు దొరక్కుండా చేస్తామని డీఎస్పీ మధు మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు.
Published : November 15, 2026 at 1:40 PM IST
హైదరాబాద్లో యువత, టీనేజర్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని సాగుతున్న నిషేధిత ఈ-సిగరెట్ల అక్రమ దందాపై ఈగల్ ఫోర్స్ ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. రాయదుర్గంలోని ఓ అవుట్లెట్పై దాడిచేసి భారీగా నిషేధిత వేప్స్, విదేశీ సిగరెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పన్నులు ఎగ్గొట్టి చైనా నుంచి అక్రమంగా దిగుమతి చేసుకుంటూ ర్యాపిడో, ఉబర్, ఓలా వంటి యాప్ల ద్వారా గుట్టుచప్పుడు కాకుండా డెలివరీ చేస్తున్నట్లు గుర్తించామని ఈగల్ డీఎస్పీ మధు మోహన్రెడ్డి తెలిపారు. ఈ అక్రమ దందాపై ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖిలో అనేక వివరాలు వెల్లడించారు.
ఈ-సిగరెట్ల అక్రమ దందా వ్యవహారం ఎక్కడ నడుస్తుంది?
2019 లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వేప్స్, ఈ-సిగరెట్లపై నిషేధం విధించింది. ఈజీ మనీ కోసం కొంతమంది వ్యక్తులు వీటిని చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, రాయదుర్గం లాంటి ప్రాంతాల్లో కేరళంకు చెందిన వ్యక్తులు కూల్డ్రింక్లు, పెర్ప్యూమ్ షాపుల మాటున వేప్స్, ఈ-సిగరెట్ల దందా పకడ్బందీగా నడుపుతున్నట్లుగా గుర్తించాం. ఆయా షాపులకు సంబంధించి ప్రత్యేక వాట్సప్ గ్రూప్ను క్రియేట్ చేసుకొని, ఆ గ్రూపులో కస్టమర్లను యాడ్ చేసుకుంటున్నారు. వేప్స్, ఈ-సిగరెట్ల కొత్త స్టాక్ వివరాలు ఆ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తారు. రోజుకో ఫ్లేవర్ ఉందంటూ ఆ గ్రూప్లో ఎక్కువగా ఉన్న టీనేజర్లను ఆకర్షిస్తున్నారు. కొన్ని షాపులోనే అమ్మకాలు చేస్తుండగా, మరికొన్ని వాట్సప్ ద్వారా ఆర్డర్ తీసుకుని కస్టమర్ లొకేషన్కు పోర్టర్ ద్వారా, ర్యాపిడో, ఉబర్ ద్వారా డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. పన్నులు చెల్లించకుండా అక్రమమార్గంలో దందా చేస్తున్నారు. మామూలు సిగరెట్ కంటే నాలుగు రెట్ల హానికరమైన నికోటిన్ కలిగి ఉండే ఈ-సిగరెట్ల వల్ల యువత ఆరోగ్యానికి తీవ్రనష్టం కలుగుతోంది.
ఈ దందాను ఎలా గుర్తించారు?
కేరళంలోని కాసరగోడ్కు చెందిన వారు ఎక్కువగా దుబాయిలో ఉంటారు. అక్కడ కొంతమంది ఈ నిషేధిత ఉత్పత్తులను దుబాయి నుంచి ముంబయికి అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కు తరలిస్తున్నారు. 2 నెలల్లో 11 కేసులు, 16 మందిని అరెస్ట్ చేశాం. 1600 కు పైగా ఈ-సిగరెట్లు సీజ్ చేశాం. ఆన్లైన్ పేమెంట్ కోసం వాడుతున్న అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం. వెనక ఉండి దందా నడిపిస్తున్న యాజమానులను కూడా పట్టుకుంటాం.
నిషేధిత ఉత్పత్తుల లావాదేవీల వివరాలను ఏమైనా గుర్తించారా?
అక్టోబర్లో మాదాపూర్ కేసులో కేరళంకు చెందిన అబూబాకర్ సిద్ధిఖీ అకౌంట్లో 2, 3 ఏళ్లల్లో దాదాపు రూ.2 కోట్ల క్రెడిట్స్ జరిగినట్లుగా గుర్తించాం. దీన్నిబట్టి మార్కెట్ చాలా విస్తరించి ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఎలాంటి టాక్స్ లేకుండా ఆక్రమ వ్యాపారం జరుగుతోంది. ఆ బ్యాంకు అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఈ దందా చేసే వారిపై దృష్టి పెడుతున్నాం.
యువతకు, తల్లిదండ్రులకు ఈగల్ పోలీసులు ఏం సలహా ఇస్తున్నారు?
కొన్ని సంస్థలు ఇలాంటి వ్యవహారాన్ని పర్సన్ టూ పర్సన్కి డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండానే జరుగుతోన్నాయి. తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తనలో మార్పు గమనిస్తే 1908 టోల్ఫ్రీ నంబర్లో సంప్రదించండి. పిల్లలకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం. ఈ తరహా నెట్వర్క్పై చర్యలు తీసుకుంటాం.
ఎలాంటి, నిఘా ఎలాంటి కఠిన చర్యలు ఉంటాయి ?
నిషేధిత ఉత్పత్తులను మైనర్లు అమ్మితే జువైనల్ జస్టిస్ యాక్ట్ ప్రకారం 7 ఏళ్ల శిక్ష ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అమ్మకాలు జరిపిన వ్యక్తుల అకౌంట్లను ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఇకపై ఈగల్ ఫోర్స్ దాడులు చేస్తూనే ఉంటుంది. హైదరాబాద్లోనే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ-సిగరెట్లు దందా అవుట్లెట్స్పై ఈగల్ ఫోర్స్ దాడులు చేపడుతుంది. 2, 3 నెలల్లో నిషేధిత వేప్స్, ఈ-సిగరెట్లు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో లేకుండా చేస్తాం.
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