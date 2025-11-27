దిల్లీలో 'ఈగల్' మెగా ఆపరేషన్ - డ్రగ్ ముఠాలో కీలక సభ్యుల అరెస్టు
దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్తో మెగా ఆపరేషన్ నిర్వహించిన ఈగల్ - గడువు ముగిసిన వీసాలతో 50 మంది నైజీరియన్ల గుర్తింపు - అరెస్టయిన వారు నైజీరియన్ డ్రగ్ ముఠాలో కీలక సభ్యులుగా గుర్తించిన పోలీసులు
Published : November 27, 2025 at 8:15 PM IST
Eagle Special Operations Across India : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత కొద్ది కాలంగా డ్రగ్స్ కేసులు కలవర పెడుతున్నాయి. పోలీసులు డ్రగ్స్, గంజాయిని అడ్డుకునేందుకు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా వాటిని నిలువరించలేకపోతున్నారు. అయితే తాజాగా డ్రగ్స్ నియంత్రణకోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటయిన ఈగల్ విభాగం ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు నిర్వహించింది. వాటిని దిగ్విజయంగా పూర్తిచేసింది. ఏకకాలంలో దేశంలోని పలు నగరాలలో దాడులు నిర్వహించి 50 మందికి పైగా నిందితులను అదుపులోనికి తీసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే,
దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్తో మెగా ఆపరేషన్ : మాదకద్రవ్య రహిత తెలంగాణ లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న ఈగల్ టీమ్ భారీ ఆపరేషన్ను పూర్తి చేసింది. దిల్లీ, గ్రేటర్ నోయిడా, గ్వాలియర్, విశాఖపట్నం కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న డ్రగ్ నెట్వర్క్పై ఈగల్ అధికారులు ఏకకాలంలో దాడులు నిర్వహించారు. ఈ ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో దేశ రాజధానిలో దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్తో కలిసి ఈగిల్ ఫోర్స్ ఒక మెగా ఆపరేషన్ను చేపట్టింది. ఈ సంయుక్త బృందంలో దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ నుంచి 100 మంది అధికారులు, ఈగిల్ ఫోర్స్ నుంచి 124 మంది అధికారులు పాల్గొన్నారు.
గడువు ముగిసిన వీసాలతో 50 మంది నైజీరియన్లు : దిల్లీలోని మెహ్రౌలి, సంత్ గర్, ప్రతాప్ ఎన్క్లేవ్, పృథ్వీ పార్క్, నీలోతి, చంద్ర నగర్, మునిర్కా వంటి ప్రాంతాలలో 20కి పైగా ప్రదేశాలపై ఈ బృందం ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ దాడుల్లో గడువు ముగిసిన వీసాలతో నివసిస్తున్న 50 మందికి పైగా నైజీరియన్లను అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టయిన వారందరూ ఓ నైజీరియన్ డ్రగ్ ముఠాలో కీలక సభ్యులుగా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ దాడులలో పలు ప్రాంతాలలో భారీగా మాదకద్రవ్యాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
దేశంలోని పలు నగరాలలో దాడులు : కేవలం దిల్లీలోనే కాకుండా, గ్రేటర్ నోయిడా, గ్వాలియర్, విశాఖపట్నంలలోనూ ఈగిల్ ఫోర్స్ స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో కీలక ఆపరేషన్లు చేసింది. ఈ ప్రాంతాలలో డ్రగ్ కింగ్పిన్లతో సహా, సెక్స్ వర్కర్లుగా వ్యవహరిస్తూ డ్రగ్స్ విక్రయించే అమ్మాయిలు, ప్రధాన డ్రగ్ మ్యూల్ ఖాతాదారులను పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతం కావడానికి దిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్, గ్వాలియర్, విశాఖపట్నం, గ్రేటర్ నోయిడా స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో ఈగల్ ఫోర్స్ పనిచేసింది.
డ్రగ్స్ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటూ : ఈ మాదక ద్రవ్యాల వాడకం వల్ల ఎందరో జీవితాలు అంధకారం లోనికి వెళుతున్నాయి. గంజాయి, డ్రగ్స్ లాంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడి ఆఖరికి డ్రగ్స్ పెడ్లర్లుగా మారుతూ పోలీసుల చేతికి చిక్కి అనేక మంది కటకటాల పాలవుతున్నారు. జల్సాలకు అలవాటు పడిన యువత ఈ డ్రగ్స్ ఉచ్చులో చిక్కుకుంటున్నారు. ముందుగా యువతకు రుచిచూడమంటూ ఉసిగొల్పుతూ మెల్లిమెల్లిగా అలవాటు చేస్తారు. ఆపై వారు మత్తుకు బానిసలయ్యాక వారినే డ్రగ్ స్మగ్లింగ్లకు వినియోగించుకుంటున్నారు. పబ్బులు, పార్టీలు అంటూ యువత ఈ ఉచ్చులో పడుతోంది. ఇలాంటి ఘటనలను పునరావృతం కాకుండా ఈగల్ చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని యువత వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండటం ఎంతయినా అవసరం.
