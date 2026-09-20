ETV Bharat / state

జనాభా పెంపుపై ప్రభుత్వం దృష్టి - కుటుంబ నియంత్రణ ప్రోత్సాహకాలకు కత్తెర

దేశంలోనే అత్యధికంగా ఏపీలో 70 శాతం కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో సంతానోత్పత్తి రేటు 1.4కి పడిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే జనాభా పెంపుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.

EAC PM on AP Fertility Rate Drops
ఏపీలో పడిపోతున్న సంతానోత్పత్తి రేటు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 12:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

EAC PM on AP Fertility Rate Drops : కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లతో సంతానోత్పత్తిని తగ్గించడం కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనేలా ప్రజల్ని ప్రోత్సహించడం ఎంత కష్టమో ఉదాహరణగా ఏపీ నిలుస్తోంది. దేశంలోనే అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​ వివాహిత మహిళల్లో 69.5 శాతం మంది కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకుంటున్నారు. చిన్న కుటుంబం అనేది ఒక సామాజిక ధోరణిలా మారడమే ఇందుకు కారణం. దీనికి తోడూ రెండు దశాబ్దాలుగా అమలు చేసిన జనాభా నియంత్రణ విధానాలతో రాష్ట్రంలో జననాల రేటు పడిపోయింది.

తాజాగా ఏపీ పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ- 2026 ద్వారా సంతానోత్పత్తి విధానాలను ప్రోత్సహించి కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు 50 శాతానికి తగ్గడానికి కనీసం ఐదేళ్ల నుంచి పదేళ్లు పడుతుందని సర్కారే అంచనాకొచ్చింది’ అని ప్రధాన మంత్రి ఆర్థిక సలహా మండలి (ఈఏసీ- పీఎం) తెలిపింది. దేశంలో జనాభా నియంత్రణ ఆలోచనా విధానం, ప్రస్తుత మార్పులు, వివిధ రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితిని తాజాగా విడుదల చేసిన ‘ది ఘోస్ట్‌ ఆఫ్‌ పాపులేషన్‌ పాస్ట్‌’ వర్కింగ్‌ పేపర్‌లో విశ్లేషించింది. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పరిస్థితినీ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. అందులోని ముఖ్యాంశాలివీ.

సంతానోత్పత్తి రేటు 1.4కి తగ్గింది : జనాభా స్థిరీకరణకు అవసరమైన భర్తీ స్థాయి (రీప్లేస్‌మెంట్‌ లెవెల్‌) 2.1గా ఉంది. దేశంలో సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్‌ఆర్‌) 1.9 ఉంది. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్​ ఇది 1.4 మాత్రమే. 2001 నుంచి ఈ తగ్గుదల నమోదవుతోంది. కర్ణాటక, తెలంగాణల్లో 1.5 చొప్పున, కేరళం, తమిళనాడు, పశ్చిమ బంగాల్‌లో 1.3 చొప్పున ఉంది.

జనాభా నియంత్రణ నుంచి నిర్వహణ దిశగా..

  • జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం ఏపీలో 15 సంవత్సరాల నుంచి 49 సంవత్సరాల మహిళల్లో 69.5 శాతం మంది కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు (ట్యూబెక్టమీ) చేయించుకున్నారు. ఇది దేశంలోనే అత్యధికం. పురుషుల్లో వ్యాసెక్టమీ చేయించుకున్నవారు 0.8 శాతం మంది మాత్రమే.
  • అధిక సంతానోత్పత్తి రేటున్న యూపీ కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనే ఎక్కువగా ఆపరేషన్లకు ప్రోత్సాహకాలు అందించారు. శాశ్వత కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులకు ఏటా రూ.13.81 కోట్లు కేటాయించారు. తాత్కాలిక పద్ధతులకు రూ.2.99 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించారు. జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్‌ (ఎన్‌హెచ్‌ఎం) కింద తాత్కాలిక పద్ధతుల కంటే, శాశ్వత శస్త్రచికిత్సలకే ఎక్కువ ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడం వల్లనే ఆపరేషన్ల సంఖ్య ఏపీలో విపరీతంగా పెరిగింది.
  • ఆంధ్రప్రదేశ్​లో జనాభా నియంత్రణ నుంచి నిర్వహణ దిశగా సర్కార్ అడుగులు వేస్తోంది. 2026-2027 ఆర్థిక ఏడాదిలో శాశ్వత కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లకు ఎలాంటి ప్రోత్సాహకాల బడ్జెట్‌ను కేటాయించలేదు. ఇకపై కు.ని. శస్త్రచికిత్సల ప్రోత్సాహకాలు రద్దు చేసి, విరామ పద్ధతులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని ఏపీ పాపులేషన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ పాలసీ -2026 పేర్కొంది.
  • ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలున్నవారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకూడదనే ఆంక్షల చట్టాన్ని రద్దు చేసింది.
  • రెండో, మూడో బిడ్డ జననాలను ప్రోత్సహించేలా పథకాలకు ఏటా సంవత్సరానికి రూ.వెయ్యి కోట్లు ఖర్చవుతోందని అంచనా వేసింది.

యువత తగ్గి - వృద్ధులు పెరుగుతున్నారు :

  • టెక్నికల్‌ గ్రూప్‌ ఆఫ్‌ పాపులేషన్‌ ప్రొజెక్షన్‌ నివేదిక ప్రకారం 2036 నాటికి ఏపీ జనాభాలో 14 సంవత్సరాల లోపు పిల్లల వాటా 16 శాతం కంటే తక్కువకు పడిపోతుందని, 60 ఏళ్ల పైబడిన వృద్ధుల వాటా 19 శాతం పెరగనుందని అంచనా వేసింది. చైనా ఇదే పరిస్థితి ఎదుర్కొంటోంది.
  • తక్కువ మంది పిల్లలను కనడం సాధారణంగా మారిన తర్వాత, తిరిగి సంతానోత్పత్తి రేటు పెంచడం కష్టమవుతుంది. సిక్కిం, ఆంధ్రప్రదేశ్​ లాంటి రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.

రోజురోజుకు పెరుగుతున్న సిజేరియన్ డెలివరీలు - దేశంలో ఏపీ మూడో స్థానం

'సిజేరియన్లు తగ్గించేలా - సహజ ప్రసవాలు పెంచేలా' - ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పథకం

TAGGED:

AP FERTILITY RATE DROPS
AP GOVT ON FERTILITY RATE DROPS
EAC PM FLAGS FERTILITY PARADOX
EAC PM ON INDIA FERTILITY FALLS
EAC PM ON FERTILITY FALLS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.