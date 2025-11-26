త్వరలో ఎత్తిపోతల పథకం పనులు - అమరావతిలో ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లు
అమరావతిలో రెండో దశ రోడ్డు బీఆర్టీ మార్గం పనులు - అన్ని సమస్యలు పరిష్కారమైతే జనవరి నాటికి సిద్ధం కానున్న ఈ3 బీఆర్టీ రోడ్డు
E3 Brt Road For Amaravati By January: అమరావతి రోడ్డు అనుసంధాన మార్గాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం సాగుతున్న రోడ్ల పనుల పూర్తికి చాలా సమయం పట్టే అవకాశం ఉండడం, త్వరలో మరో ఎత్తిపోతల పథకం పనులు ప్రారంభం కానున్న దృష్ట్యా ప్రత్యామ్నాయ రోడ్లను అందుబాటులోకి తేనుంది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు, ప్రముఖుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ఇతర మార్గాలను అధికారులు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మూడు బీటీ రోడ్లు నిర్మించారు. రద్దీ నియంత్రణకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
రాజధానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు: అంతేకాకుండా అమరావతిలో ఉన్నటువంటి మంతెన సత్యనారాయణరాజు ఆశ్రమం నుంచి ఉండవల్లి వరకూ 3.9 కిలోమీటర్ల నిడివితో ఈ3 రహదారి రెండో దశ పనులు ఇటీవల మొదలయ్యాయి. అన్ని సదుపాయాలతో పూర్తి కావాలంటే దాదాపు ఏడాదిన్నర సమయం పట్టొచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో రహదారి మధ్యన 11 మీటర్ల వెడల్పున్న బీఆర్టీ మార్గాన్ని శరవేగంగా పూర్తి చేసేందుకుగాను అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
జనవరి నాటికి సిద్ధం!: ఈ మార్గంలో పలుచోట్ల రైతులు భూములివ్వలేదు. అయితే ప్రస్తుతం 1.8 కిలోమీటర్ల మేర ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకపోవడంతో పనులన్నీ చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. దాదాపు 2.1 కిలోమీటర్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన భూమి ఏడీసీఎల్ చేతికి రాలేదు. ఇది పరిష్కారమైతే ఉండవల్లి వరకు బీఆర్టీ మార్గం జనవరి నాటికి సిద్ధమవుతుంది. కొండవీటివాగు ఎత్తిపోతల పథకం వెనుక రోడ్డును అనుసంధానించేందుకు కృష్ణా పశ్చిమ కాలువపై వంతెన నిర్మిస్తున్నారు.
కొండవీటి వాగుకు వచ్చే వరద నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు గాను ఉండవల్లిలోని మరో ఎత్తిపోతల పనులను త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇందుకోసం కొన్నాళ్లపాటు కరకట్ట మార్గాన్ని మూసివేస్తారు. దీనివలన వాహనాల ద్వారా విజయవాడ వైపు నుంచి రాజధానికి వెళ్లే ప్రముఖులు, సామాన్యులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఈ3 రోడ్డులోని బీఆర్టీ మార్గం ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా కరకట్ట రోడ్డు విస్తరణ పనులు మొదలైతే ఈ మార్గాన్ని పూర్తిగా నిలిపేస్తారు. రాజధానికి వెళ్లే వాహనాలను ఈ3 బీఆర్టీ మార్గంలోనికి మళ్లిస్తారు.
దీనికితోడు ఉండవల్లి గుహలు ఎదురుగా కరకట్టకు వెళ్లే మార్గాన్ని వెడల్పు చేసి బీటీ వేశారు. ఇది నేరుగా సీఎం చంద్రబాబు నివాసం దాటి నేరుగా కరకట్ట వరకూ వెళ్తుంది. మంతెన ఆశ్రమం సమీపంలో కరకట్ట దిగువ నుంచి మరో మార్గాన్ని ఈ3 రోడ్డుకు అనుసంధానించారు. కరకట్ట వెంబడి పొలాల నుంచి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు వరకూ ఇంకో రోడ్డును వేశారు. అవసరాలను బట్టి మరికొన్నింటిని నిర్మించే యోచనలో అధికారులున్నట్లు స్థానిక సమాచారం. వాహనాల రద్దీని నియంత్రించేందుకు ఈ బీటీ రోడ్డు ఉపయోగపడుతుంది.
