ఈ-వ్యర్థాలను పారేస్తున్నారా? - మెగాడ్రైవ్లో వారే వచ్చి తీసుకెళ్తారు
నిర్దేశిత లక్ష్యం ప్రకారం రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు చేరని ఈ-వ్యర్థాలు - అశాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో వ్యర్థాలను డిస్మెంటిల్ చేస్తుండటంతో పెరుగుతున్న కాలుష్యం - ప్రభుత్వం నిర్వహించే మెగాడ్రైవ్లో అప్పగించాలని సూచిస్తున్న అధికారులు
Published : March 31, 2026 at 10:46 PM IST
E-Waste Recycling in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని మల్కాజిగిరికి చెందిన సాగర్ తన ఇంట్లో టీవీ, పాత కంప్యూటర్, రిఫ్రిజిరేటర్ మూలనపడ్డాయి. కొత్తవి కొనుగోలు చేశాక వాటిని వదిలించుకోవాలని వేర్వేరు మార్గాల్లో ప్రయత్నించినా సరైన ధర రాకపోడంతో అమ్మలేకపోయారు. కొన్నాళ్లకు ఇల్లు మారే క్రమంలో ఏం చేయాలో తెలియక వాటిని బయట పారేశాడు. ఇలా సాగర్ ఒక్కడేకాదు హైదరాబాద్ నగరంలో చాలా మంది ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ సెంటర్లకు తరలించకుండా పారేయడం లేదంటే దహనం చేస్తూ కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నారు. నగరవాసుల తలసరి వ్యర్థాల ఉత్పత్తిలో రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు చేరుతోంది కేవలం 15 శాతం మాత్రమే. 500 కుటుంబాలపై అధ్యయనం చేసిన రీసైకల్ అనే సంస్థ వివరాలను వెల్లడించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ఒక్కో కుటుంబం నుంచి రోజూ సగటున 3.2 కిలోల ఈ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతుండగా పునర్వినియోగం 0.306 కిలోలేనని తెలిపింది.
అక్రమ యూనిట్లతో తలనొప్పులు : పీసీబీ(కాలుష్య నియంత్రణ మండలి) నుంచి అనుమతి పొందిన రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలు హైదరాబాద్ నగరంలో 18 వరకు ఉన్నాయి. వీటిల్లో డిస్మెంటిల్, రీసైక్లింగ్, మెల్టింగ్, రీఫర్బిష్ పద్ధతుల్లో రీసైక్లింగ్ చేస్తున్నారు. అయితే నిర్దేశిత లక్ష్యం ప్రకారం ఆ కేంద్రాలకు ఈ-వ్యర్థాలు చేరడం లేదనేది చేదు నిజం. అశాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో వ్యర్థాలను డిస్మెంటిల్ చేస్తుండటంతో కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఆదాయమే లక్ష్యంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ వేస్ట్, ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ యూనిట్లలో నిర్దేషిత సామర్థ్య మెషిన్లు లేకపోవడం, వినియోగానికి సరిపడే లోహాలను సంగ్రహించే పరిస్థితి మాత్రం లేదు. ముషీరాబాద్, మహేశ్వరం, మేడ్చల్, పెద్ద అంబర్పేట్ ప్రాంతాల్లో మాత్రం వందల అక్రమంగా యూనిట్లు వెలిశాయి.
18 రెట్లు పెరిగింది : పదిహేనేళ్ల క్రితం గ్రేటర్లో 3,262 మెట్రిక్ టన్నుల ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తికాగా, తాజాగా అది 18 రెట్లు పెరిగి ఇప్పుడు 54 వేల మెట్రిక్ టన్నులకు చేరడం ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. ఈ వ్యర్థాలను ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి రీసైక్లింగ్ సెంటర్లకు తరలించడంలో సేకరించే సెంటర్ల నిర్వాహకులు విఫలమవుతున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ సైతం ఇటీవల మెగా డ్రైవ్ నిర్వహించగా పౌరుల నుంచి స్పందన కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. 300 వార్డుల్లో 500కి పైగా కేంద్రాల ద్వారా 88 టన్నుల ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను సేకరించారు.
నష్టాలు అనేకం : ఈ-వ్యర్థాలను ఇష్టానుసారంగా పారేయడం వల్ల లెడ్, బేరియం వంటి ఇతర భారలోహాలు నేరుగా జలాశయాల్లోకి చేరి నీటిని విషతుల్యం చేస్తున్నాయి. ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డుల వ్యర్థాలతో బ్రోమియం, బెరీలియం, కాడ్మియం, మెర్క్యూరీ వంటి లోహాలు భూగర్భజలాల్లోకి వెళుతున్నాయి. జలాశయాల్లో వేస్తుండటంతో జలచరాల మనుగడ కొనసాగించడం ప్రశ్నార్థకం మారుతోంది. నేరుగా కాల్చేయడం వల్ల పీల్చేగాలి సైతం కలుషితం అవుతోందని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలను ఎలా సురక్షితంగా తీసుకెళ్లాలి : సీపీసీబీ, పీసీబీ, మున్సిపల్ శాఖ సూచించిన అధీకృత రీసైక్లర్లకు అప్పగించాలి. ప్రభుత్వం నిర్వహించే మెగాడ్రైవ్లో కూడా ఇవ్వొచ్చు. హైదరాబాద్ నగరంలో కొన్ని ఈ వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలు ఫ్రీ డోర్స్టెప్ పికప్ సర్వీసెస్ను కూడా అందిస్తున్నాయి. వాటిని సంప్రదించాలి. ఆయా సంస్థల వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఉత్పత్తుల జాబితా పికప్ సమయం చెబితే వారే స్వయంగా వచ్చి వాటిని తీసుకెళ్తారు.
"ఈ-వేస్ట్ రీసైక్లింగ్ కేంద్రాలకు పోల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అనుమతులిస్తోంది. ఆయా సంస్థల సేకరణ కేంద్రాలకు ఈ-వేస్ట్ను తరలించాలి. మున్సిపల్ శాఖ నిర్వహించే సేకరణ కార్యక్రమాల్లోనూ వీటిని అప్పగించొచ్చు. వాటిని చెత్తలో వేయడం, దహనం చేయడం ద్వారా విషపూరిత వాయువులు వెలువడి గాలిని కలుషితం చేస్తాయి" -శరత్, పర్యావరణ శాస్త్రవేత్త, పీసీబీ
