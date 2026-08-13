తొమ్మిదేళ్ల ఎదురుచూపులకు తెర - తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఈ-వీసా కేంద్రం
ఈ-వీసా కేంద్రం మంజూరుతో తిరుపతికి వచ్చే విదేశీయులకు మేలు - తీరనున్న రాయలసీమ వలస కార్మికుల కష్టాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:03 AM IST
E- Visa Center Sanctioned for Tirupati International Airport: నిత్యం దేశవిదేశాల నుంచి తిరుపతికి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. విదేశాల నుంచి వచ్చేవారికి ఈ వీసా ప్రక్రియకు కాస్త ఇబ్బందులు తప్పకపోయేవి. అయితే ఇప్పుడు వాటికి చెక్ పెడుతూ.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే విదేశీయులకు పౌరవిమానయానశాఖ శుభవార్త చెప్పింది. తిరుపతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఈ-వీసా కేంద్రం మంజూరైంది.
ఈ మేరకు కేంద్ర పౌరవిమానయానశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దాని ద్వారా తిరుపతికి వచ్చే విదేశీయులకు మేలు జరగనుంది. ఇప్పటివరకు విదేశీ భక్తులు చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు చేరుకొని ఈ-వీసా ప్రక్రియ పూర్తిచేసుకునేవారు. అనంతరం తిరుపతికి వచ్చేవారు. ఈ-వీసా కేంద్రం సేవలు ప్రారంభమైతే విదేశీ భక్తులు నేరుగా తిరుపతి విమానాశ్రయానికి చేరుకునే సదుపాయం ఉంటుంది.
9ఏళ్ల తర్వాత మంజూరు: రేణిగుంట నుంచి అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నడపాలనే డిమాండ్ చాలారోజులుగా ఉంది. ఈ విమానాశ్రయానికి 2007లో అప్పటి కేంద్ర మంత్రిమండలి అంతర్జాతీయ హోదా కల్పించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. 2017లో నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అంతర్జాతీయ హోదా దక్కినా విమాన సర్వీసులు నడపలేదు. నోటిఫికేషన్ విడుదలైన తొమ్మిదేళ్లకు ఈ-వీసా కేంద్రం మంజూరైనట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
10 రోజుల ముందు ఆన్లైన్లో: భారత్ను సందర్శించేందుకు విదేశీయులు తమకు అవసరమైన ఈ-వీసాను ఆన్లైన్ ద్వారా పొందుతారు. వీసా కోసం ఇండియన్ ఎంబసీకి వెళ్లకుండా 10 రోజుల ముందే ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుని ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ-వీసాకు చెందిన 95% దరఖాస్తులు 72 గంటల్లోనే క్లియర్ చేసి ప్రయాణికులకు ఈ-మెయిల్ ద్వారా సమాచారమందిస్తారు. వాటిని ప్రింట్ తీసుకుని భారత్కు రావొచ్చు. విమానాశ్రయంలోని ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు పాస్పోర్ట్పై స్టాంప్ వేస్తారు.
రేణిగుంటలో అంతర్జాతీయ సేవలు: రాయలసీయ నుంచి చాలామంది ఉపాధి కోసం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లారు. తిరుపతి విమానాశ్రయం నుంచి అంతర్జాతీయ విమానాలు లేకపోవటంతో చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుంచి రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. వీరికి ఇది అదనపు భారంగా మారింది. అక్టోబర్ నుంచి రేణిగుంటలో అంతర్జాతీయ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు విమానయానశాఖ ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది.
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