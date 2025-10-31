బిగ్ అలర్ట్ : గ్యాస్ సబ్సిడీ డబ్బులు కావాలంటే - ఇకపై ప్రతి సంవత్సరం ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి
ఏడాదికి గరిష్ఠంగా 9 సిలిండర్లకు సబ్సిడీ ఇస్తున్న కేంద్రం - ఈ-కేవైసీ చేయించుకునేందుకు మూడు మార్గాలు - ఈ ప్రక్రియ మార్చి 31 లోపు పూర్తి చేయకపోతే శ్వాశతంగా రాయితీ రద్దు
Published : October 31, 2025 at 9:45 AM IST
E-KYC is Mandatory for Gas Subsidy : కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్యాస్ సబ్సిడీ కోసం డొమెస్టిక్ ఎల్పీజీ వినియోగదారులు ప్రతి సంవత్సరం ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని ఆయిల్ కంపెనీలు స్పష్టం చేశాయి. గ్యాస్ వినియోగదారులు తమ కంపెనీ (హెచ్పీ, ఇండియన్ ఆయిల్, భారత్ పెట్రోలియం) మొబైల్ యాప్ ద్వారా ఈ-కేవైసీ (బయోమెట్రిక్ ఆధార్ ధ్రువీకరణ) చేయించుకోవచ్చు.
మార్చి 31 చివరి తేదీ : ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఈ-కేవైసీ మార్చి 31వ తేదీలోపు పూర్తి చేస్తే ఆ సబ్సిడీ తిరిగి చెల్లిస్తారు. లేదంటే అది శాశ్వతంగా రద్దవుతుంది. ఈ ప్రక్రియను గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆయిల్ కంపెనీలు పేర్కొన్నాయి.
ధ్రువీకరణ తర్వాత సబ్సిడీ : ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒకసారి ఈ-కేవైసీ చేయించడం తప్పనిసరి. ఏడాదికి గరిష్ఠంగా 9 సిలిండర్లకు మాత్రమే కేంద్రం సబ్సిడీ ఇస్తోంది. అయితే 8, 9వ సిలిండర్లకు సబ్సిడీ విడుదలకు ముందు ధ్రువీకరణ పూర్తి చేసిన తర్వాత సబ్సిడీ ఇస్తోంది. ఒకవేళ ధ్రువీకరణ ఆలస్యమైతే దానిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తారు.
అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా పూర్తి సమాచారం : గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీస్కు వెళ్లి లేదా సిలిండర్ డెలివరీ చేసే బాయ్ వద్ద ఉండే ఈ యాప్ ద్వారా కూడా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయవచ్చు. సబ్సిడీ, ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ లేదా బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ పద్ధతులపై పూర్తి వివరాల కోసం http://www.pmuy.gov.in/e-kyc.html వెబ్సైట్ను సంప్రదించవచ్చు. ఇలా మూడింటిలో ఏదో ఒక పద్ధతిని ఎంచుకని ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసుకోవాలని తెలంగాణ ఎల్పీజీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల అసోసియోషన్ అధ్యక్షుడు కె.జగన్మోహన్రెడ్డి సూచించారు.
మొత్తం 1.20 కోట్ల గ్యాస్ కనెక్షన్లు : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.20 కోట్ల గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. రేషన్కార్డుల ఆధారంగా గ్యాస్ సబ్సిడీకి 39.57 లక్షల మంది అర్హులుగా ఉన్నారు. ప్రతి సంవత్సరం రాయితీ ఇవ్వాల్సిన వంట గ్యాస్ సిలిండర్ల సంఖ్య రెండు కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. మొత్తం సబ్సిడీ కింద రూ.855.22 కోట్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని అంచనా వేసి, ఆ మేరకు నిధుల్ని బడ్జెట్లో కేటాయించారు.
రాయితీ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే : ప్రతి నెలా సుమారు రూ.80 కోట్లు జమ చేస్తుండగా, వినియోగదారులకు వెంటవెంటనే రాయితీ డబ్బులు పడేవి. కానీ గత మూడు నెలలుగా ఈ నిధులు విడుదలలో జాప్యం జరుగుతోంది. కేంద్రం నుంచి క్రమం తప్పకుండా ప్రతి నెలా జమవుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాయితీ మాత్రం కొందరి ఖాతాల్లో మాత్రమే జమవుతున్నాయి. కారణం ఏంటనేది తెలియడం లేదు. వంటగ్యాస్ కార్యాలయాలకు వెళ్తే బ్యాంకులకు వెళ్లమని, బ్యాంకులకు వెళ్తే వంటగ్యాస్ కార్యాలయాలకు వెళ్లాలని సూచిస్తుండటంతో లబ్ధిదారులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. అసలు కారణం ఏంటంటే కేవలం గ్యాస్ సబ్సిడీ కోసం ఈ-కేవైసీ చేయించిన వారి ఖాతాల్లో మాత్రమే ప్రభుత్వ రాయితీ పడుతుంది. మిగతా వారికి సబ్సిడీ రావడం లేదు.
