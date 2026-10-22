ఆన్లైన్ ఆఫర్లతో విక్రయాల రికార్డు - నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.30 వేల కోట్లు
E-Commerce Websites Profits : దసరా సందర్భంగా ఈ-కామర్స్ వెబ్ సైట్లకు లాభాల పంటపండింది. ప్రత్యేక ఆఫర్ల పేరుతో రాయితీలపై వస్తువులను విక్రయించగా వినియోగదారులు పండుగ వేళ భారీగా కొనుగోళ్లు జరిపారు.
Published : October 22, 2026 at 9:53 PM IST
E-Commerce Websites Profits : ఒకప్పుడైతే షాపింగ్ అంటే కుటుంబమంతా కలిసి దుకాణానికి వెళ్లడం కావాల్సినవి కొనడం ఇదీ జరిగేది. ఇప్పుడంతా మారిపోయింది. చేతిలో మొబైల్ ఉంటే మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడి నుంచే షాపింగ్ పూర్తవుతోంది. గంటల్లోనే మనం కొన్న వస్తువులు మన ఇంట్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇక పండగ వచ్చిందంటే ఆన్లైన్ ఆఫర్లే ఆఫర్లు. ఇలా దసరా వేళ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లు భారీ లాభాలే దక్కించుకున్నాయి. ఇలా అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్, ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ ఆఫర్లకు మార్కెట్లో రికార్డు స్థాయిలో ఆర్డర్లు వచ్చాయి. ఆయా సంస్థలు భారీగానే లాభాలు వెనకేసుకున్నాయి.
ముందే భారీ ఆఫర్లు
దసరా సందర్భంగా ఈ-కామర్స్ వెబ్ సైట్లకు లాభాల పంటపండింది. ప్రత్యేక ఆఫర్ల పేరుతో రాయితీలపై వస్తువులను విక్రయించగా వినియోగదారులు పండుగ వేళ భారీగా కొనుగోళ్లు జరిపారు. కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా దసరా వేళ కంపెనీలు ముందే భారీ ఆఫర్లు ప్రకటించాయి. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ ఈ నెల 8 నుంచి గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2026 పేరుతో ప్రారంభిస్తే ఫ్లిప్ కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ 13వ ఎడిషన్ పేరుతో ఈనెల 9 నుంచి విక్రయాలు జరుపుతోంది. ఫ్యాషన్ దుస్తులకు పేరుగాంచిన మీషో, అజియో, మింత్రా లాంటి సంస్థలు 70 శాతం దాకా డిస్కౌంట్లు ప్రకటించి అమ్మకాలు జరుపుతున్నాయి.
రూ.24 వేల కోట్లకుపైగా టర్నోవర్
పండుగ ఆఫర్లు ప్రకటించిన మొదటి రెండు రోజుల్లోనే ఈ-కామర్స్ వెబ్ సైట్లు రూ.24 వేల కోట్లకుపైగా టర్నోవర్ సాధించినట్టు రెడ్సీర్ స్ట్రాటజీ కన్సల్టెంట్స్ సంస్థ తెలిపింది. ఆయా సంస్థలకు రూ.8 నుంచి రూ.9 కోట్ల దాకా ఆర్డర్లు వచ్చినట్లు ఆ సంస్థ పేర్కొంది. కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.30 వేల కోట్ల విలువ చేసే విక్రయాలు జరిగాయని మనీ కంట్రోల్ వెల్లడించింది. రిలయన్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, క్రోమా లాంటి సంస్థలు దసరా ఆఫర్లు ప్రకటించినా సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ ప్రకటించిన తొలి వారంలోనే తమ అమ్మకాలు 3.5 రెట్లు పెరిగినట్లు అమెజాన్ తెలిపింది. ఫ్లిప్ కార్ట్ ఈసారి 150 మిలియన్లకుపైగా ఉత్పత్తులు, రికార్డు స్థాయిలో 1.4 మిలియన్ల విక్రయదారులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది.
కళాకారుల ఉత్పత్తులకు గిరాకీ
ఈ కామర్స్ వెబ్ సైట్ సంస్థలు వినియోగదారులకు వీలైనంత తొందరలో వస్తువులను అందించేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాయి. ఆర్డర్లకు అనుగుణంగా వస్తువులను గోడౌన్లలో స్టోర్ చేసుకొని, డెలివరీ పాయింట్ల సంఖ్య పెంచుకున్నాయి. ఈ కామర్స్ వెబ్ సైట్ సంస్థలు సైతం తమ భాగస్వామ్య విక్రయదారులను ప్రోత్సహించే విధంగా రాయితీలను ఇచ్చాయి. రెఫరల్ ఫీజులను తగ్గించడంతో విక్రేతలకు లాభాలు పెరిగాయి. అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్లో విక్రయాలపరంగా ఆభరణాలు, పాదరక్షలు, ఆటోమొబైల్ ఉత్పత్తులు, భారీ గృహోపకరణాలు, వైర్లెస్ ఉత్పత్తులు అగ్రస్థానంలో నిలిచాయి. పండగలు, ఇతర సీజన్లలో విక్రయాలు పెంచుకోవడం కోసం ఇస్తున్న ఆఫర్లవల్ల భారీగా లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా డెలివరీ బాయ్స్, డిస్పాచింగ్, రవాణా వల్ల ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి. చిన్న వ్యాపారులు, ఎంఎస్ఎంఈలు, చేనేత కార్మికులు, కళాకారుల ఉత్పత్తులకు గిరాకీ భారీగా పెరుగుతోంది.
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