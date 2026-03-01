తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 305 చోట్ల ఈ-సిగరెట్ల అమ్మకాలు - గుట్టు రట్టు చేసిన ఈగల్ టీమ్
రెండు నెలలపాటు నిఘా అనంతరం వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ-సిగరెట్ల బాగోతం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 305 చోట్ల విక్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడించిన ఈగల్ - వ్యాపెక్స్ కంపెనీ పేరుతో ఈ-సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించిన పోలీసులు
Eagle Team on E Cigarette Case : రాష్ట్రంలో ఈ-సిగరెట్ విక్రయాల ముఠాకు సంబంధించిన విషయాలను ఈగల్ పోలీసులు గుట్టు రట్టు చేశారు. రెండు నెలల క్రితం హైదరాబాద్లోని ఒక పాఠశాల శౌచాలయంలో విద్యార్థులు ఈ-సిగరెట్లు వాడిన ఉదంతం ఆధారంగా చేసుకుని తెలంగాణ ఈగల్ కూపీలాగారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 305 చోట్ల ఈ-సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. దీనితో పాటు పలు విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సిగరెట్లు విక్రయాలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం అందింది. దీంతో పలు జిల్లాల్లో పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. దాదాపు రెండు నెలలపాటు నిఘా పెడుతూ సాంకేతికతను వినియోగించుకుని, ఇతర ఆధారాలతో ఈ-సిగరెట్లు విక్రయించే ప్రాంతాలను అధికారులు గుర్తించారు. వ్యాపెక్స్ కంపెనీ పేరుతో ఈ సిగరెట్లు విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. అవి ఎక్కడెక్కిడికి చేరుతున్నాయి అనే వివరాలు సేకరించినట్లు ఈగల్ అధికారులు ఓ ప్రకటన విడదల చేశారు.
నిందితుల అరెస్టు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చేపట్టిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో భాగంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలం బాదేపల్లిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల సమీపంలో మూడు పాన్ డబ్బాల్లో మైనర్లకు సిగరెట్లు, గుట్కా విక్రయిస్తున్న అధికారులు గుర్తించారు. ఈ అక్రమానికి పాల్పడుతున్న ముగ్గురు నిందితులను ఈగల్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
రాష్ట్రంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 100 మీటర్ల పరిధిలో ఈ పాన్ షాపులు ఉన్నాయి. 8 మంది మైనర్లకు సిగరెట్టు, గుట్కా విక్రయించినందుకు ఏకే పాన్షాప్ యజమాని అబేద్ మొహిద్దీన్ ఖాన్, జకీర్ పాన్షాప్ యజమాని మహ్మద్ అబ్దుల్ ఖయ్యుం, మతిన్ షాన్షాప్ సయ్యద్ ఫహీముద్దీన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
ఈ-సిగరెట్ విక్రయాలు : హైదరాబాద్ 205, రంగారెడ్డి 54, మెదక్ 13, ఖమ్మం 6, మహబూబ్నగర్ 6, కరీంనగర్ 5, నిజామాబాద్ 4, ఆదిలాబాద్ జగిత్యాల 2, కామారెడ్డి 2, నల్గొండ 2, మేడ్చల్ 2, సూర్యాపేట 1, వనపర్తి 1 ఈ జిల్లాల్లో ఈ-సిగరెట్లు విక్రయాలు జరుపుతున్నారని ఆధారాలను అధికారులు సేకరించారు.
యువతకు అవగాహన అవసరం : గంజాయి, ఈ - సిగరెట్ల వినియోగంపై పూర్తి నిషేధం ఉందని పోలీసు అధికారులు చెబుతున్నారు. విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా పాన్ షాపులు, టీ షాపులలో తనిఖీలు చేస్తున్నామని అన్నారు. మత్తు అనర్థాలపై యువతకు అవగాహన కల్పిస్తామని అధికారులు అంటున్నారు.
ఒకరికి మరొకరికి ఈ-వ్యసనం : భారత్లో ఎలక్ట్రానిక్ మత్తు ఉత్పత్తులపై 2019 నుంచి నిషేధం అమలులో ఉంది. అయినప్పటికీ తెలంగాణలోని పలు నగరాల్లో, పట్టణాల్లో ఇవి లభిస్తున్నాయి. కొందరు యువత గోవా, ముంబయి, హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి వీటిని తెప్పించుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లా కేంద్రాల్లోని కొన్ని పాన్ షాప్ల నిర్వాహకులు సరుకు తెప్పించుకుని గుట్టుగా అధిక ధరలతో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిసింది. స్నేహితుల్లో ఒకరి నుంచి మరొకరికి 'ఈ-వ్యసనం' అంటుతోంది.
వాసన రాకపోవడంతో : ఈ-ఉత్పత్తులు వాడే వారి నుంచి పొగాకు సిగరెట్ల మాదిరిగా పొగ వాసన అనేది ఉండదు. దీని వల్ల పిల్లల్లో ఈ అలవాట్లు ఉన్నట్లు తల్లిదండ్రులు సైతం గుర్తించలేకపోతున్నారని అధికారులు అంటున్నారు. రాష్ట్రం నుంచి ప్రతి ఏటా సుమారు వేల మంది గల్ఫ్, తదితర దేశాలకు వలస వెళ్తున్నారు. వారిలో కొందరు దుబాయ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి తమ స్వగ్రామాలకు తిరిగి వచ్చే సందర్భంలో నిషేధిత ఉత్పత్తులను తెచ్చుకుని వాటిని వినియోగిస్తున్నారని తెలిసింది. ఇంట్లోని కుటుంబ సభ్యులే ఇలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ చేయాలని అధికారులు అంటున్నారు. నిషేధించిన ఈ సిగరెట్లను విక్రయించే వారిపై పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిన బాద్యత ప్రజలదే అని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
