నీరు, విద్యుత్ పొదుపుపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించండి - యువకళాకారులకు భట్టి విక్రమార్క విజ్ఞప్తి
DY CM Bhatti on Water Conservation : నీటిని, విద్యుత్ను పొదుపుగా వాడుకోవాలని భట్టి విక్రమార్క సూచించారు. హైదరాబాద్లో బతుకమ్మ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అవార్డులను ఆయన ప్రదానం చేశారు.
Published : October 17, 2026 at 7:43 PM IST
DY CM Bhatti on Water, Conservation : నీరు, విద్యుత్ పొదుపుపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చేలా యువకళాకారులు పనిచేయాలని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క విజ్ఞప్తి చేశారు. ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో శిల్పకళా వేదికలో నిర్వహించిన 'బతుకమ్మ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్' అవార్డుల ప్రదానోత్సవం కనులపండువగా సాగింది. ఈ సందర్భంగా భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో నీరు, విద్యుత్ను పొదుపుగా వాడుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
నీరు, విద్యుత్ పొదుపుపై అవగాహన కల్పించండి
ఎల్నినో ప్రభావంతో అక్టోబర్లోనే మునుపెన్నడూలేనంత విద్యుత్ డిమాండ్ పెరిగిందని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. ఈ మేరకు తెలుగు సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ ప్ల్యూయెన్సర్లు ముందుకొచ్చి నీరు, విద్యుత్ పొదుపుపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలని కోరారు. ఎఫ్డీసీ ఆధ్వర్యంలో శిల్పకళా వేదికలో నిర్వహించిన 'బతుకమ్మ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్' అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఫిల్మ్ మేకర్స్ పోటీల్లో లఘు చిత్రాలు, ప్రభుత్వ పథకాలపై రూపొందించిన పాటల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి నగదు ప్రోత్సాహంతో పాటు మెమొంటోతో సత్కరించారు. సీఎం పిలుపు మేరకు స్పందించిన యువ కథానాయకుడు విజయ్ దేవరకొండకు భట్టివిక్రమార్క అభినందనలు తెలిపారు.
"అక్టోబర్, నవంబర్లోనే ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే వేసవిలో ఎంత పీక్కు వెళుతుందో తెలియదు. చలికాలంలోనే ఎండాకాలం చూస్తున్నాం. 10 వేల మెగావాట్ల విద్యుత్ డిమాండ్ నుంచి 20 వేల మెగావాట్లు దాటిపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇంతకు ముందెన్నడూ తలెత్తలేదు. భవిష్యత్లో ఇంకా ఎలా పెరుగుతుందో కూడా తెలియదు. అందువల్ల విద్యుత్, నీరును పొదుపుగా వాడుకోండి. ఉన్న నీటిని సంరక్షించేందుకు మార్గాలను చెప్పాలని యంగ్ ఫిల్మ్మేకర్స్ను కోరుతున్నాం"- భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి
సందడి చేసిన క్రేజీ కల్యాణం చిత్రబృందం
బతుకమ్మ ఫిల్మ్ మేకర్స్ పోటీల్లో విజేతలుగా నిలిచిన ఔత్సాహిక దర్శకులను వక్తలు ప్రశంసించారు. ప్రతిభ ఉంటే యువతను ఆపే సత్తా ఎవరికీ లేదని ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ దిల్ రాజు చెప్పారు. ఈ వేడుకకు 'క్రేజీ కల్యాణం' చిత్ర బృందం హాజరై సందడి చేసింది.
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