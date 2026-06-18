తొలిసారిగా మార్కెట్లోకి "డ్వాక్రా" ఉత్పత్తులు - ఆగస్టు నుంచి ప్రారంభం
'స్వయం-ఏపీ' బ్రాండ్తో 60 ఉత్పత్తులు - విశాఖ, విజయవాడల్లో ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలు - అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ఓఎన్డీసీలతో ఒప్పందాలు - సెర్ప్ పరిధిలో 86 లక్షల మంది డ్వాక్రా మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:27 AM IST
DWCRA Products Are Introducing In Market From August In State : ఇన్నాళ్లూ ఓ ఊరికో రెండు ఊళ్లకో పరిమితమైన పచ్చళ్లు, కారంపొడులు, అగరబత్తీలు తదితర డ్వాక్రా ఉత్పత్తుల విక్రయాలు రాష్ట్ర సరిహద్దులను దాటి దేశ, విదేశాలకు విస్తరించనున్నాయి. డ్వాక్రా చరిత్రలోనే తొలిసారిగా 'స్వయం-ఏపీ'బ్రాండ్ పేరుతో ప్రభుత్వమే వీటిని మార్కెటింగ్ చేయనుంది. ప్యాకింగ్ నుంచి ప్రమోషన్ వరకు అన్నింటిలోనూ చేయూత అందిస్తుంది. తొలుత పట్టణ వినియోగదారుల లక్ష్యంగా కార్యాచరణ రూపొందించారు. పైలట్ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టేందుకు 60 ఉత్పత్తుల్ని ఎంపిక చేశారు. దీని అమలుకు 10 కోట్ల వ్యయం కానుంది. ఆగస్టు 1 నుంచి మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.
సెర్ప్ పరిధిలో 86 లక్షల మంది : రాష్ట్రంలో సెర్ప్ పరిధిలో 86 లక్షల మంది డ్వాక్రా మహిళలున్నారు. వీరు వందల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. సెర్ప్కు ఇప్పటివరకు వాటి విక్రయాల మార్కెటింగ్లో అనుభవం లేదు. గతంలో వీటిని ఆన్లైన్లో పెట్టేవారు. అదీ అంతగా విజయవంతం కాలేదు. ఆ అనుభవాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈసారి మార్కెటింగ్, నాణ్యత నిర్ధారణ, ప్యాకింగ్ తీరు, లైసెన్సింగ్, న్యాయపరమైన అంశాలపై పర్యవేక్షణ ఉండేందుకు ప్రత్యేకంగా రెండు ఏజెన్సీలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. తొలివిడతలో మార్కెటింగ్ చేపట్టే 60 ఉత్పత్తులను జిల్లాకు రెండు, మూడు చొప్పున ఉండేలా ఎంపికచేశారు. విక్రయాలకు వీలుగా అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, ONDC ఒప్పందం చేసుకున్నారు.
ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్, రవాణా : వినియోగదారులు కోరుకున్న ఉత్పత్తిని వారికి సకాలంలో అందించేందుకు అవి ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రాంతాల నుంచి తరలించడంలో గతంలో తలెత్తిన ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఈ సారి విశాఖ, విజయవాడల్లో కేంద్రీకృత ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్, ప్యాకేజింగ్, రవాణా అంతా ఇక్కడి నుంచి జరుగుతుంది. అమ్మకాలు తక్కువగా జరిగినా లేదా జాప్యమైనా డ్వాక్రా మహిళలు నష్టపోకుండా ఉత్పత్తుల నిర్దేశిత ధరను మహిళల నుంచి సేకరించే సమయంలోనే చెల్లిస్తారు. డ్వాక్రా ఉత్పత్తులకు ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ కల్పించడంతోపాటు నేరుగా విక్రయాల కోసం విజయవాడ, విశాఖల్లో మూడేసి చొప్పున రిటైల్ స్టోర్లను అందుబాటులోకి తెస్తారు.
వివిధ జిల్లాల నుంచి ప్రత్యేక ఉత్పత్తులు : తొలి విడతగా వివిధ జిల్లాల నుంచి ప్రత్యేక ఉత్పత్తులను ఎంపిక చేసింది. ఉత్తరాంధ్ర, గోదావరి జిల్లాల నుంచి ప్రసిద్ధ అరకు కాఫీ, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, మాడుగుల హల్వా, ఆత్రేయపురం పూతరేకులు, కాకినాడ కాజా, ఉప్పాడ పట్టుచీరలతో పాటు అజ్జరం ఇత్తడి వస్తువులు, మామిడి తాండ్ర, జీడిపప్పు లాంటి ఉత్పత్తులు ఈ జాబితాలో నిలిచాయి. ఇక కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల నుంచి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ కొండపల్లి బొమ్మలు, పెడన కలంకారీ, కుప్పడం, వెంకటగిరి చీరలతో పాటు గుంటూరు కారం, వివిధ రకాల పచ్చళ్లు, గానుగ నూనెలను ఎంపిక చేశారు.
రాయలసీమ, నెల్లూరు, ప్రకాశం ప్రాంతాల నుంచి ధర్మవరం, మాధవరం, నంద్యాల పట్టుచీరలు, తిరుపతి చెక్క ప్రతిమలు, వనిపెంట ఇత్తడి వస్తువులు, నెల్లూరు చెక్క కత్తిపీటలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. వీటితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కర్నూలు మిల్లెట్స్, అన్నమయ్య జిల్లా టెర్రకోట మట్టి వాటర్ బాటిళ్లు, ప్రకాశం తేనె ఈ జాబితాలో నిలిచాయి. స్థానిక చేతివృత్తుల వారికి, కుటీర పరిశ్రమలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ ఎంపిక జరిగింది.
డ్వాక్రా మహిళలను మోసగించి రూ.అర కోటి కాజేసిన మహిళ
ప్రోత్సహిస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం - ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటున్న మహిళలు