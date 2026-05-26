అయినవారికి అక్రమాల 'ద్వారం' - ద్వారంపూడిపై క్రిమినల్ కేసు, చర్యలకు విజిలెన్స్ విభాగం సిఫారసు
విద్యుత్ సబ్స్టేషన్, వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్లాంటు కోసం భూసేకరణలో అక్రమాలు - అయినవారి భూములే తీసుకునేలా ద్వారంపూడి కుట్ర - పబ్లిక్ నోటీసు ఇవ్వకుండానే ఇచ్చినట్లు నకిలీ రికార్డులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 8:17 AM IST
Dwarampudi Chandrasekhar Reddy : ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్రెడ్డి! కాకినాడలో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఈయన చేసిన అక్రమాలు తవ్వేకొద్ది బయటపడుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కాకినాడలో విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్, ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వాహణ ప్లాంటు కోసం భూసేకరణ ముసుగులో చేసిన అక్రమాలు విజిలెన్స్ విచారణలో బయటపడ్డాయి. అయిన వారికి సంబంధించిన పనికిరాని భూములను ఎవరికీ తెలియకుండా నకిలీ నోటిఫికేషన్లతో ప్రభుత్వానికి కట్టబెట్టి టీడీఆర్ బాండ్ల రూపంలో కోట్ల రూపాయాల్లో కొల్లగొట్టారు.
నౌకాశ్రయం కోసం నామమాత్రపు ధరకు భూమిని అందించే ప్రతిపాదనను విస్మరించి ద్వారంపూడికి వత్తాసు పలకడం ద్వారా అధికారులు ప్రభుత్వ ఖజానాకు వందల కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని కలిగించారని ఒక విజిలెన్స్ విచారణలో వెల్లడైంది. ద్వారంపూడిపై అలాగే అతనితో కుమ్మక్కైన అధికారులపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయాలని క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకోవాలని విజిలెన్స్ శాఖ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది.
132/33 కేవీ ఈహెచ్టీ విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ నిర్మాణానికి కాకినాడ దుమ్ములపేట పరిసరాల్లో 5 ఎకరాలు కేటాయించాలని కోరుతూ విద్యుత్ శాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్కు లేఖ రాశారు. అవసరమైన భూమిని గుర్తించాలంటూ ఆయన ఆ లేఖను స్థానిక తహసీల్దార్, పట్టణ సర్వేయర్కు పంపించారు. వారిద్దరూ దుమ్మలపేట పరిసరాల్లో ప్రభుత్వ స్థలాలు అందుబాటులో లేవంటూ నివేదికిచ్చారు. ముందస్తుగా రూపొందించుకున్న కుట్రలో భాగంగా ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్రెడ్డి రంగంలోకి దిగారు.
2023 డిసెంబరు 19న గిఫ్ట్ డీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ : ప్రైవేటు సంస్థైన పీవీఆర్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్కు చెందిన 4.67 ఎకరాల భూమిని టీడీఆర్ కింద తీసుకోవాలని అధికారులకు సిఫార్సు లేఖ రాశారు. ఆ లేఖ అందడమే తరువాయి అధికారులు యుద్ధప్రాతిపదికన దస్త్రాన్ని నడిపించి 2023 నవంబరు 15న ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తెచ్చారు. 2023 డిసెంబరు 19న గిఫ్ట్ డీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన కొన్ని గంటల్లోనే వారికి 3 టీడీఆర్ బాండ్లు జారీ చేసేశారు. ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు రమెళ్ల వెంకట రాయనమ్, వారి కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన 4.66 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని, దాన్ని తీసుకుని టీడీఆర్ బాండ్లు జారీ చేయాలని ద్వారంపూడి సిఫార్సు లేఖ రాయగా, అధికారులు దస్త్రాన్ని నడిపించి 2024 జనవరి 24న దానికి అనుమతి తీసుకున్నారు. మరునాడే గిఫ్ట్ డీడ్ రాయించుకుని 6 టీడీఆర్ బాండ్లు జారీ చేశారు.
విద్యుత్ సబ్స్టేషన్, ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్లాంటు నిర్మాణానికంటూ ఆర్వోసీ నంబర్లతో పైళ్లు నడిపించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించగా, అసలు ఆ నంబర్లు ఈ భూసేకరణ ప్రక్రియకు సంబంధించినవే కావని, అవి వేరే వ్యక్తులు, సంస్థలకు సంబంధించిన సాధారణ అర్జీలని తేలింది. టీడీఆర్ జారీ ద్వారా భూసేకరణ చేస్తున్న విషయం ఎవరికీ తెలియకుండా ఉండేందుకు ఇలా చేశారని విజిలెన్స్ అధికారులు తేల్చారు. విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ నిర్మాణానికి చదరపు గజానికి రూ.65.98 లీజు ధరతో భూమి ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పోర్టు అధికారి సమ్మతించినా ఆ ప్రత్యామ్నాయాన్ని అధికారులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే పట్టించుకోలేదని నివేదికలో వెల్లడించారు.
2022లోనే నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ను కోరిన కలెక్టర్ : లీజుకు భూమి తీసుకొని ఉంటే ప్రభుత్వానికి వందల కోట్ల రూపాయలు ఆదా అయ్యేవని అలా చేయకుండా ప్రైవేటు వ్యక్తులకు టీడీఆర్ బాండ్లు జారీ చేశారని పేర్కొన్నారు. తద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీగా నష్టం కలిగించారని ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. సబ్స్టేషన్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వ భూమి అందుబాటులో లేకపోతే ఏపీఈపీడీసీఎల్ కోసం ప్రైవేటు భూమి సేకరించి ఇవ్వాల్సిన అవసరం నగరపాలక సంస్థకు లేదు. అయినా టీడీఆర్ బాండ్ల జారీ ద్వారా భూములు తీసుకున్నారు. ఘన, ద్రవవ్యర్థాల నిర్వహణ ప్లాంటు ఏర్పాటుకు 23 ఎకరాలు గుర్తించాలని కాకినాడ కలెక్టర్ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ను 2022లోనే కోరారు.
కార్పొరేషన్ అధికారులకు సదుద్దేశముంటే టీడీఆర్ ప్రక్రియను అప్పట్లోనే ప్రారంభించేవారు. కానీ అలా చేయలేదు. 23 ఎకరాలు అవసరం ఉండగా, ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చెప్పిన భూ యజమానికి లబ్ధి చేకూర్చేందుకు 4.66 ఎకరాలే నకిలీ నోటిఫికేషన్తో యుద్ధప్రాతిపదికన సేకరించారు. టీడీఆర్ బాండ్ల జారీ ద్వారా సేకరించిన భూమి ముళ్ల పొదలతో పూర్తిగా నిండిపోయి ఒక లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉంది. ఇది వినియోగానికి ఏమాత్రం అనుకూలంగా లేదు. ఈ భూమిని సేకరించి రెండున్నర సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ ఇప్పటివరకు అక్కడ ఎటువంటి నిర్మాణ పనులూ చేపట్టలేదు.
పథకం ప్రకారమే కుట్రకు పాల్పడిన మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్రెడ్డిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. అప్పటి, ప్రస్తుత రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం డైరెక్టర్ విద్యుల్లత, కాకినాడ నగరపాలక సంస్థ అప్పటి కమిషనర్ నాగనరసింహరావు, నాటి డిప్యూటీ సిటీ ప్లానర్ హరిదాస్లపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని, నాటి అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ కేవీ నాగశాస్త్రులుపై ఏపీ రివైజ్డ్ పింఛను రూల్స్ ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి నివేదించింది.
