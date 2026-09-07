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సీసీ కెమెరాల పర్యవేక్షణ - సాఫీగా 'దుర్గమ్మ' దర్శనం - దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు భారీ ఏర్పాట్లు

రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండు నుంచి వచ్చే భక్తులను లెక్కించేందుకు సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు - ప్రతి హోల్డింగ్‌ ఏరియా ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాల్లో సీసీ కెమెరాలు -ఎనలిటిక్స్‌ ద్వారా లభించే సమాచారంతో క్యూలైన్లలోని రద్దీ నియంత్రణ

దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సిద్ధమవుతున్న యంత్రాంగం
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సిద్ధమవుతున్న యంత్రాంగం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 8:03 AM IST

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Dussehra Arrangements at Indrakeeladri : దసరా ఉత్సవాలకు కనకదుర్గమ్మ దర్శనార్థం పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు విజయవాడకు తరలివస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో సాంకేతికతను విస్తృతంగా వినియోగించి త్వరితగతిన దర్శనమయ్యేలా చూసేందుకు పోలీసు కమిషనర్‌ రాజశేఖరబాబు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. వచ్చే నెలలో జరిగే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు సాధారణ రోజుల్లో లక్షకు పైగా, మూలానక్షత్రం నాడు 2.5 లక్షల మంది వరకు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.

సీసీ కెమెరాల ఎనలిటిక్స్​తో సాఫీగా 'దుర్గమ్మ' దర్శనం - దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు భారీ ఏర్పాట్లు (ETV)

భక్తులను లెక్కించేందుకు సీసీ కెమెరాలు : రద్దీ నియంత్రణ, సకాలంలో క్యూలైన్లు కదిలి త్వరితగతిన దర్శనమయ్యేలా చూసేందుకు వినాయక గుడి పరిసర ప్రాంతాల్లో మూడు హోల్డింగ్‌ ఏరియాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండు నుంచి వచ్చే భక్తులను లెక్కించేందుకు ఆ ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఎంత మంది దర్శనానికి వస్తున్నారు? వారు హోల్డింగ్‌ ఏరియాకు ఎంత సమయానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది? అని లెక్కించి ఎనలిటిక్స్‌ ద్వారా లభించే సమాచారం ఆధారంగా క్యూలైన్లలోని రద్దీని నియంత్రిస్తారు. ఆయా మార్గాల్లో డిజిటల్‌ తెరలను ఏర్పాటు చేస్తారు.

ఏ హోల్డింగ్‌ ఏరియాలో ఎంత మేర ఖాళీ ఉందో ఆ వివరాలు వీటిపై కనిపిస్తాయి. ఇందుకోసం ప్రతి హోల్డింగ్‌ ఏరియా ప్రవేశ, నిష్క్రమణ మార్గాల్లో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇవి భక్తుల సంఖ్యను లెక్కిస్తాయి. వీటి ఆధారంగా భక్తులు ఏ హోల్డింగ్‌ ఏరియా ఖాళీగా ఉందో చూసుకుని వెళ్లే అవకాశం ఉంది. క్యూలైన్లలోనూ విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేసే నిఘా నేత్రాల వల్ల ఏ ప్రాంతం నుంచి దర్శనానికి ఇంకా ఎంత సమయం పడుతుందో కూడా తెలుస్తుంది. ఈ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు ఆయా చోట్ల అప్‌డేట్‌ చేస్తుంటారు. దీనివల్ల తాము ఇంకా ఎంత సమయంలో అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటామో భక్తులకు తెలుస్తుంది.

వీఐపీలకు పాస్‌లు ఉంటేనే ఆ వాహనాలకు అనుమతి : టోల్‌గేట్‌ నుంచి కొండపైకి వచ్చే వీఐపీలకు పాస్‌లు ఉంటేనే వాహనాలను అనుమతిస్తారు. పాస్‌ల జారీ సమయంలోనే వాహనం నంబరు నమోదు చేస్తారు. దీనివల్ల టోల్‌గేట్‌ ద్వారా కొండపైకి వచ్చే వాటిని గుర్తించేందుకు ఏఎన్‌పీఆర్‌ (ఆటోమేటిక్‌ నంబర్‌ ప్లేట్‌ రికగ్నిషన్‌) కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇవి నంబర్లను గుర్తిస్తాయి. అనంతరం బూమ్‌ బ్యారియర్‌ తెరుచుకుంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే వాహనం వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అలాగే శరన్నవరాత్రి విధుల్లో ఉన్న వివిధ శాఖల సిబ్బంది రాకపోకల కోసం ఆయా మార్గాల్లో టర్న్‌స్టైల్‌ గేట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సిబ్బందికి ఇచ్చిన డ్యూటీ పాస్‌లను స్కాన్‌ చేస్తేనే అవి తెరుచుకుంటాయి.

వివిధ ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్‌ ప్రదేశాలు ఏర్పాటు : వాహనాల్లో వచ్చే భక్తుల కోసం ఆలయ పరిసరాలు, నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్‌ ప్రదేశాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని ఎలా చేరుకోవాలి? ఏయే పార్కింగ్‌ ఏరియాలో ఎంత మేర ఖాళీ ఉంది? అన్న వివరాల కోసం వాటి వద్ద సీసీ కెమెరాలను బిగిస్తారు. వీటి నుంచి వచ్చే వివరాలను నగరవాసుల ట్రాఫిక్‌ అవసరాల కోసం ఇటీవల తీసుకొచ్చిన అస్త్రం యాప్‌నకు అనుసంధానం చేస్తారు. ఈ యాప్‌ ద్వారా లైవ్‌ అప్‌డేట్లను యాక్సెస్‌ చేసుకోవచ్చు.

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