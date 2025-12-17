డెంగీ కేసుల్లో దేశంలో 16వ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ - కేంద్ర వైద్యఆరోగ్యశాఖ సహాయమంత్రి అనుప్రియ పటేల్
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రాష్ట్రంలో భారీగా రెవెన్యూ లోటు- 2022-23లో దేశంలోనే టాప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 10:37 AM IST
During YSRCP Govt Tenure AP Revenue Deficit Increased Significantly : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ గత ఐదేళ్ల హయాంలో రాష్ట్ర రెవెన్యూ లోటు భారీగా పెరిగిందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 2018-19లో రూ.13,899 మేర ఉన్న ఈ లోటు 2022-23 నాటికి రూ.43,488 కోట్లకు పెరిగింది. రాష్ట్రాల ఆర్థిక పనితీరు గురించి వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి మంగళవారం రాజ్యసభలో అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా కేంద్ర ఆర్థికశాఖ సహాయమంత్రి పంకజ్ చౌధరి ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2021-22లో మినహా మిగిలిన అన్ని సంవత్సరాల్లోనూ పెరిగింది.
2022-23లో దేశంలో అత్యధిక రెవెన్యూలోటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో (రూ.43,488 కోట్లు)నే నమోదైంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో తమిళనాడు (రూ.36,215కోట్లు), రాజస్థాన్ (రూ.31,491 కోట్లు), పశ్చిమబెంగాల్ (రూ.27,295 కోట్లు), పంజాబ్ (రూ.26,045 కోట్లు)లు నిలిచాయి. జీఎస్డీపీలో రాష్ట్ర అప్పుల నిష్పత్తి 2023-24లో 33.1శాతం మేర ఉండగా, 2024-25లో 34.3శాతం, 2025-26లో 34.7శాతానికి చేరినట్లు కేంద్రమంత్రి మరో ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు.
డెంగీ కేసుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ 16వ స్థానంలో : ఈ సంవత్సరం నవంబర్ వరకు నమోదైన డెంగీ కేసుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలో 16వ స్థానంలో నిలిచింది. నవంబర్ వరకు రాష్ట్రంలో 2,386 కేసులు నమోదయ్యాయని, ఐదుగురు మరణించారని కేంద్ర వైద్యఆరోగ్యశాఖ సహాయమంత్రి అనుప్రియ పటేల్ రాజ్యసభలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు.
మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ ప్రయోజనం చేకూరుతుందిలా : చేపల వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకార కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి నిర్వహించిన మత్స్యకారుల సేవా పథకం కింద 2025-26లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 12 జిల్లాల పరిధిలో 1.23 లక్షల మందికి ప్రయోజనం కలిగినట్లు కేంద్ర మత్స్యశాఖ మంత్రి రాజీవ్రంజన్ సింగ్ తెలిపారు. ఆయన మంగళవారం లోక్సభలో అనకాపల్లి ఎంపీ సీఎం రమేష్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ సమాధానం ఇచ్చారు. ఇందులో అత్యధికంగా కాకినాడ జిల్లాలో 23,598 మంది లబ్ధి పొందినట్లు చెప్పారు. ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద రాష్ట్రంలో చేపట్టిన వివిధ ప్రాజెక్టుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం 2020-21 నుంచి 2024-25 మధ్యకాలంలో రూ.559 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించారు.
రాష్ట్ర రైతులకు రూ.18,821 కోట్ల పంపిణీ : పీఎం కిసాన్ పథకం కింద ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన 21 విడతల్లో సగటున 43,34,352 మంది ఏపీ రైతులకు రూ.18,821.24 కోట్లు పంపిణీ చేసినట్లు కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ సహాయమంత్రి రామ్నాథ్ ఠాకుర్ తెలిపారు. ఆయన మంగళవారం లోక్సభలో టీడీపీ ఎంపీలు లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, జీఎం హరీష్బాలయోగి అడిగిన ప్రశ్నలకు ఈమేరకు సమాధానం ఇచ్చారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెల రోజుల్లో 11 లక్షల ‘ఉపాధి’ కూలీల తొలగింపు : ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్టోబర్ 10 నుంచి నవంబర్ 14 మధ్యకాలంలో 11,07,339 మంది గ్రామీణ ఉపాధిహామీ కూలీలను తొలగించినట్లు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ సహాయమంత్రి కమలేష్ పాసవాన్ తెలిపారు. మంగళవారం లోక్సభలో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆయన ఈ విషయం చెప్పారు. నకిలీ/డూప్లికేట్, తప్పు జాబ్కార్డులు/ కుటుంబాల వలస, గ్రామ పంచాయతీలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో విలీనం కావడం లాంటి కారణాలతో వీరిని తొలగించినట్లు చెప్పారు. 2022-23 నుంచి 2025-26 మధ్యకాలంలో మొత్తం 1,09,14,953 వర్కర్లను తొలగించి 20,80,039 మందిని చేర్చినట్లు చెప్పారు.
|గత ఐదేళ్లలో ఏపీ రెవెన్యూ లోటు
|సంవత్సరం
|లోటు (కోట్లలో)
|2018-19
|13,899
|2019-20
|26,441
|2020-21
|35,540
|2021-22
|8,611
|2022-23
|43,488
|ఏపీలో తొలగించిన, చేర్చిన ఉపాధిహామీ కార్మికుల లెక్కలు
|సంవత్సరం
|తొలగించిన కార్మికులు
|కొత్తగా జతచేసినవారు
|2022-23
|75,17,856
|4,20,892
|2023-24
|10,96,736
|5,45,193
|2024-25
|4,61,733
|6,47,818
|2025-26
|18,36,268
|4,66,136
రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని పట్టాలెక్కించే బడ్జెట్ ఇది : పవన్ కల్యాణ్