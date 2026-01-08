సంక్రాంతికి కారులో ఊరెళ్తున్నారా? - స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఈ పని చేస్తేనే 'హ్యాపీ జర్నీ'
సంక్రాంతికి టోల్ప్లాజాల వద్ద వాహనాల రద్దీ - కారులో సొంతూళ్లకు ప్రయాణమయ్యే వారు ఫాస్టాగ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి - లేదంటే టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఇబ్బందులు పడే అవకాశం
Check Your Fastag Balance Before Journey : సంక్రాంతి పండగకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులు ఒకసారి తమ వాహనం ఫాస్టాగ్ను సరి చూసుకోవడం ఉత్తమం. కేవైసీ చేయించక, తగిన బ్యాలెన్స్ లేక బ్లాక్ లిస్టులోకి పడిపోయే అవకాశాలున్నాయి. అసలే సంక్రాంతి టైంలో హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ సాధారణ రోజుల్లో కంటే అధికంగా ఉంటుంది. టోల్ ప్లాజాల వద్ద వాహనాలు పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరుతాయి. మీ వాహనం ఫాస్టాగ్ ఖాతాలో డబ్బులు లేకపోయినా, బ్లాక్ లిస్టులో పడిపోయినా, టోల్ ప్లాజా నుంచి ముందుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం ఉండదు. అలాగని వెనక్కీ వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దీంతో మీరే కాకుండా తోటి ప్రయాణికులూ ట్రాఫిక్ సమస్యతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
ఫాాస్టాగ్ రీఛార్జీ చేయడం మర్చిపోవద్దు : ప్రతి ఏటా సంక్రాంతికి నగరం నుంచి పెద్ద ఎత్తున సొంతూళ్లకు పయనమవుతుంటారు. సంక్రాంతి రద్దీ సందర్భంగా హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై ‘బంపర్ టు బంపర్’ అన్నట్టుగా సాగుతుంది వాహనాల ప్రవాహం. ఆఫీసులో సెలవుల సర్దుబాటు, భార్య కూడా ఉద్యోగస్తురాలైతే ఆమె సెలవుల సర్దుబాటు, నూతన వస్త్రాల కొనుగోలు, ఇలా అనేక హడావిడిల మధ్య మొదలవుతుంది సంక్రాంతి ప్రయాణం. నగరంలో ఓఆర్ఆర్ (ఔటర్ రింగురోడ్డు) మీద తప్పితే ఫాస్టాగ్ అవసరం పడదు. దీంతో దాని రీఛార్జీని చాలా మంది అంతగా పట్టించుకోరు. కనీస నగదు (మినిమమ్ బ్యాలెన్స్) లేకున్నా, కేవైసీ చేయించకపోయినా ఫాస్టాగ్లు బ్లాక్ లిస్టులో పడిపోయే అవకాశం ఉంది. టోల్ప్లాజా దగ్గర ఈ సమస్య మనకే ఎదురై వాహనం ఆగిపోతే, ఇక ఆ టెన్షన్ మాటల్లోనూ వర్ణించలేం.
కారు ‘ఫాస్టాగ్ రీఛార్జీ మళ్లీ మర్చిపోయావా’ అంటూ భార్య, వెనుక నుంచి ఒకటే వాహనాల హారన్లు, టోల్ సిబ్బంది హడావిడి దీంతో ఈ వాతావరణంలో మెదడు పనిచేయక ఉక్కపోతకు గురై! పండగకు ఊరెళుతూ ఇవన్నీ మనకు ఎందుకులెండి? ఒక్కసారి ఫాస్టాగ్ యాక్టివ్లో ఉందో లేదో చూసుకుని, రీఛార్జీ కూడా చేసుకుని, ఫాస్టాగ్ స్టిక్కర్ సరైన ప్లేస్లోనే, దుమ్ముధూళి లేకుండా ఉందో లేదో సరిచూసుకుని వాహనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఏమంటారు. హ్యాపీ జర్నీ!
రోజువారీ అనుభవాలు ఇవీ :
- హైదరాబాద్- విజయవాడ మధ్య 4 టోల్ ప్లాజాలు ఉన్నాయి. ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే వాహనాల్లో రోజుకు సుమారు 50-60 ఫాస్టాగ్లు బ్లాక్ లిస్టులో ఉంటున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. పండుగ సమయంలో ఇవి రెట్టింపు సంఖ్యలో ఉండే అవకాశం ఉంది. కొంతమంది టోల్ప్లాజా దగ్గర రీఛార్జీ చేస్తుండటం వల్ల యాక్టివేషన్ కావడానికి 15 నిమిషాలకు పైగా సమయం పడుతుంది. నెట్వర్క్ సమస్య ఉన్నట్లయితే ఇంకా ఆలస్యం అవుతుంది.
- కొత్త కారుకు ఛాసిస్ నంబరుపై 6 నెలల వరకు ఫాస్టాగ్ పని చేస్తుంది. వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాక ఫాస్టాగ్ను ఒకసారి అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- పాత వాహనదారులు ఫాస్టాగ్ తీసుకోకపోవడంతో రెట్టింపు ఫీజు చెల్లిస్తున్నారు. యూపీఐ ద్వారా టోల్ రుసుమును చెల్లిస్తే 1.25 రెట్లు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అంటే రూ.100కు రూ.125 చెలించాల్సి ఉంటుంది.
- తెల్ల నంబరు ప్లేటు కలిగిన వాహనదారులు వార్షిక టోల్పాస్ కింద రూ.3 వేలు చెల్లించినట్లయితే 200 ట్రిప్పులను వినియోగించుకోవచ్చు. విజయవాడ హైవేపై 4 టోల్ప్లాజాల్లో ఒక వైపు ప్రయాణానికే సాధారణంగా రూ.400 వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వార్షిక టోల్పాస్ తీసుకుంటే రూ.60తో వెళ్లవచ్చు. తిరుగు ప్రయాణంలోనూ ఇదే వర్తిస్తుంది.
- అందువల్ల సొంతూళ్లకు పయనమయ్యేముందు ఫాస్టాగ్ రీఛార్జీని చెక్చేసుకోవడం ఉత్తమం
- టోల్ ప్లాజా వద్ద వాహనాలు బారులు తీరినప్పుడు సిబ్బంది వాహనాల వద్దకు వచ్చి ఫాస్టాగ్ను స్కాన్ చేసే విధంగా ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
- ప్రతి టోల్ ప్లాజా వద్ద 4 హ్యాండ్ మిషన్లు, ఒక స్టిక్ మిషన్ను అందుబాటులో ఉంచారు. వాహనం ఫాస్టాగ్ స్కానింగ్ 3 సెకన్ల సమయంలో జరిగిపోతుంది.
