ETV Bharat / state

నేనూ ముందు నమ్మలేదు - కానీ రూ.50 వేలు వచ్చాయి - ఈ మెసేజ్ మీకూ వచ్చిందా?

పండగ వేళ కొందరు సైబర్​ నేరగాళ్ల మోసాలు - లక్కీ డ్రాలో గిఫ్ట్​ గెలుచుకున్నారంటూ నమ్మించి - ఈ లింక్​ మరో 20 మందికి షేర్​ చేస్తే డబ్బు మీ సొంతం అంటూ వల

Cyber Crime By Sending Fake Links
Cyber Crime By Sending Fake Links (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 17, 2026 at 12:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber Crime By Sending Fake Links : 'మొదట ఇది నకిలీ అనుకున్నాను. కానీ నాకు నిజంగా రూ.50 వేలు వచ్చాయి. మీరు కూడా ప్రయత్నించి చూడండి'. ఈ సందేశం కొద్ది రోజులుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతుంది. స్నేహితులు, బంధువులే వాట్సప్‌ గ్రూపుల్లో ఈ పోస్ట్‌ చేస్తున్నారు. నిజంగా వారి ఖాతాలో డబ్బు జమైందా అని అడిగితే మాత్రం అబ్బే ఇంకా రాలేదు. మరో నాలుగు రోజుల్లో గ్యారంటీగా వస్తాయంటూ చెబుతుండటం గమనార్హం. సంక్రాంతి పండగ వేళ ప్రముఖ యూపీఐ బ్రాండ్‌ పేరుతో సైబర్‌ మోసగాళ్లు కొత్త ఎత్తులతో అమాయకుల సొమ్ము కాజేస్తున్నారని సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అనుమానాస్పద లింక్‌లు, ఫోన్‌ నంబర్లకు స్పందించవద్దని సూచిస్తున్నారు.

తేలికైన 10 ప్రశ్నలు : యూపీఐ పేరుతో వచ్చే లింక్‌ను క్లిక్‌ చేయగానే సంక్రాంతి ప్రత్యేక బహుమతి అంటూ కనిపిస్తుంది. తాము నిర్వహించే సర్వే, పోటీలో పాల్గొంటే రూ.50 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు సొంతం చేసుకునే అవకాశమంటూ ఊరిస్తారు. పోటీకి సిద్ధమని లింక్‌ క్లిక్‌ చేస్తే తేలికైన 10 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. వాటికి సమాధానం చెప్పగానే 10 డ్రాప్‌ బాక్స్‌లతో మరో లింక్‌ ప్రత్యక్షమవుతుంది. వాటిలో ఏదో ఒక పెట్టెను ఎంచుకుంటే చాలు, రూ.50 వేలు గెలుచుకున్నట్టు అభినందనలు తెలుపుతారు.

Cyber Crime By Sending Fake Links
పండగ వేళలో కొందరు సైబర్​ నేరగాళ్ల మోసాలు (EENADU)

బహుమతి కోసం 20 మందికి షేర్​ : అయితే ఆ సొమ్ము సొంతం చేసుకోవాలంటే షరతులు వర్తిస్తాయంటూ నిబంధన విధిస్తారు. బహుమతి పొందిన విషయాన్ని 5 వాట్సప్‌ గ్రూపులు, 20 మంది స్నేహితులకు షేర్‌ చేయాలి. వారికి పంపినట్టు పూర్తిగా నిర్ధారించుకున్నాక మాయగాళ్లు పంపే లింక్‌ ద్వారా పేరు, చిరునామా రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. ఈ తంతు పూర్తయ్యాక 5-7 రోజుల్లో ఇంటి గుమ్మం వద్దకు నగదు చేరుతుందని చెబుతారు. ఇలా నమ్మకం కలిగినట్టు నిర్ధారించుకున్నాక అసలు మోసం ప్రారంభిస్తారు.

నేరుగా ఖాతాలోకే డబ్బులు : ముందుగా ఆధార్, పాన్‌కార్డు వివరాలు సేకరిస్తారు. వ్యక్తిగత, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు రాబడతారు. యూపీఐ పిన్‌ నంబర్‌ సేకరించి సొమ్ముంటే కాజేస్తారని పోలీసులు వివరించారు. కొన్నిసార్లు తాము పంపిన నగదు జమ కావట్లేదని మరో బ్యాంకు ఖాతా కావాలని సూచిస్తారు. ఇది కంపెనీ నిబంధనల్లో భాగమంటూ బురిడీ కొట్టిస్తూ మాల్వేర్‌ ద్వారా ఫోన్లను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని యూపీఐ ఖాతాల్లోని సొమ్ము కొట్టేస్తున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.

సమయం చూసుకుని మోసం : ఏటా పండుగ సీజన్‌లో సైబర్ కేటుగాళ్ల వల్ల చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారాలు బాగా నష్టపోతున్నాయి. 2024లో మన దేశంలోని 74 శాతం చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపార సంస్థలు కనీసం ఒకసారి సైబర్ మోసానికి గురవడం గమనార్హం. పండుగ సీజన్‌లో వ్యాపార సంస్థలకు చెందిన అన్ని టీమ్‌లు బిజీగా ఉంటాయి. ఇదే అదనుగా తమను తాము సప్లయర్లుగా చెప్పుకుంటూ, నకిలీ చెల్లింపు రసీదులను పంపుతారు.

ముందుగా నిర్ధరణ ముఖ్యం : తాము పంపిన సరుకుల పేమెంట్ బకాయిని అత్యవసరంగా చెల్లించండి అంటూ మోసగాళ్లు మెసేజ్‌లను సెండ్ చేస్తారు. వీటికి తొందరపాటుతో స్పందించకూడదు. వెంటనే రిప్లై ఇవ్వకూడదు. తొలుత ఆ సందేశాలు అసలైనవా? కావా? అనేది నిర్ధరణ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాతే డబ్బుల చెల్లింపు వ్యవహారం దాకా వెళ్లాలి.

తొందర పడకండి : మీకు వచ్చిన మెసేజ్‌‌‌లోని లింక్‌ ద్వారా కనిపిస్తున్న ప్రివ్యూను తొలుత నిశితంగా చెక్ చేయండి. అది అసాధారణంగా/ఫేక్‌గా కనిపిస్తే, వెంటనే మెసేజ్‌ను డిలీట్ చేయడం ఉత్తమం. మీ సన్నిహితుల పేరుతో డబ్బును కోరుతూ ఏదైనా కొత్త నంబరు నుంచి మెసేజ్ వస్తే స్పందించకండి. ఎవరి పేరుతోనైతే మీకు మెసేజ్ వచ్చిందో, వారి అసలు ఫోన్ నంబరుకు కాల్ చేసి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయండి.

పండుగ సీజన్‌లో ఈ మెసేజ్‌లతో జాగ్రత్త- క్లిక్ చేస్తే ఖాతా ఖాళీ

పాత ఫోన్లు కొంటామంటే తొందరపడొద్దు - సైబర్‌ నేరాల వలలో చిక్కుకుపోతారు జాగ్రత్త!

TAGGED:

CYBER CRIME BY SENDING FAKE LINKS
CYBER CRIME CHEATINGS
CRIMINALS USING FAKE OFFERS
పండగ వేళలో సైబర్​ నేరగాళ్ల మోసాలు
CYBER CRIME IN WHATS UPP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.