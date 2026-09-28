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ఘనంగా పర్యావరణ హిత అడుగుల డూండీ గణేష్ నిమజ్జనం

విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన 72 అడుగుల డూండీ వరసిద్ధి పంచముఖ గణేష్‌ నిమజ్జనం కోలాహలంగా సాగింది. తెలుగురాష్ట్రాల్లోనే పొడవైనదిగా రికార్డులకెక్కిన డూండీ గణేష్ విగ్రహాన్ని నవాభిషేకాలు, మంగళహారతులు, మహిళల కోలాటాల మధ్య నిమజ్జనం చేశారు.

ఘనంగా డూండీ గణేష్ నిమజ్జనం
ఘనంగా డూండీ గణేష్ నిమజ్జనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 11:05 AM IST

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Dundi Varasiddhi Panchamukha Ganesh Immersion : విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన 72 అడుగుల డూండీ వరసిద్ధి పంచముఖ గణేష్‌ నిమజ్జనం కోలాహలంగా సాగింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే పొడవైనదిగా రికార్డులకెక్కిన డూండీ గణేష్ విగ్రహాన్ని నవాభిషేకాలు, మంగళహారతులు, మహిళల కోలాటాల మధ్య నిమజ్జనం చేశారు. 72 కేజీల స్వామివారి లడ్డూ వేలంలో 7 లక్షలు పలికింది.

పర్యావరణ హితంగా : విజయవాడ విద్యాధరపురంలో ఆరేళ్లుగా డూండీ గణేష్ సేవాసమితి ఆధ్వర్యంలో వినాయకుడి మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాదీ పర్యావరణ హితంగా మట్టి, ఇసుక, కొబ్బరి పీచు, వరి గడ్డి, జనపనార వినియోగించి 72 అడుగుల వరసిద్ధి పంచముఖ గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. 13 రోజుల పాటు స్వామివారికి నిత్య పూజలు, హోమాలు చేసిన నిర్వాహకులు నవాభిషేకాల అనంతరం నిమజ్జనం చేశారు. 3 అగ్నిమాపక శకటాలతో విగ్రహంపై నీరు చిమ్ముతూ పంచముఖ డూండీ గణేషుడితో పాటు లక్ష్మీ నరసింహస్వామి, బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి విగ్రహాలనూ నిమజ్జనం చేశారు. కొన్నిగంటలపాటు ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని తిలకించారు.

ఘనంగా పర్యావరణ హిత 72 అడుగుల డూండీ గణేష్ నిమజ్జనం (ETV Bharat)

డూండీ గణపతి లడ్డూ వేలం పాట పాడాను. 7 లక్షల రూపయలకి లడ్డూ వేలం పాట జరిగింది. వేలం పాటలో లడ్డూ నాకు ఇంత తక్కువ ధరకు వస్తుందని నేను అనుకోలేదు. లడ్డూ దక్కింనందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. - సుబ్బారావు, డూండీ గణపతి లడ్డూ దక్కించుకున్న భక్తుడు

ఆసక్తిగా లడ్డూ వేలం పాట : అంతకుముందు డూండీ గణేష్ లడ్డూ వేలం పాట ఆసక్తిగా సాగింది. విజయవాడకు చెందిన బిల్డర్ సుబ్బారావు 7 లక్షల రూపాయలకు స్వామివారి లడ్డును దక్కించుకున్నారు. గతేడాది 16 లక్షలు పలకిన లడ్డూ ఈ ఏడాది తక్కువకే దక్కడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. గణేష్​ నిమజ్జనం తర్వాత విగ్రహానికి వినియోగించిన మట్టిని మొక్కలకు వినియోగించుకునేలా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈసారి గణేషుడి విగ్రహాలను దర్శించుకోడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చారన్నారు. డూండీ గణేష్​ తయారు చేసే ముందే విగ్రహం లోపల స్ప్రింక్లర్స్​ పెట్టామని, మొత్తం 5 హెచ్​పీ మోటర్లు పెట్టామని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

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TAGGED:

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