తిరుమలలో రోజుకు 75 టన్నుల చెత్త - కుప్పలుగా పేరుకుపోతున్న వ్యర్థాలు
2026 జనవరి నాటికి అందుబాటులోకి రానున్న బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ - ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణపై వెంకయ్య చౌదరి పద్మావతి అతిథి గృహంలో సమావేశం
Published : December 6, 2025 at 2:36 PM IST
Garbage Dump in Tirumala: అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కొలువైన తిరుమల తిరుపతి క్షేత్రంలో 50,000 టన్నుల వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. తిరుమలకు నిత్యం 70 వేల నుంచి లక్ష మందికి పైగా భక్తులు వస్తుంటారు. స్థానికులు, వ్యాపారులు, సిబ్బంది వినియోగించే వస్తువులతో రోజుకి సుమారు 75 టన్నుల వరకు పోగవుతోంది. ఇందులో తడిచెత్త 45 టన్నులు ఉండగా, పొడి చెత్త 25 టన్నుల వరకు ఉంటోంది. వీటిని కాకులమానుకోన వద్ద ఉన్న డంపింగ్ యార్డ్కు తరలిస్తారు. గతంలో ఎప్పటికప్పుడు చెత్తను తొలగించకపోవడం వల్ల వ్యర్థాలు కుప్పలుగా పేరుకుపోయాయి.
గడువు ముగిసినా: కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి చొరవ తీసుకున్నారు. గత 20 ఏళ్ల నుంచి వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. జిగ్మా అనే బయో మైనింగ్ సంస్థకు లెగసీ వేస్ట్ బాధ్యతను అప్పగించారు. ఈ సంస్థ 2.50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్తను (లెగసీ వేస్ట్) అత్యవసర తొలగింపు బాధ్యతను చేపట్టింది. వారు 2 లక్షల టన్నుల చెత్తను తొలగించారు.
అనంతరం సదరు టెండర్ను గడువు పొడిగించ లేకపోవడం వల్ల 50 వేల టన్నులు (లెగసీ వేస్ట్) అలాగే ఉండి పోయింది. కొత్తగా 40 వేల టన్నుల తడి చెత్త పేరుకుపోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్కు చెందిన వెంకటేశ్వర కంపెనీకి ప్రస్తుతం బాధ్యత ఇచ్చారు. ఇటీవల వర్షాలకు పొడి వ్యర్థాల తొలగింపు ఆగిపోయింది. ప్రస్తుతం లెగసీ వేస్ట్ 50 వేల టన్నులు, పొడి వ్యర్థాలు 4,000 టన్నులు, తడి చెత్త 40 వేల టన్నులు కలిపి 94 వేల టన్నుల వ్యర్థాలు డంపింగ్ యార్డ్లోనే పోగయ్యాయి. మరోవైపు తడి వ్యర్థాలు తొలగించే బ్రైట్ వేస్ట్ టెక్నాలజీ సంస్థ కాంట్రాక్ట్ ఏప్రిల్లో ముగిసినా నేటికీ టెండర్లు పిలవలేదు.
2.2 ఎకరాల్లో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్: తిరుమలలో తడి చెత్త నిర్వహణలో భాగంగా స్థానిక కాకులమాను తిప్ప వద్ద 2.2 ఎకరాల్లో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ను ఐఓసీఎల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించారు. 0.17 ఎకరాల్లో కంపోస్టు నిల్వ కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా రోజుకు 40 టన్నుల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంటు పని చేస్తుంది. బయోగ్యాస్ ప్లాంటును రూ.12.85 కోట్ల అంచనా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే తిరుమలలో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని టీటీడీ అదనపు ఈవో అధికారులను ఆదేశించారు. సంబంధిత ఐఓసీఎల్ ప్రతినిధులకు అవసరమైన సహకారం అందించాలని కోరారు. బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనుల పురోగతి, ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణపై వెంకయ్య చౌదరి పద్మావతి అతిథి గృహంలో సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశంలో టీటీడీ అధికారులు, ఐఓసీఎల్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
వచ్చే ఏడాది నుంచే అందుబాటులోకి: 2026 జనవరి నాటికి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అందుబాటులోకి తేవాలన్నారు. అదేవిధంగా ఘనవ్యర్థాలను తొలగించడం పై సంబంధిత అధికారులతో చర్చించారు. పైప్ లైన్ పనులు పూర్తి చేసి గ్యాస్ ప్లాంట్ అవసరాల మేరకు విద్యుత్ కనెక్షన్ అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలి అని అన్నారు. గ్యాస్ ప్లాంట్ ప్రాంగణంలో కాలుష్య ద్రవాల నివారణకు అదనపు గల్పర్ యంత్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. టీటీడీ రవాణా విభాగం సమన్వయంతో ట్రాక్టర్లకు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ వేగవంతంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అన్నప్రసాద కేంద్రంలోని వంటగదికి బయోగ్యాస్ సరఫరా చేసేందుకు ఐఓసీఎల్ చేపట్టే బర్నర్ మాడిఫికేషన్ పనుల ఖర్చును టీటీడీ భరించేందుకు అదనపు ఈవో అంగీకారం తెలిపారు.
