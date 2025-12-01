ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రుల్లో కరవైన మందులు - 14,55,987 మంది ఈఎస్ఐ ఉద్యోగుల ఇబ్బందులు
చివరిసారిగా 2025 మార్చిలో ఇండెంట్లు - బయట కొనుక్కొని బిల్లులు పెట్టుకోమంటున్న వైద్యులు - దగ్గర పడుతున్న ఆర్సీ గడువు - జాప్యంపై వ్యక్తమవుతున్న ఆరోపణలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 11:52 AM IST
Shortage Of Medicines In ESI Hospitals: కార్మికుల ఆరోగ్యానికి ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రులు భరోసానిస్తున్నాయి. వారి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మందులను సరైనా ధరలో అమ్మడం వల్ల ఆర్థికంగా తోడుగా నిలుస్తుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఆ ఆస్పత్రుల్లో మందులు అందుబాటులో లేవు. గతకొంతకాలంగా చాలా ఆస్పత్రుల్లో, డిస్పెన్సరీల్లో మందులు లేకపోవడంతో బయట మందులు కొనుగోలు చేసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. దీంతో చిరుద్యోగులు బయట ఉండే రేట్లకు కొనలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
మూడు నెలలకొకసారి ఇండెంట్లు: సాధారణంగా ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రులు, డిస్పెన్సరీలకు మూడు నెలలకోసారి ఇండెంట్లు తీసుకుంటారు. వాటి ఆధారంగానే మందులు కొంటారు. వీటిని కేంద్రీయ ఔషధ నిల్వకేంద్రాల (సీడీఎస్) నుంచి పంపిస్తారు. 2024-25 ఏడాదికి చివరిసారిగా 2025 మార్చిలో మందులను సరఫరా చేశారు. ఆ మందులు ఆగస్టులోనే అయిపోయాయి. కొన్నిచోట్ల ఇండెంట్లు ఎక్కువ పెట్టినందున అవి సెప్టెంబర్ వరకు వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 2025-2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇప్పటివరకు మందులు కొనుగోలు చేయలేదు. ఆస్పత్రుల్లో మందులు కరవవ్వడంతో బయట కొనుక్కుని బిల్లులు పెట్టుకోవాలని కొన్నిచోట్ల వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అలా బిల్లులు పెట్టుకున్నప్పటికి వాటి మంజూరులోనూ తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది.
దగ్గర పడుతున్న ఆర్సీ గడువు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 14,55,987 మంది ఈఎస్ఐ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఒక్కొక్కరి రూ.2,750 చొప్పున ప్రతి ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి నిధులు అందిస్తుంది. దీనికి 1% రాష్ట్రప్రభుత్వ వాటా కలిపి ఈఎస్ఐ ద్వారా సేవలందించాలి. రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి, విజయవాడలో ఈఎస్ఐ ఆస్పత్రులు ఉన్నాయి. వాటిలో విజయనగరం, సూళ్లూరుపేట, ఆదోనిలో డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లు (డీసీ) ఉన్నాయి. 78 ప్రాంతాల్లో డిస్పెన్సరీలున్నాయి. అన్నీ ఆస్పత్రుల్లో మందుల కొరత ఏర్పడకుండా ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేసి, ఇండెంట్లు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇండెంట్లు పెట్టకుండా కమీషన్ల కోసమని ఓ ప్రజాప్రతినిధి, కొందరు సిబ్బంది ఈ జాప్యం చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
ఈఎస్ఐసీ టెండర్ల ద్వారా ధరలు: సరఫరా చేసే మందుల్లో 298 రకాలకు రేట్ కాంట్రాక్టు (ఆర్సీ) గడువు ఈ నెలాఖరుతో ముగియనుంది. ఒకవేళ గడువు దాటితే ఈ మందుల కొనుగోలుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈఎస్ఐసీ డీజీ నుంచి మరోసారి అనుమతులు తీసుకోవాలి.కేంద్ర ప్రభుత్వ ఈఎస్ఐసీ టెండర్ల ద్వారానే ఆర్సీ ధరలను నిర్ణయిస్తుంది. నిర్ణయించిన ధరలకే దేశవ్యాప్తంగా ఆయా కంపెనీలు మందులు సరఫరా చేస్తాయి.
మందులు అంతంతమాత్రమే: ప్రస్తుతం మధుమేహం, రక్తపోటు, కాళ్ల, కీళ్ల నొప్పులు, గ్యాస్ తదితర మాత్రలు లేవు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల మందులు చాలా తక్కువ మందికి అవసరమౌతాయి.అవి కూడా అందుబాటులో లేవు. అలాగే ఐరన్ సిరప్, చర్మసమస్య ఆయింట్మెంట్, ఇన్హేలర్లు, దగ్గు, జ్వరంవంటి మందులు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి.
ఇన్పేషెంట్లకు బయటి మందులు: రాజమహేంద్రవరం సీడీఎస్ ఆధారంగా ఉభయగోదావరి జిల్లాలన్నింటిలో 15 డిస్పెన్సరీలు ఉన్నాయి. వాటి కోసం ఏప్రిల్లో 407 రకాల మందులు ఇండెంట్ పెడితే 268 రకాలే వచ్చాయి. సాధారణంగా ఒక్కో విడత సుమారు రూ.7 కోట్ల విలువైన మందులొస్తే, ప్రస్తుతం 10% కూడా అందుబాటులో లేవు. ఇప్పుడు 510 రకాల మందులకు ఇండెంట్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పేషెంట్లకు మాత్రం బయట కొనుగోలు చేసి అందిస్తున్నారు.
ఇండెంట్లు తీసుకున్నా ఆర్డర్లు లేవు: ఈఎస్ఐ విభాగం మందులకు ఇండెంట్లు తీసుకుంది. వీటి సరఫరాకు ఆర్డర్లు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఆర్డర్ ఇచ్చాక 42రోజుల వరకు సరఫరాదారులకు సమయం ఉంటుంది.ఈ లెక్కన అన్ని రకాల మందులు రావాలంటే డిసెంబరు సైతం దాటిపోతుంది.
జాప్యంపై వ్యక్తమవుతున్న ఆరోపణలు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆస్పత్రులు, డిస్పెన్సరీల నుంచి ఇండెంట్లు చాలానే వచ్చాయి. సుమారు రూ.73 కోట్ల విలువ చేసే మందులు అవసరం పడతాయని సంబంధిత అధికారుల లెక్కల్లో తేలింది.ఈ మందుల సరఫరా విషయంలో ఓ ప్రైవేటు మందుల కంపెనీ వ్యాపారీ ప్రవేశించి తనకు అనుకూలంగా ఉన్న మందులే ఎక్కువ పెట్టిస్తున్నారని, కొన్నిచోట్ల ఇప్పటికీ సీడీసీల నుంచి ఫోన్లు చేసి, ఫలానా మందులు పెట్టాలని వైద్యులు, ఫార్మసిస్టులపై ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మందుల కొనుగోళ్లలో జాప్యం జరుగుతున్నట్టు ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.