ETV Bharat / state

ట్రావెల్స్ దోపిడీ నివారణకు రవాణా శాఖ చర్యలు - అందుబాటులోకి టోల్‌ఫ్రీ నంబ‌రు

ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ అధిక చార్జీలు వసూలు చేస్తే 9281607001 నెంబర్ కు ఫోన్ చేయాలన్న రవాణాశాఖ - ప్రయాణికులు ఫోన్ చేస్తే సంబంధిత ట్రావెల్స్ పై చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం

SANKRANTHI RTA TOLL FREE NUMBER FOR COMPLAINTS
SANKRANTHI RTA TOLL FREE NUMBER FOR COMPLAINTS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 1:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankranthi RTA Toll Free Number : సంక్రాంతి వేళ హైదరాబాద్ నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారి జేబు గుల్ల చేస్తూ ప్రైవేటు బస్సులు టిక్కెట్ల ధరలు అమాంతం పెంచేశాయి. ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు తిప్పుతున్నా ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యాలు సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి. అధిక ధరలకు టిక్కెట్లు విక్రయిస్తూ ప్రయాణికులను దోచేస్తున్నారు. పండగ సమీపించే కొద్దీ టికెట్‌ ధరలను మరింతగా పెంచుతూ పోతున్నారు. సాధారణ రోజుల్లో వసూలు చేసే దానికన్నా మూడింతలు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నారు. మరి కొన్ని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ నాలుగు రెట్లు ధరలు పెంచడంపై ప్రయాణికులు మండిపడుతున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ దోపిడీ నివారణకు రవాణాశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు రవాణాశాఖ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ వారు అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేసినా, లేక ఇబ్బందులు పెట్టిన 9281607001 టోల్‌ఫ్రీ నంబ‌రుకు ఫోన్ చేయ‌వ‌చ్చ‌ని రవాణాశాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రయాణికులు ఫోన్ చేస్తే సంబంధిత ట్రావెల్స్ పై చర్యలు తీసుకుంటామని రవాణాశాఖ అధికారులు తెలిపారు.

వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సొంతూళ్ల‌కు వెళ్తున్న ప్ర‌యాణికుల నుంచి అధిక ధ‌ర‌లు వ‌సూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రవాణాశాఖ జేటీసీ ఎ. మోహ‌న్ హెచ్చరించారు. ప్రయాణికుల పట్ల దురుసుగా ప్ర‌వ‌ర్తించినా,నిబంధ‌న‌ల‌ను ఉల్లంఘించినా చ‌ట్ట‌ప‌రంగా క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు త‌ప్ప‌వ‌ని స్పష్టం చేశారు. సంక్రాంతి నేప‌థ్యంలో విజయవాడ లోని డీటీసీ కార్యాలయంలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ య‌జ‌మానులు, ప్ర‌తినిధుల‌తో సమావేశమయ్యారు.

నిబంధ‌న‌లు ఉల్లంఘిస్తే కేసులు : సంక్రాంతి పండ‌గ‌ను ఆస‌రాగా తీసుకొని కొన్ని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బ‌స్సుల య‌జ‌మానులు అధిక ఛార్జీలు వ‌సూలు చేస్తున్న‌ట్లు త‌మ దృష్టికి వస్తున్నాయని, అలాంటి వాహ‌నాల‌పై కేసులు న‌మోదు చేయ‌డంతోపాటు వాహ‌నాలను సీజ్ చేస్తామన్నారు. ప్ర‌యాణికులకు నిబంధ‌న‌ల మేర‌కు సౌక‌ర్యాలు క‌ల్పించాల్సిన అవ‌స‌ర‌ముంద‌న్నారు. ఇప్ప‌టికే మోటారు వాహన తనిఖీ అధికారులతో ప్ర‌త్యేక బందాలను ఏర్పాటు చేసి, విస్తృత త‌నిఖీలు నిర్వ‌హిస్తున్నామ‌ని, నిబంధ‌న‌లు ఉల్లంఘించిన వారిపై కేసులు న‌మోదు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బ‌స్సులు, ఇత‌ర ప్ర‌యాణ వాహ‌నాలు త‌ప్ప‌నిస‌రిగా ప్ర‌యాణికుల వివ‌రాల‌ను, వాహ‌న రికార్డుల‌ను అందుబాటులో ఉంచుకోవాల‌న్నారు. ప్ర‌యాణికుల భ‌ద్ర‌త విష‌యంలో రాజీప‌డే ప్ర‌స‌క్తే లేద‌ని, ప్ర‌యాణికుల ప‌ట్ల మ‌ర్యాద‌గా ప్ర‌వ‌ర్తించాల‌ని, వాహ‌నాల్లో తప్ప‌నిస‌రిగా అన్ని భ‌ద్ర‌తా ప్ర‌మాణాలు పాటించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.

ఫుల్​ డిమాండ్​: విజయవాడలో పలు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ ఏజెన్సీలకు చెందినవి 200 పైగా బస్సులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నడుస్తున్నాయి. ఎక్కువగా హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం, చెన్నై, తదితర ప్రాంతాలకు వీటిని నడిపిస్తున్నారు. ఏసీ, నాన్‌ ఏసీ, స్లీపర్‌, ఏసీ స్లీపర్ సర్వీసులకు ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంది. విజయవాడ మీదుగా నిత్యం 300 బస్సులు ట్రిప్పులు నడుస్తుండగా శని, ఆదివారాలు మినహా సాధారణ రోజుల్లో డిమాండ్‌ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక పండగ సీజన్‌లోనే ఉండే డిమాండ్ అంతా ఇంతా కాదు. ప్రస్తుతం పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వారం రోజులకు పైగా సెలవులు వచ్చాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, విశాఖ, చెన్నై, తదితర ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చే వారు కూడా ఎక్కువే. పండగకు రావడంతో పాటు తిరిగి వెళ్లే మూడు రోజులు కూడా రద్దీ అధికంగానే ఉంటుంది.

సిద్ధార్ధ మెడికల్​ కాలేజ్​లో ముందస్తు సంక్రాంతి వేడుకలు - భోగి మంటల నడుమ విద్యార్థుల నృత్యాలు

సంక్రాంతికి పల్లెబాట పడుతున్న నగరవాసులు - కిక్కిరిసిన ప్రయాణ ప్రాంగణాలు

TAGGED:

SANKRANTHI RTA TOLL FREE NUMBER
SANKRANTHI TOLL FREE NUMBER
TOLL FREE NUMBER SANKRANTHI
TOLL FREE NUMBER FOR COMPLAINTS
SANKRANTHI RTA TOLL FREE NUMBER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.