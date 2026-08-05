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రెండున్నర లక్షలకు చేరిన జూరాల ఇన్​ఫ్లో - శ్రీశైలంలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

జూరాల జలాశయం నుంచి 2 లక్షల 44 వేల క్యూసెక్కుల వరద - నిజాం కొండ చుట్టూ నీటి అందాలు చూసేందుకు తరలివస్తున్న పర్యాటకులు - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న అధికారులు

HEAVY FLOW OF KRISHNA RIVER
HEAVY FLOW OF KRISHNA RIVER (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 6:11 PM IST

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Krishna River Flowing Heavily : ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు కృష్ణ నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా జూరాల జలాశయం నుంచి 2 లక్షల 44 వేల క్యూసెక్కుల వరద వస్తుండడంతో అధికారులు దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. 33 గేట్లు, తెరిచి 2 లక్షల 49 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు. జూరాల నుంచి వస్తున్న వరదతో కృష్ణమ్మ శ్రీశైలం వైపునకు పరుగులు పెడుతోంది.

రెండున్నర లక్షలకు చేరిన జూరాల ఇన్​ఫ్లో (ETV Bharat)

నిజాంకొండకు భక్తుల క్యూ : ప్రముఖ బీచుపల్లి ఆంజనేయస్వామి ఆలయం సమీపంలోని పుష్కర ఘాట్లు పూర్తిగా నీటమునిగాయి. అటు నిజాం కొండ చుట్టూ నీరు ఉండడంతో, వాటి అందాలు చూసేందుకు భక్తులు ఆలయానికి చేరుకుంటున్నారు. బీచుపల్లి జంట వంతెనల వద్ద నిజాం కొండను చుట్టుమట్టి వెళ్తున్న వరద చూపరులకు కనువిందు కలిగిస్తుంది. కృష్ణానది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో భక్తులు, స్థానికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా పోలీసులు నదిలోకి ఎవరూ వెళ్లకుండా భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు.

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ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నకృష్ణా నది
KRISHNA RIVER FLOWING HEAVILY

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