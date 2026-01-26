సామాజిక మాధ్యమాల్లో తప్పుడు ప్రచారాలు - దుర్గగుడిలో భక్తుల హడావిడి
సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొందరు వ్యక్తుల తప్పుడు ప్రచారం - దుర్గగుడికి వచ్చి గొడవ పడుతున్న భక్తులు - ఆలయ అర్చకులు, సిబ్బందిపై పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, ఆలయాల్లో తలెత్తుతున్న పలు సమస్యలు
January 26, 2026
Due to Publicity on Social Media Arguments Happening at Durga Temple in Vijayawada: ఇటీవల వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరి చేతిలో చూసినా స్మార్ట్ఫోన్ తప్పనిసరి అయిపోయింది. దీనికి తోడు సామాజిక మాద్యమాల్లో ఇష్టారాజ్యంగా పోస్టులు పెడుతున్న వారి సంఖ్య కూడా విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుంది. సాధారణంగానే దొంగ బాబాలు జనాల్ని తమ వలలో వేసుకోవడం చాలా సులభం. ఇప్పుడు అది ఇంకా తేలికయిపోతుంది కొందరికి. తమకు తామే పెద్ద సిద్ధాంతులుగా ప్రవర్తిస్తూ వారికి తోచినట్లు ఇలా పూజించాలి, అలా భక్తి చూపించాలంటూ వీడియోలు తీస్తూ సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్నారు.
సంపద, సంసారం, వివాహం, పిల్లులు ఇలా సమాజంలో ప్రతీ ఒక్కరికీ ఆసక్తి కలిగించే, ఎక్కువ మంది ఎదుర్కునే సమస్యలను అసరాగా తీసుకుని, అవి తొలిగిపోవాలంటే ప్రత్యేక పూజలు చెయ్యాలంటూ తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఇటువంటి తప్పుడు సమాచారంతో కొత్త కొత్త విధానాలు వచ్చి చేరుతున్నాయి. ఇటువంటి వాటి వల్ల ఆలయాల్లో పలు సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. అటువంటి ఘటనే తాజాగా విజయవాడ కనకదుర్గ గుడిలో జరిగింది.
సిబ్బందితో గొడవలు: విజయవాడ దుర్గమ్మ గుడిలో వెయ్యి మందితో పారాయణం చేస్తే మంచి జరుగుతుందంటూ ఓ స్వామి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చెప్పారని, హైదరాబాద్ నుంచి వెయ్యి మంది ఆలయానికి చేరుకున్నారు. వారంతా ఎక్కడ పారాయణం చేయాలో చెప్పాలని, అలాగే దర్శనం, భోజన వసతి ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ వాళ్లంతా ఆలయ ప్రాంగణంగా హడావుడి చేసినట్లు దుర్గగుడికి సంబంధించిన అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు కొన్ని రోజుల క్రితం మరో ఘటన జరిగింది. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రోజూ అమ్మవారి గుడిలో పారాయణం చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయంటూ మరొకరు ప్రచారం చేస్తే 500 మంది వచ్చి సెక్యూరిటీ సిబ్బందితో గొడవపడ్డారు.
సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారంతో సమస్యలు: నిత్యం విజయవాడ దుర్గగుడిలో జరిగే పూజలు, ఆర్జిత సేవల నిర్వహణతోనే అర్చకులు, ఆలయ సిబ్బంది తలమునకలై ఉంటారు. ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొందరు చేస్తున్న ప్రచారం ఆలయంపై ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. దుర్గగుడిలో పలానా పూజలు చేయించుకోండి, ప్రసాదాలను పంచండి, పారాయణం పెట్టండి. అంటూ ఎవరికి తోచింది వాళ్లు చెబుతూ భక్తులను తండోపతండాలుగా ఆలయంపైకి పంపిస్తున్నారు. వీటిని నమ్మిన భక్తులు కొండపైకి చేరుకుని తమకు పలానా పూజలు చేయమంటూ అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అలాంటి పూజలేవీ ఇక్కడ చేయడం లేదంటే భక్తులు గొడవకు దిగుతున్నారు. చివరికి అధికారులు, అర్చకులు ఆపసోపాలు పడుతూ వారికి వాస్తవాలను వివరించి అమ్మవారి దర్శనం చేయించి పంపిస్తున్నారు.
భద్రతా చర్యలపై ప్రభావం: ఎక్కడో బయట తయారు చేసిన ప్రసాదం తీసుకొచ్చి ఆలయ ప్రాంగణంలో పంచుతామంటూ వస్తున్న వాళ్లు పెరిగిపోయారు. వారిని భద్రతా సిబ్బంది ఆపితే గొడవకు దిగుతున్నారు. తాజాగా దుర్గమ్మ ఆలయంలో ఐదు రకాల ప్రసాదాలను భక్తులకు పంచి, స్త్రీలకు రవికెలు, గాజులు ఇస్తే సంపద వృద్ధి చెందుతుందంటూ ఎవరో స్వామి చెప్పారంటూ కృష్ణా జిల్లాలోని ఒక గ్రామం నుంచి పెద్దసంఖ్యలో ఆటోల్లో వచ్చారు.
కట్టడికి కసరత్తులు: వారు తీసుకొచ్చిన ప్రసాదం ఆలయ ప్రాంగణంలో పంచేందుకు ప్రయతించగా భద్రతా సిబ్బంది ఆపారు. ఇలా ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎవరెవరో ప్రసాదాలు తెచ్చి ఆలయంలో పంచితే ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే పరిస్థితి ఏంటని సిబ్బంది తలలు పట్టుకుంటున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో దుర్గమ్మ పేరుతో ప్రచారం చేస్తూ భక్తులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్న వారిని కట్టడి చేసేందుకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాలనే దిశగా అధికారులు ప్రస్తుతం కసరత్తు చేస్తున్నారు.
