ETV Bharat / state

సంకల్పం అంటే ఇలా ఉండాలి : దూర విద్యలో చదివి 3 సర్కారు కొలువులు

కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోలేక మధ్యలోనే ఆగిపోయిన చదువు - అంతటితో ఆగిపోకుండా దూరవిద్యతో మళ్లీ కొత్త ప్రయత్నం మొదలుపెట్టిన యువకుడు - మూడు ప్రభుత్వ కొలువులు దాసోహం

Three Jobs After Studying Through Distance Learning
THREE JOBS WITH DISTANCE LEARNING (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Three Jobs After Studying Through Distance Learning : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం ప్రతి ఒక్కరికి ఓ కల. ఆ కొలువు రావాలంటే ఉన్నత చదువు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు పదో తరగతి పాస్​ అయినా సరిపోతుంది. కొందరైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాలంటే చిన్నప్పటి నుంచే బెస్ట్​ స్కూల్​, బెస్ట్​ కాలేజ్​లో చదివితేనే వస్తుందని భ్రమపడుతుంటారు. అయితే గవర్నమెంట్​ జాబ్ కొట్టాలంటే కార్పొరేట్ విద్యే మార్గం కాదని, చదవాలన్న కోరిక, సర్కారు కొలువు సాధించాలన్న తపన ఉంటే ఎలాంటి స్కూల్​లో చదివినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందని ఈ యువకుడు నిరూపించాడు.

దూర విద్యలో చదివి - ప్రభుత్వ ఉద్యోగం : ఈ యువకుడు రోజూ స్కూల్​కు వెళ్లకపోయినా, చిన్నప్పటి నుంచి చదువుపై ఉన్న శ్రద్ధతో ఇష్టంగా చదువుకున్నాడు. తన చిన్నప్పుడే తండ్రి మరణించడంతో కుటుంబ పరిస్థితులు కూడా అతడికి సహకరించలేదు. దీంతో మధ్యలోనే చదువు ఆపేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే అంతటితో ఆగిపోకుండా దూర విద్యతో మళ్లీ కొత్త ప్రయత్నం ప్రారంభించారు. మూడు కొలువులు సాధించి జీవితాన్ని గెలిచాడు. ఆయనే నిజామాబాద్‌ నగరవాసి, సిరిసిల్ల జిల్లా రుద్రంగి ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాల హిందీ అధ్యాపకుడు లాడేవాడ్‌ వికాస్‌.

లాడేవాడ్‌ వికాస్‌ స్వస్థలం నిజామాబాద్​ జిల్లాల్లోని​ వినాయక్​నగర్. తన నాన్న లాడేవాడ్​ మోహన్​. అమ్మ ధుర్పాటి బాయి. ఇతడు ముగ్గురు అక్కల తర్వాత చివరి సంతానంగా జన్మించాడు. తన తండ్రి కొన్నేళ్ల క్రితం మరణించడంతో కుటుంబ బాధ్యతలు మీదపడ్డాయి. దీంతో అతడి చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత చదువు ఆపేసి, బతుకుదెరువు కోసం సేల్స్ ​మ్యాన్​ వంటి చిన్నాచితకా ఉద్యోగాలు చేశాడు.

ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు కావాలన్నదే కల : ఇంట్లో పరిస్థితుల వల్ల ఏవో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేశాడు తప్ప అతడి లక్ష్యం మాత్రం ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు కావాలన్నదే. స్నేహితుల సలహాతో వారితో పాటే గిరిరాజ్​ కళాశాల బీఆర్​ అంబేడ్కర్ దూర విద్య ప్రాంతీయ అధ్యయన కేంద్రంలో చేరాడు. ఓ వైపు చిరుద్యోగాలు చేస్తూనే డిగ్రీ, హిందీలో పీజీ పూర్తి చేశాడు. బోధన్​లో బీఈడీ చేశాడు. జీవితంలో క్షణమైనా వృథా కాకుండా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతుండేవాడు.

ఈ క్రమంలోనే మొదట మహాత్మాజ్యోతిబా ఫులే గురుకులంలో టీజీటీ హిందీ పండిట్​గా ఎంపికయ్యాడు. తర్వాత డీఎస్సీలో స్కూల్ అసిస్టెంట్​గా ఎంపికయ్యాడు. హిందీ విభాగంలో జిల్లా స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచాడు. ఆ తర్వాత 2025లో హిందీ జూనియర్​ లెక్చరర్​ ఉద్యోగం సాధించాడు. తాను చదివిన దూరవిద్య అధ్యయన కేంద్రానికి కౌన్సిలర్​గా సేవలందించడం జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభవం అని వికాస్​ చెబుతున్నాడు.

''ఎన్ని ఇబ్బందులు, అవాంతరాలు ఎదురైనా చిన్ననాటి కలను సాధ్యం చేసుకోవడానికి దూరవిద్య ఎంతో దోహదపడింది. ఈ దిశగా నన్ను ప్రోత్సహించిన స్నేహితులు బాబాసాహెబ్​, దివేస్​, కిరణ్​, అక్కయ్య సునీతను ఎప్పటికీ మరవలేను. గిరిరాజ్​ కళాశాల ప్రిన్సిపల్​ రామ్మోహన్​ రెడ్డి, అధ్యాపకులు సరైన మార్గదర్శనం చేశారు.'' - వికాస్, నిజామాబాద్‌

YUVA : మూడేళ్లలో రోజుకు 14 గంటల కఠోర శ్రమ - గ్రూప్​-1లో ఎంపీడీవోగా కొలువు

విదేశీ కొలువులు అనగానే సాఫ్ట్​వేర్​నే అనుకుంటున్నారా? - ఈ రంగాల్లో నెలకు రూ.లక్షల్లో వేతనాలు

TAGGED:

THREE JOBS WITH DISTANCE LEARNING
JOBS WITH DISTANCE EDUCATION
దూరవిద్యతో మూడు ఉద్యోగాలు
NIZAMABAD STUDENT GOT 3 JOBS
3 JOBS STUDYING DISTANCE EDUCATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.