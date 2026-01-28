హోప్ ఐలాండ్లో స్పేస్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు - కానీ సౌకర్యాలే అరకొర
హోప్ ఐలాండ్లో మౌలికవసతులు లేక ఇబ్బందులు - దీవిలో చేపల వేటే ప్రధాన వృత్తిగా జీవిస్తున్న మత్స్యకారులు - ఇప్పటికే దీవిని వదిలి వెళ్లిపోయిన కొన్ని కుటుంబాలు
Fishermen Families Facing Difficulties In Hope Island : కాకినాడ సముద్రతీరం నుంచి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో విస్తరించి ఉన్న అద్భుత దీవి హోప్ ఐలాండ్. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే తుపానులు, అల్లకల్లోల పరిస్థితుల నుంచి కాకినాడ నగరాన్ని నిరంతరం సహజ రక్షణ కవచంగా కాపాడుతుంది. పర్యాటకానికి ఎంతో అనువైన ప్రదేశం. సముద్ర తీరం నుంచి బోటులో ముప్పావుగంటలో ఈ దీవికి చేరుకోవచ్చు.
అయితే కాకినాడ తీరంలోని హోప్ ఐలాండ్లో ఉన్న అనేక మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు మౌళిక వసతుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. అనాదిగా చేపల వేటే జీవనంగా ఈ దీవిలో ఉన్న మత్స్యకార కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. తాగునీరు, వసతి, విద్యుత్ సౌకర్యాలు, విద్య వంటి కనీస సదుపాయాలు లేక ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సగం మంది ఖాళీ చేయగా, మిగతా వారు ఎంతో భారంగా బతుకు బండిని నెట్టుకొస్తున్నారు.
తాగునీటి, వసతి కష్టాలు : కాకినాడకు సుమారు తొమ్మిదిన్నర నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో సముద్రంలో ఉన్న దీవి 'హోప్ ఐలాండ్'. కాకినాడ నగరాన్ని తుపాన్ల నుంచి రక్షిస్తున్న ఈ దీవిలో కేవలం మత్స్యకార కుటుంబాలే జీవనం సాగిస్తున్నాయి. గతంలో ఇక్కడ దాదాపు నాలుగు వందల మంది వరకు నివాసం ఉండేవారు. సముద్రంలో చేపల వేటేను ఈ మత్స్యకార కుటుంబాల వారు ప్రధాన వృత్తిగా సాగించి, ఈ హోప్ ఐలాండ్లోనే నివాసం ఉండేవారు. కాలక్రమేణా ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్న వారి సంఖ్య దాదాపు 200 వరకు పడిపోయింది. దీనికి ప్రధాన కారణం హోప్ ఐలాండ్లో ఎలాంటి కనీస మౌళిక వసతులు లేకపోవడమే. తాగునీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని, ఇంటి జాగా లేక వసతి కష్టంగా మారిందని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు. అలాగే సోలార్ విద్యుత్ దీపాలు కూడా సరిగా వెలగడం లేదని విద్యుత్ సౌకర్యం కూడా దీవిలో కల్పించాలని మత్స్యకారులు కోరుతున్నారు.
బడి కూడా లేదు : గతంలో హోప్ ఐలాండ్లో ఓ బడి ఉండేది. కొంత కాలం అది బాగానే నడిచేది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పాఠశాలకు కాకినాడ నుంచి రోజూ ఉపాధ్యాయుడు వచ్చి ఇక్కడ చదివే పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పేవారు. తాజాగా బడి కూడా తీసేయడంతో ఇక్కడి చిన్నారులకు విద్య దుర్లభంగా మారింది. ఈ ప్రాంతంలో కేవలం ఓ బాలిక మాత్రమే కాకినాడలో ప్రభుత్వ వసతి గృహంలో చదువుకుంటోదని మత్స్యకారులు చెబుతున్నారు.
స్పేస్ సిటీలో భాగంగా స్పేస్ సెంటర్ : హోప్ ఐలాండ్ను పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దుతామని గతంలో ఎన్నో ప్రణాళికలు రచించారు కానీ అవి ఏవీ సాకారమవ్వలేదు. తాజాగా హోప్ ఐలాండ్లో స్పేస్ సెంటర్ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించడంతో స్థానిక మత్స్యకారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన "స్పేస్ సిటీ" ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు సమాచారం. 16 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ ఐలాండ్, కాకినాడ నగరాన్ని అనేక తుపానుల నుంచి కాపాడుతుంది. స్వదేశ్ దర్శన్ పథకం కింద ఇక్కడ ఎకో టూరిజం అభివృద్ధి పనులు కూడా జరిగాయి. ప్రస్తుతం పర్యాటక బోట్లు కాకినాడ హార్బర్ నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి, అయితే వీటికి అటవీ అధికారుల అనుమతి తప్పనిసరి. ఈ ద్వీపం కోరింగ వన్యప్రాణి అభయారణ్యంలో భాగంగా ఉంది, ఇది అరుదైన మొక్కలు, జంతుజాలానికి నిలయం. ఈ ప్రాంతాన్ని ఎంత అభివృద్ధి చేసినా కనీస మౌళిక వసతులు కూడా లేకుపోవడంతో ఎంతో ఇబ్బందిపడుతున్నామని హోప్ ఐలాండ్లో ఉంటున్న మత్స్యకారులు వాపోతున్నారు.
