ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం - ఏపీలో ఉరుములు, మెరుపులతో కురిసిన వర్షాలు
ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల వర్షాలు - అనంతపురంలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరంలో భారీ వర్షం - ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కురిసిన వర్షాలు -అకాలం వర్షం వల్ల తీవ్రంగా నష్టపోయామని అన్నదాతల ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 7:44 PM IST
Rains in Andhra pradesh : ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల వర్షాలు కురిశాయి. ఒడిశా నుంచి ఏపీ మీదుగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ వరకు కొనసాగుతున్న ద్రోణి ప్రభావంతో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
విజయనగరం జిల్లా, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోత, అధిక ఉష్ణోగ్రతలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు ఈ వాన ఊరటనిచ్చింది. వర్షం కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. నగరంలోని పలు చోట్ల వడగళ్ల వర్షం కురిసింది. పలు చోట్ల వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
అనంతపురం నగరంలో తెల్లవారుజామున ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. నిన్న సాయంత్రం నుంచే తీవ్ర గాలులు వీచాయి. తీవ్ర ఎండలతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిన ప్రజలకు రాత్రి పడిన వర్షం కాస్త ఉపశమనాన్ని కలిగించింది. తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో ఉరుములు, మెరుపులతో అరగంట పాటు భారీ వర్షం కురిసింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే ప్రజలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగలేదు. వర్షం నీరు ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున రావటంతో కాలువల్లో చెత్తాచెదారం మురుగు రోడ్డు పైకి చేరింది. విద్యుత్ సమస్య ఏర్పడిన ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ అధికారులు మరమ్మత్తులు చేపడుతున్నారు.
ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం : శ్రీకాకుళం జిల్లా అంతటా వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. జిల్లాలో తెల్లవారుజాము నుంచే పలుచోట్ల ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం పడింది. శ్రీకాకుళం, ఆమదాలవలస, నరసన్నపేట, సారవకోట, మెళియాపుట్టి, కొత్తూరు మండలాల్లో వాన కురిసింది.
అలాగే ఆమదాలవలస, సరుబుజ్జిలి, పొందూరు, టెక్కలి, జలుమూరు ,కోటబొమ్మాలి, సారవకోట, నందిగాం, ఎల్.ఎన్ పేట, హిరమండలంతో పాటు మరికొన్ని మండలాల్లో శుక్రవారం సాయంత్రం భారీ వర్షం కురియడంతో ప్రయాణికులు ప్రజలు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బంది ఎదుర్కొన్నారు. ఎండ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ సాయంత్రం ఒక్కసారి మేఘావృతంలో వాతావరణం మారి ఈదురుగాలతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. రోడ్లపై ఉన్న చిన్న చిన్న దుకాణాలు, తోపుడి బళ్లు గొడుగులు గాలికి ఎగిరిపోయాయి. భారీ వర్షానికి చెట్లు కొమ్ములు వీరిగి విద్యుత్ తీగలపై పడడంతో విద్యుత్తు అంతరాయం ఏర్పడింది.
వందల ఎకరాల్లో అరటి పంట నేలమట్టం : కడప జిల్లా లింగాల మండల పరిధిలోని గుణకనపల్లి, రామట్లపల్లి, చిన్నకుడాల, మురారిచింతలతో పాటు పలు గ్రామాల్లో గురువారం రాత్రి వీచిన వాన గాలులకు వందల ఎకరాల్లో అరటి పంట నేలమట్టమైంది. దీంతో ఉద్యానవన శాఖ అసిస్టెంట్ యువతేజ నేలమట్టమైన అరటి తోటలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
గురువారం రాత్రి కురిసిన ఈదురు గాలులు, అకాల వర్షానికి సుమారు రూ.2 లక్షల వరకు నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు వాపోయారు. చాలా మంది రైతులు సాగు చేసిన అరటి తోటలు పూర్తిగా నేలకు ఒరిగాయని తెలిపారు. కాపు దశలో ఉన్న పంట నాశనం కావడంతో రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. నష్టపోయిన రైతులకు ఆర్థిక సహాయం అందే విధంగా అధికారులు కృషి చేయాలని బాధిత రైతులు కోరుతున్నారు.
