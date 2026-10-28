కల్లాల దగ్గరే కొనుగోళ్లు - తక్షణ చెల్లింపులు - ఈసారి వరి రైతుల 'పంట పండుతోంది'
ఈ ఏడాది ఎల్నినో కారణంగా వర్షాలు లేక వరిపంటలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. దీంతో వరికి ఫుల్ డిమాండ్ నెలకొంటోంది. కల్లాల దగ్గరే, రైతులు ఆశించిన ధరకు ప్రైవేట్ వ్యాపారులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 10:49 AM IST
Present Paddy Prices In Telangana : ఈసారి వరి పంట చేతికొచ్చిన రైతుల పంట పండుతోంది. ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో పండిన వరి పంటకు భారీగా ధర పలుకుతోంది. కోసిన పంటను కోసినట్లుగానే ప్రైవేట్ వ్యాపారులు కల్లాల్లోనే మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువ చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆరబెట్టి, తూర్పార బట్టే పనిలేకుండా, తేమ శాతం, నాణ్యతతో సంబంధం లేకుండా పంటల్ని కొనుగోలు చేయడంతో అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కల్లాల దగ్గరే పంటల తూకాలు
రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది ఎల్నినో కారణంగా వర్షాలు లేక పంటలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి వరి పండించిన రైతు పంట పండిందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే కోసిన పంటను కోసినట్లుగానే కల్లాల్లోనే కొనుగోలు చేసి, ప్రైవేటు వ్యాపారులు ఎగరేసుకుపోతున్నారు. మద్దతు ధర, బోనస్ కలుపుకుని దక్కే ధర కంటే అధికంగా చెల్లించి కొంటున్నారు.
కరీంనగర్ జిల్లాలో 2.65 లక్షలు, పెద్దపల్లి జిల్లాలో 2.15 లక్షలు, జగిత్యాల జిల్లాలో 3 లక్షలు, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 1.50 లక్షల ఎకరాల్లో ఈసారి వరి సాగైంది. పంట చేతికి రాగానే వ్యాపారులు పోటీ పడి మరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 10 రోజుల కిందట క్వింటాకు రూ.3,200 వరకూ కొన్నారు. ప్రస్తుతం రూ.2,800 వరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే ఆరబెట్టడం, తూర్పారా పట్టడం, హామాలీ ఖర్చులు లేకుండా నేరుగా కల్లాల వద్దే తూకాలు వేసి పచ్చి వడ్లే తీసుకుంటున్నారు.
ప్రభుత్వ ధర కంటే ఎక్కువే
ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అమ్మాలంటే నిర్ణీత తేమ శాతం వచ్చే వరకూ ఆరబెట్టాలి. పంట నాణ్యత పరీక్షించాలి. కొనుగోలు కేంద్రం వరకూ రవాణా ఖర్చులు, హమాలీ ఇవన్నీ రైతులే భరించాలి. ఆ అవసరం లేకుండా వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయడంతో శ్రమ, ఖర్చూ రెండు తగ్గాయి. పైగా వరికి ప్రస్తుతం కనీస మద్దతు ధర ఏ గ్రేడ్ రకానికి రూ.2,461గా ఉంది. ప్రభుత్వానికి అమ్మితే బోనస్ అదనం. అంటే రూ.2,961 ఒక క్వింటాకు దక్కుతాయి. కానీ ఖర్చులన్నీ పోతే, దక్కే ధర తక్కువే. అంతకన్నా ఎక్కువిచ్చి కల్లాల వద్దే కొనుగోలు చేయడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం వ్యాపారులు రూ.2,800ల నుంచి రూ.3 వేల వరకు చెల్లించి వడ్లు కొంటున్నారు. ఐకేపీలో అమ్మాలంటే తేమ లేకుండా ఆరబెట్టాలి. అలాగే తూకం వేసుకోవాలి. దీనికి కాగితాలు, కూలీలతో పాటు హమాలీ ఖర్చులు భరించాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా చేయాలంటే కొన్ని రోజుల పాటు సమయం పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ వ్యాపారులు అవేమీ లేకుండా నేరుగా పొలాల దగ్గరకు వచ్చి పచ్చి వడ్లనే కొని అప్పుడే డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అందించే బోనస్ డబ్బులను కలుపుకున్నా, ప్రైవేట్ వాళ్లిస్తున్న ధరే ఎక్కువగా ఉంది." - రైతులు
అదే జరిగితే మళ్లీ ఐకేపీ కేంద్రాలే ఆధారం
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలోని వ్యాపారులతో పాటు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ సహా ఆంధ్రా వ్యాపారులు సైతం ఏజెంట్లను నియమించుకుని పంటను కొంటున్నారు. ఎల్నినో వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఈసారి వరి దిగుబడి తగ్గిపోవడంతో ధరలు భారీగా పలుకుతున్నాయి. వరి కోతలు ముగిసే వరకూ ఇదే రేటు పలికితే రైతుకు మరింత కలిసివచ్చినట్లే. కానీ వ్యాపారులు కుమ్మక్కై, పంట రాకడ పెరిగి ధరలు తగ్గితే మాత్రం మళ్లీ కొనుగోలు కేంద్రాలపైనే ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడనుంది.
"ప్రస్తుతం వరి కోతలు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. నవంబర్ 20 నాటికి కోతలు పూర్తి కావొచ్చు. ఈసారి ఎలాంటి కోతలు లేకుండా, నేరుగా పొలాల దగ్గరే ప్రైవేట్ వ్యాపారులు వడ్లు కొంటున్నారు. దీంతో రైతులు ఐకేపీ కేంద్రాల కంటే ప్రైవేట్ వ్యాపారులకు అమ్మడానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. మద్దతు ధర కంటే తక్కువ రేటుకు విక్రయించొద్దని రైతులను కోరుతున్నాం. త్వరలోనే కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభిస్తాం" - రవితేజ, ఏఈవో
పలువురు అన్నదాతల పరిస్థితి ఆందోళనకరం
ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా పంట చేతికందిన రైతుల పరిస్థితి ఆనందంగానే ఉన్నా, సాగునీరు అందక పంటను కాపాడుకోలేని రైతుల పరిస్థితి మాత్రం అగమ్యగోచరంగా మారింది. బోరుబావుల్లోని నీరు పొలమంతా పారడం లేదు. దీంతో వరి ఆలస్యంగా సాగు చేసి, పంట ఇంకా కోతకు రాని రైతుల పరిస్థితి మాత్రం ఆందోళనకరంగానే కొనసాగుతోంది.
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