'మిమ్మల్ని ఎక్కించుకోవడమే ఎక్కువ, దిగు - ఇంకెక్కడ ఎక్కుతావు' - 'మహాలక్ష్మి'తో కండక్టర్ల దురుసు ప్రవర్తన
ఉచిత ప్రయాణం కారణంగా బస్సుల్లో విపరీతంగా పెరిగిన రద్దీ - మహిళల ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బతిస్తూ దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్న కండక్టర్లు - బాధితులు ఫిర్యాదులు చేసినా అధికారులు పట్టించుకోలేని పరిస్థితి
Published : April 2, 2026 at 12:53 PM IST
Updated : April 2, 2026 at 1:20 PM IST
Women Face Disrespect from RTC Staff : రాష్ట్రంలో ఉచిత ప్రయాణం కారణంగా బస్సుల్లో విపరీతమైన రద్దీ పెరగడం, నిలబడటానికి కూడా స్థలం లేని పరిస్థితి ఉంది. అయితే వారికి ప్రధాన సమస్య రద్దీ మాత్రమే కాదు. ఈ మహాలక్ష్మి పథకం వల్ల మహిళలకు ఆర్టీసీ సిబ్బంది నుంచి అగౌరవమే దక్కుతుంది. 'మిమ్మల్ని బస్సులో ఎక్కించుకోవడమే ఎక్కువ. దిగు, ఇంకెక్కడ ఎక్కుతావు. ఆ సీట్లు పురుషులకే. నువ్వు ముందుకెళ్లు' ఉప్పల్ నుంచి మియాపూర్ వెళ్తున్న ఓ ప్రయాణికురాలితో ఓ కండక్టర్ మాట్లాడిన మాటలివి.
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కనీస మర్యాద కూడా ఇవ్వడం లేదని మహాలక్ష్ములు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు బాధితులు ఫిర్యాదులు చేయడం, అధికారులు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడం పరిపాటిగా మారింది. అయినా కూడా మార్పు కనిపించడం లేదు. గతంలో అయితే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ బస్సులు ఆపి ఎక్కించుకునే వారు. కానీ రాష్ట్రంలో మహాలక్ష్మి పథకం అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు మహిళల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ వారి ఆత్మ గౌరవాన్ని దెబ్బ తీస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నా కొందరు కండక్టర్లు పట్టించుకోకుండా పెడచెవిన పెడుతూ నోరు జారుతున్నారు.
బస్సుల్లో సీట్లతోనే గొడవ : బస్సుల్లో పేరుకే మహిళలను గౌరవిద్దాం, వారికి కేటాయించిన సీట్లలో వారినే కూర్చోనిద్దాం అంటూ నినాదాల రూపంలో మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి మాత్రం అలా లేదు. 40 శాతం సీట్లు మహిళలకు, మిగిలిన 60 శాతం అందరివీ అంటూ ఉన్నతాధికారులు చెబుతుండగా, 60 శాతం పురుషులవే అంటూ కండక్టర్లు కొత్త నిబంధనలు చెబుతున్నారు. ఆ సీట్లలో కూర్చున్న మహిళలను సైతం లేపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కండక్టర్లకు మహిళలకు మధ్య వాగ్వాదాలు జరుగుతున్నాయి.
రాష్ట్రంలో ఈ పథకం అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. సామర్థ్యానికి మించి బస్సు ఎక్కుతున్నారు. ఈ కారణంగా డ్రైవర్లు కొన్నిసార్లు ప్రధాన స్టాప్లు, రిక్వెస్ట్ స్టాప్ల వద్ద ఆపకుండానే వెళ్లిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం మాత్రం లేదని పలువురు ప్రణాణికులు వాపోతున్నారు.
కాల్ సెంటర్ ఉందిగా - టెన్షన్ ఎందుకు దండగా : బస్సుల్లో కండక్టర్, డ్రైవర్ల దురుసు ప్రవర్తన, బస్సులు ఆపకపోవడం వంటి ఘటనలపై ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్ 9440970000కు ఫిర్యాదు చేయాలి. బస్సు నంబరు, ప్రయాణికుల సెల్ఫోన్ నంబరును నమోదు చేసుకుని ఉన్నతాధికారులు స్పందిస్తారు. ఆ తర్వాత వారిని విచారణ జరిపి, ఉద్యోగి తప్పు ఉంటే చర్యలు తీసుకుంటారు.
ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోని అధికారులు : హైదరాబాద్లో మూడు వేల బస్సులు, 32 వేల ట్రిప్పుల్లో నిత్యం 26 లక్షల మంది తరచుగా ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. అందులో దాదాపుగా 70 శాతం వరకు మహాలక్ష్మి ఫ్రీ బస్సు చేసేవారే. వారితో స్నేహపూర్వకంగా, మర్యాదగా వ్యవహరించాలి. వారి మనసు నొప్పించేలా మాట్లాకూడదు. ఫిర్యాదులు రావొద్దు, పునరావృతమైతే పక్కన పెడతాం అని స్పష్టంగా ఆదేశాలు జారీ చేసినా పట్టించుకుంటున్న దాఖలాలు లేవు.
40 శాతం మహిళలకు ప్రత్యేకంగా రిజర్వు : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహాలక్ష్మి పథకం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఆర్టీసీ లాభాల బాట పట్టిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు నగరంలో సుమారు 120 కోట్ల ప్రయాణాలు జరిగాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఆక్యుపెన్సీ రేటు అనేది విపరీతంగా పెరిగింది. ఆర్డినరీ బస్సులో 45, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్లో 41, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో 35 సీట్లు ఉంటాయి. వాటిలో 40 శాతం మహిళలకు ప్రత్యేకంగా రిజర్వు చేశారు. మిగిలిన 60 శాతం సీట్లలో పురుషులు, మహిళల్లో ఎవరైనా కూర్చొవచ్చు. ఆర్టీసీ లెక్కల ప్రకారం రోజు 70-75 శాతం మహిళలు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు.
