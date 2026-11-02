సీతాఫలంపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - దిగుబడి డౌన్, ధరలు అప్!
Custard Apple Prices In Hyderabad : ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల సీతాఫలం దిగుబడి భారీగా తగ్గింది. మార్కెట్లో ధరలు అధికంగా పెరిగాయి. వర్షాభావ పరిస్థితులు, ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా సీతాఫలం చెట్లు పూత ఎండిపోయాయి.
Published : November 2, 2026 at 2:02 PM IST
దీపావళి వస్తోంది. సీతాఫలం మార్కెట్కు పెద్ద మొత్తంలో రావడం లేదు. ఇప్పటికే మార్కెట్లో కిక్కిరిసి ఉన్న పంటకు ఎల్నినో శాపంగా మారింది. ఎండ ప్రభావం వల్ల పూత రాలిపోయింది. వచ్చిన కొద్దిపాటి పంట కూడా నాణ్యత కోల్పోయింది. రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తున్న దేశీయ పంట గగనమైపోయింది. ఈ ఏడాది సీతాఫలం రాక 60-70 శాతం తగ్గుతుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. తక్కువ పరిమాణంలో వస్తున్నప్పటికీ నాణ్యత గానీ, ధర గానీ లభించడం లేదని అంటున్నారు.
సామాన్యులకు లభించే పండ్ల ధరలు కూడా అధికంగా పెరిగాయి. మార్కెట్లలోకి వస్తున్న వాటి నాణ్యత బాగాలేదు. రూ. 50కి మూడు చిన్న పండ్లు ఇస్తున్నారు. కిలోకు రూ. 200 నుంచి 300 వరకు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది - మీనా, కొనుగోలుదారు
హైదరాబాద్లో పరిస్థితి ఇలా
ప్రతి సీజన్లో ఆగస్టు నాటికి మహబూబ్నగర్, ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, మెదక్, వరంగల్, నిజామాబాద్, నల్గొండ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్ జిల్లాల నుంచి ప్రతిరోజూ 150-200 మెట్రిక్ టన్నుల సీతాఫలం మార్కెట్కు వస్తుంది. డిసెంబరు నాటికి ఈ సీజన్ ముగుస్తుంది. అప్పటి వరకు హైదరాబాద్లో గడ్డి అన్నారం, మోజన్జాహి మార్కెట్లతో పాటు బహిరంగ ప్రదేశాలలో సుమారు 30,000 మెట్రిక్ టన్నుల పండ్లు అమ్ముడవుతున్నాయి. దీని ద్వారా దాదాపు రూ. 300 కోట్ల వ్యాపారం జరుగుతుందని అంచనా. ఈసారి మొత్తం 12,000 మెట్రిక్ టన్నుల పండ్ల దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
గతంలో రోజుకు 150 మెట్రిక్ టన్నుల పండ్లు వచ్చేవి. ప్రస్తుతం 80 మెట్రిక్ టన్నుల వరకు మాత్రమే వస్తున్నాయి. నాణ్యమైనవి ఎక్కువగా రావడం లేదు. రాష్ట్రంలో చాలా వరకు పంట తగ్గిపోయింది. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఎండ ప్రభావం వల్ల ఉత్పత్తి తగ్గింది - ఎల్. శ్రీనివాస్, స్పెషల్ గ్రేడ్ ఆఫీసర్, గడ్డి అన్నారం
సీతాఫలం పంట అంత బాగాలేదు
సాధారణంగా సీతాఫలం ఆగస్టు నవంబర్-డిసెంబర్ వరకు ఎక్కువగా లభిస్తాయని గడ్డి అన్నారం ఫ్రూట్ మార్కెట్ కమీషన్ ఏజెంట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. నల్గొండ, మహబూబ్నగర్, నిజామాబాద్, వరంగల్, సిద్దిపేట, తూఫ్రాన్, ఆదిలాబాద్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతాల నుంచి హైదరాబాద్ నగరానికి సరుకు రవాణా జరుగుతుందన్నారు. ఈ సంవత్సరం నాణ్యమైన దేశీయ సీతాఫలం పంట అంత బాగాలేదని చెప్పారు.
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