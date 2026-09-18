ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : ఈ సీజన్లో వర్షం కురిసింది 54 రోజులే - 333 మండలాల్లో తీవ్ర లోటు
వర్షాలు లేక పంట సాగులో జాప్యంతో రైతులు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. 109 రోజులకు 54 రోజులే వర్షం కురిసింది.
Published : September 18, 2026 at 2:51 PM IST
El Nino Impact Low Rainfall : ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు కరవై దయనీయ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. నదులకు సరైన ప్రవాహాలు లేక జలాశయాలు అడుగంటాయి. చెరువులు వెలవెలబోతున్నాయి. పంట సాగులో జాప్యంతో రైతులు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. సెప్టెంబరు 17వ తేదీ నాటికి పడాల్సిన సాధారణ వర్షపాతం 670 మి.మీ కాగా, 536.80 మి.మీ నమోదైంది. అలాగే వానకు వానకు మధ్య తీవ్రమైన అంతరం ఏర్పడటం కూడా రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. శుక్రవారం శాసనసభలో 'ఎల్నినో ప్రభావం - ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు' పేరుతో స్వల్పకాలిక చర్చ చేపట్టారు.
109 రోజులకు వర్షం కురిసింది 54 రోజులే
- రాష్ట్రంలోని 18 జిల్లాల పరిధిలోని 333 మండలాల్లో తీవ్రమైన లోటు కొనసాగుతోంది. వీటిలో 13 జిల్లాల్లో అత్యంత దుర్భిక్షమైన పరిస్థితి నెలకొంది.
- జూన్ నుంచి సెప్టెంబరు 17 వరకు 54 వర్షం కురిసిన రోజులు నమోదయ్యాయి. 18 జిల్లాల పరిధిలో 50 రోజులలోపే వర్షం కురిసింది. జోగులాంబ గద్వాలలో అతి తక్కువగా 18 రోజులే వర్షాలుపడ్డాయి.
- జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకు రాష్ట్రంలో 219 మండలాల్లో వానకు వానకు మధ్య అంతరాలు నమోదయ్యాయి. వర్షాల లోటు, వాన అంతరాలతో రాష్ట్రంలో వరి సాగు ఆలస్యమైంది. వాన అంతరాలు దిగుబడిపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- రాష్ట్రంలో పెద్ద చెరువులు 21,500 ఉన్నాయి. వీటిలో ఇప్పటివరకు పూర్తిగా నిండినవి 680 మాత్రమే. చుక్క నీరు కూడా చేరనివి 6,823 ఉన్నాయి.
- నష్టం జరగక ముందే ప్రమాదాన్ని గుర్తించడం, రైతుకు ముందుగానే వాతావరణ సమాచారం ఇవ్వడం, ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సూచించడం, జల సంరక్షణ, ఉపాధిని కల్పించడం, సాధ్యమైనంత వరకు విద్యుత్ను సమీకరించడం వంటి చర్యలను సర్కార్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
462 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం
ఎల్నినో ప్రభావంతో నేల తడారిపోవడంతో నాటిన విత్తనాలు నేలలోనే మాడిపోతున్నాయి. మరిన్ని మొలకొచ్చినవి నేల వాలుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో 78 మండలాల్లో ఇప్పటి వరకు చుక్క వాన పడలేదు. మొత్తం 462 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలో 133 మండలాల్లో సాధారణ స్థాయి నెలకొంది. జూన్ 1 నుంచి జులై 19 వరకు 254.3 మి.మీటర్ల సాధారణ వర్షపాతం కురవాల్సి ఉండగా, 170.7 మి.మీ మాత్రమే కురిసింది. ములుగు మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో 33 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. గతేడాది వానాకాలంలో జులై 19 నాటికి 204.3 మి.మీ.లు కురిసింది. ఈసారి 13 శాతం లోటు నమోదైంది.
ఆశించిన స్థాయిలో నిండలేదు
జులై, ఆగస్టులో కృష్ణా, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవడంతో నదుల్లోకి ప్రవాహాలు వచ్చాయి. ఆ నీరు ప్రధానంగా ప్రాజెక్టులు, జలాశయాలకే పరిమితమైనట్లు చెరువుల నిల్వలు సూచిస్తున్నాయి. చిన్ననీటి వనరులకు తగినంతగా వరద నీరు చేరకపోవడంతో తెలంగాణలోని వేలాది చెరువులు ఆశించిన స్థాయిలో నిండలేదు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాగునీటితో పాటు భూగర్భ జలాలు పెంపునకు చెరువులు కీలక ఆధారం. వాటిలో తక్కువ నిల్వలు ఉండటం వ్యవసాయం రంగంపై గణనీయ ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మిగిలిన వర్షాకాలంలో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసి చెరువుల్లోకి నీరు చేరితేనే వేసిన పంటలు చేతికొచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
చెరువులపై తీవ్ర ప్రభావం
రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రాజెక్టులు, జలాశయాలతో పోలిస్తే చిన్ననీటి వనరులైన నీటి నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో చెరువులపై తీవ్ర ప్రభావం పడినట్లు పరిస్థితులు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. గత రెండు నెలలో రాష్ట్రంతో పాటు ఎగువ రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురవడంతో కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లోకి కొంత మేర వరద ప్రవాహాలు వచ్చాయి. ఫలితంగా ప్రధాన జలాశయాల్లోకి నీరు చేరింది. ఆ ప్రభావం చెరువులపై మాత్రం పెద్దగా కనిపించలేదు.
పంట సాగు లక్ష్యం చేరుకునేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ ప్రణాళికలు!
వట్టిపోతున్న బోర్లు - వాడిపోతున్న పైర్లు - వర్షాభావంతో దుర్భరమవుతున్న అన్నదాతల పరిస్థితి