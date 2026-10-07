నీటి సరఫరా తగ్గి తలపట్టుకుంటున్న జలమండలి - పొదుపుమంత్రం పాటించక తప్పదు!
Water Scarcity In Hyderabad - ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు అధికం కావడంతో హైదరాబాద్ మహానగరానికి తాగునీటి సమస్య ముప్పు పొంచి ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ నీటిని బాధ్యతగా వాడుకోవాలని జలమండలి అంటోంది.
Published : October 7, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 5:20 PM IST
Water Scarcity In Hyderabad : కృష్ణమ్మ కరుణిస్తున్నా, గోదారి గొంతు తడుపుతున్నా హైదరాబాద్ మహానగరం దప్పిక తీరడం లేదు. దాహంతో అల్లాడిపోతున్న ప్రాంతాలు ఏటికేడు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎల్నినో ప్రభావంతో నైరుతి తీవ్ర నిరాశ మిగల్చగా వర్షాభావ పరిస్థితులు నగరంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అడుగంటిన భూగర్భజలాలతో బోరుబావులు ఎండిపోతుండగా రిజర్వాయర్లలో నీటి మట్టాలు గణనీయంగా పడిపోతుండటం కలవరపెడుతోంది.
రిజర్వాయర్లలో తగ్గుతున్న నీటిమట్టాలు
పెరుగుతున్న తాగునీటి సమస్యకు తగ్గట్లు జలమండలి తాగునీటిని సరఫరా చేయలేకపోతుంది. ప్రతి బొట్టును సర్దుబాటు చేస్తూ తాగునీటి అవసరాలను తీరుస్తోంది. అయినా భాగ్యనగరంలోని చాలా బస్తీలు, శివారు ప్రాంతాలు నీటి కోసం అల్లాడిపోతున్నాయి. కోటిన్నరకు పైగా జనాభా ఉన్న భాగ్యనగరానికి కృష్ణా, గోదావరి జలాలతో పాటు సింగూరు, మంజీరా, ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ దాహం తీరుస్తున్నాయి.
100 నుంచి 200 ఎంజీడీల నీరు అవసరం
ఈ రిజర్వాయర్ల నుంచి నిత్యం జలమండలి దాదాపు 600 ఎంజీడీల నీటిని అంటే 227 కోట్ల 12 లక్షల 46 వేల లీటర్లను సేకరించి సరఫరా చేస్తోంది. కృష్ణానది నుంచి 270 ఎంజీడీలు, గోదావరి నుంచి 162 ఎంజీడీలు, సింగూరు, మంజీరా నుంచి 120 ఎంజీడీలు, జంట జలాశయాల నుంచి 45 ఎంజీడీల తాగునీరు జలమండలి పరిధిలోని 14న్నర లక్షల కనెక్షన్లకు సరఫరా అవుతోంది. అయితే ప్రజల అవసరాలకు మరో 100 నుంచి 200 ఎంజీడీల నీరు అవసరమవుతోంది. లోటు వర్షపాతంతో బోరుబావులు ఎండిపోవడం వల్ల తమపై ఒత్తిడి పెరుగుతోందని జలమండలి చెబుతోంది. గృహాలతో పాటు వ్యాపార, వాణిజ్య అవసరాల కోసం జలమండలి నీటిపై ఆధారపడటం వల్ల ఇతర ప్రాంతాల్లో కొరత తలెత్తుతోందని స్పష్టం చేస్తోంది.
"ఇప్పుడు మనకు డిమాండ్ 700, 750 ఎంజీడీల నీరు ఉంది. ఇప్పుడు సరఫరా చేస్తున్న 600 ఎంజీడీల నీరు అది మొత్తం నగరానికి సరిపోవాలి. కానీ జనవరి నుంచి జూన్, జులై ఇలా మెల్లగా భూగర్భజలాలు తగ్గిపోతున్నాయి. దీంతో ఆ గ్రౌండ్ వాటర్ను సైతం మమ్మల్నే సరఫరా చేయమంటున్నారు. భూగర్భజలాలను పెంపొందించుకోవాలని ఎన్నో సార్లు మేము చెప్పాం. కానీ దానికి కొంతమంది మాత్రమే స్పందించారు. ఇంకా కొంతమంది ఈ రోజుకు కూడా రియక్ట్ కాలేదు. వాళ్లకు ఈ ఎండాకాలంలో ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది" - అశోక్ రెడ్డి, జలమండలి ఎండీ
పంపింగ్ ద్వారా తాగునీటి సరఫరా
గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది ప్రాజెక్టుల్లో నీటిమట్టాలు బాగా తగ్గాయి. 2025లో సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో కలిపి 25 టీఎంసీల నిల్వ ఉంది. ఈ ఏడాది 15 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. ఇప్పటికే సింగూరు, మంజీరా డెడ్ స్టోరెజీకి దగ్గరలో ఉండగా వారం నుంచి అత్యవసర పంపింగ్ ద్వారా తాగునీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. జంట జలాశయాల్లో గతేడాది సెప్టెంబరుతో పోలిస్తే నీటి మట్టాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. జూన్లో స్వల్పంగా వరద వచ్చినప్పటికీ తర్వాత ఆశించిన వర్షాలు లేక పరివాహక ప్రాంతాలు ఎండిపోతున్నాయి.
"ఇప్పుడు భూగర్భజలాల్ని అనవసరంగా వాడితే రేపు అవి కూడా దొరకవు. అత్యవసర పంపింగ్ ద్వారా కొన్ని ప్రాంతాలకు తాగునీటిని సరఫరా చేస్తున్నాం. మనం ఇప్పుడు ఇచ్చే నీళ్లు 95 శాతం సరిపోవాలి. సరిపోవట్లేదంటే అదనంగా వాడుతున్నామని అర్థం. ఎల్నినో కారణంగా వర్షపాతం తగ్గింది. ఇప్పుడే మనం స్పందించాలి. దీనికి అందరూ సహకరించాలి" - అశోక్ రెడ్డి, జలమండలి ఎండీ
శివారు ప్రాంతాలకు అందించటం సవాలే
నగరానికి ప్రధాన దిక్కైన నాగార్జున సాగర్, గోదావరి పంపింగ్ పాయింట్ల వద్ద నీటి నిల్వలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అధికారుల అంచనా ప్రకారం ప్రస్తుత నీటి నిల్వలు రానున్న మూడు నెలలకే సరిపోతాయని భావిస్తున్నారు. మరోవైపు శివారు మున్సిపాలిటీలను గ్రేటర్లో కలపడంతో వాటికి నీళ్లు ఇచ్చే బాధ్యతను ప్రభుత్వం జలమండలికే అప్పగించింది. కోర్ సిటీలోనే అరకొరగా నీటిని అందిస్తోన్న జలమండలికి శివారు ప్రాంతాలకు నీరు అందించడం సవాలుగా మారింది. ఆ లోటును భర్తీ చేసేందుకు అనేక ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నా సాధ్యమైన త్వరగా ఆచరణలోకి రావడం లేదు. చాలా ప్రాంతాలకు తాగునీటి ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు. దీంతో ప్రస్తుత వర్షాభావ పరిస్థితులను నగర ప్రజలు అర్థం చేసుకొని నీటి దుర్వినియోగానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని జలమండలి కోరుతోంది.
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