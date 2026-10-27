ఎల్నినో ప్రభావంతో తగ్గిన పత్తి దిగుబడి - మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలంటున్న రైతులు
El Nino Effect On Cotton - రాష్ట్రంలో వర్షభావ పరిస్థితుల కారణంగా పత్తి దిగుబడి తక్కువగా వచ్చింది. దీంతో కనీస మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలని రైతులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.
Published : October 27, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:28 PM IST
El Nino Effect On Cotton : సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావం కీలక వ్యవసాయ రంగాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోంది. ప్రధాన వాణిజ్య పంట పత్తి సాగు కుదేలైంది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్లో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, లోటు వర్షపాతం, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు వంటి కారణాల రీత్యా పత్తి దిగుబడులు గణనీయంగా పడిపోయాయి. పెట్టిన పెట్టుబడి చేతికొచ్చే పరిస్థితులు లేవు. తీరా మార్కెట్లోకి పంట వచ్చే సమయానికి మద్ధతు భరోసా లేకపోవడంతో రైతుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. తాజాగా పలు ప్రాంతాల్లో సీసీఐ, వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుల్లో కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఆశించిన స్పందన కనిపించడం లేదు.
పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు
రాష్ట్రంలో పత్తి సేకరణపై సర్కారు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్ ప్రారంభమైంది. దీంతో ప్రభుత్వం పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి సేకరణ కోసం మార్కెటింగ్ శాఖ, సీసీఐ చర్యలకు ఉపక్రమిస్తోంది. రైతులకు కనీస మద్దతు ధర లభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధికారులను ఆదేశించారు.
"పత్తికాయ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పగిలిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. నాణ్యమైన పత్తి వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. అందుకే చేతికి వచ్చిన పత్తినైనా మద్దతు ధరలకు కొనుగోలు చేయటం లేదు. ప్రస్తుతం వర్షాలు లేవు. అయినా తేమ పేరుతో కొనుగోలు చేయటం లేదు. పత్తికి చాలా పెట్టుబడి పెట్టారు. కనీసం రైతు నష్టపోయిన నష్టాన్నైనా పరిహారమివ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను" - తీగల సాగర్, ప్రధాన కార్యదర్శి, తెలంగాణ రైతు సంఘం
మద్దతు ధర క్వింటాల్కు రూ. 8,667
2026-27 ఖరీఫ్లో తెలంగాణలో 48.20 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగు జరిగింది. గత సీజన్లో 50.73 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు జరగగా 28.33 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి నమోదైంది. ఖరీఫ్ మార్కెటింగ్ సీజన్ సంబంధించి కేంద్రం పత్తి కనీస మద్దతు ధర క్వింటాల్కు రూ. 8,667 ప్రకటించింది. తెలంగాణలో పత్తి మోడల్ మార్కెట్ ధర రూ.9,000 చొప్పున ఉంది. ఇది కనీస మద్దతు ధర కంటే 333 రూపాయలు అధికం.
బయట క్వింటాల్ రూ.10వేలకు పైగానే
బహిరంగ మార్కెట్లో క్వింటాల్ ధర 10 వేల రూపాయల పైమాటే. మార్కెట్ ధరలు కనీస మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువగా ఉన్నందున రైతులు బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. ధరలు తగ్గి కనీస మద్దతు ధర కంటే దిగువకు వస్తే సీసీఐ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పత్తి విక్రయించుకుంటారు.
335 జిన్నింగ్ మిల్లులు నోటిఫై
2026-27 సీజన్లో పత్తి కొనుగోళ్ల కోసం సీసీఐ గత సీజన్లో ఉన్న 122 కొనుగోలు కేంద్రాల సంఖ్యను 133 వరకు పెంచింది. రోజుకు 1,09,035 బేళ్ల సామర్థ్యంతో 356 జిన్నింగ్ మిల్లులు ఉండగా 30 జిల్లాల్లో 335 జిన్నింగ్ మిల్లులు కొనుగోలు కేంద్రాలుగా నోటిఫై చేసింది. ఈ నెల 11న వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. దాంట్లో సీసీఐ, సంబంధిత శాఖల అధికారులు, జిన్నింగ్ మిల్లుల ప్రతినిధులకు సూచనలు ఇచ్చారు. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు, నాణ్యత పరీక్షలు, జిన్నింగ్, బేళ్ల తయారీ, గోదాములకు రవాణా, రైతులకు సకాలంలో చెల్లింపులు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
ధర బాగానే ఉంది - దిగుబడే లేదు - దయనీయంగా పత్తి రైతుల పరిస్థితి