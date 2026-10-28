ఆ రహదారిపై మరణఘోష - నిర్మాణ లోపాలతో ఏటా 370 మంది మృత్యువాత
Dangerous Rajiv High Way : రాజీవ్ రహదారిలో నిర్మాణ లోపాలు, నిర్వహణ కొరవడడంతో మృత్యు మార్గంగా మారుతోంది. ఏటా సగటున 370 మంది విగతజీవులవుతున్నారు. 550 మందికిపైగా గాయపడుతున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 2:28 PM IST
Rajiv Highway Turns into Accidents : అతి వేగం ప్రమాదకరం అని తెలిసినా కొందరు వాహనదారులు రూల్స్ పాటించడం లేదు. రోడ్డు ప్రమాద బాధితులై కుటుంబాలను ఇబ్బందుల పాల్జేస్తున్నారు. తక్కువ సమయంలో గమ్యాన్ని చేరాలన్న తొందరలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వేగంగా వాహనాన్ని నడుపుతున్నారు కొందరు. మరోవైపు రహదారుల నిర్మాణ లోపాలు, నిర్వహణ కొరవడంతో నిత్యం రహదారిపై ఏదో ఒక చోట మృత్యుఘోష వినాల్సి వస్తోంది.
ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలను హైదరాబాద్కి అనుసంధానం చేయడంతో కీలకంగా ఉన్న రాజీవ్ రహదారి ఎన్హెచ్1 మృత్యు మార్గంగా మారుతోంది. ఈ రహదారిపై ఏటా సగటున 370 మంది విగతతీవులవుతున్నారు. 550 మందికిపైగా గాయపడుతున్నారు.
ఈ రహదారిపై ఏర్పాటు చేసిన శాసనమండలి సభాసంఘం సిఫార్సులూ బుట్టదాఖలయ్యాయి. ఎన్హెచ్ఏఐ రహదారిగా మార్చడానికి కేంద్రానికి అందించిన విజ్ఞప్తులూ అమలు కాలేదు. రోడ్డు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సిన రాష్ట్ర-రోడ్లు భవనాల శాఖకు ప్రమాదాలపై పట్టింపు లేదు. నిర్వహణ బాధ్యతలను చేపట్టాల్సిన కాంట్రాక్టర్ సంస్థ కేవలం నామమాత్రపు పనులతోనే నెట్టుకొస్తోంది. ఈ కారణంగా రాజీవ్ రహదారిపై వాహనదారులు భయం గుప్పిట్లోనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
పీపీపీ పద్ధతిలో హైవే నిర్మాణం
రోడ్లు-భవనాల శాఖ ఆధ్వర్యంలో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ (పీపీపీ) పద్ధతిలో సర్కార్ 2007 లో రూ.1,358.19 కోట్లతో బీవోటీ పద్ధతిలో నాలుగు వరుసలతో 206.178 కి.మీ మేర హైవేను నిర్మించింది. అది హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు సమీపంలోని శామీర్పేట నుంచి సిద్దిపేట, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి జిల్లాల మీదుగా మంచిర్యాల జిల్లాలోని అందారం వరకు ఉంది. 2014లో ప్రారంభం కాగా మూడు టోల్ ప్లాబాల ద్వారా నిత్యం సుమారు రూ.25-28 లక్షల వరకు రుసుం వస్తోంది. 2036 వరకు నిర్వహణ బాధ్యత గుత్తేదారు సంస్థనే చూసుకోవాలి.
రహదారి నిర్మాణం సమయంలోనే డిజైన్లు
రాజీవ్ రహదారి నిర్మాణ సమయంలోనే డిజైన్, అక్రమాలపై ఆరోపణలు రావడంతో 2012లో శాసనమండలి సభాసంఘాన్ని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో ఎక్కడెక్కడ ఏం పనులు చేయాలి? బైపాస్ అవసరం ఎక్కడ ఉంది? డిజైనులో మార్పులు, నిర్వహణపై పలు సిఫార్సులను చేశారు. కానీ కేవలం మొక్కుబడి చర్యలకే పరిమితమయ్యాయి. రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ ఈ రహదారిని ఎన్హెచ్ఏఐకు ప్రతిపాదిస్తూ అభివృద్ధి చేయాలని కోరింది. తమకు ఆ ఉద్దేశం లేదని ఇప్పటికే కేంద్రం సమాచారం ఇచ్చినట్లు పేర్కొంది.
ప్రమాదాలకు కారణాలు ఇవే
- 41 బ్లాక్స్పాట్లు ఉండగా ప్రమాదాల నివారణ చర్యలు లేవు.
- దీనికి అనుసంధానంగా సర్వీసు రోడ్లు నిర్మించలేదు.
- కాంట్రాక్టర్ సంస్థ రోడ్లపై ఏర్పడిన గుంతలను సకాలంలో పూడ్చట్లేదు.
- డివైడర్లలో పలు లోపాలున్నాయి.
- గరిష్ఠ వేగం 80 కి.మీ కొందరు 120 కి.మీ వేగంతో వెళ్లడం, అక్కడక్కడా రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్ చేస్తుంటారు.
ఎక్కడెక్కడ లోపలు ఉన్నాయంటే?
- హైదరాబాద్, వరంగల్ నుంచి వచ్చే వాహనాలు కరీంనగర్లోకి ప్రవేశించే ప్రధాన కూడలి అలుగునూరు. ఇక్కడే రోడ్డు మలుపులు వాహనదారులను తికమక చేస్తోంది. అక్కడ మార్గాలపై కావాల్సిన డివైడర్లు, మలుపులు సూచించే బోర్డులు లేవు. దీంతో వాహనాలు అకస్మాత్తుగా మలుపు తీసుకోవాల్సి వస్తోంది. అంతేకాదు రాత్రి వేళ కనీసం వీధి దీపాలు కూడా వెలగవు.
- బసంత్నగర్, రామగుండం ఆయిల్ కార్పొరేషన్ల వద్ద, రేణికుంట టోల్ ప్లాజా బొమ్మకల్ శివార్లలో ట్రక్ బేలు లేనందున భారీ లారీలను రాత్రి వేళల్లో రోడ్డుపైనే నిలుపుతున్నారు.
- రహదారి పక్కన వెలిసిన హోటళ్లు, దాబాల యజమానాలు తమ వ్యాపారాల కోసం డివైడర్ల మధ్యనున్న ఇనుప రాడ్లను, రాళ్లను తొలగించి యూ-టర్న్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీంతో 80 కి.మీ వేగంతో ఉన్న వాహనాలు ఇలాంటి ప్రాంతాలకు రాగానే ద్విచక్ర వాహనాలు, కాలినడకన రోడ్డు దాటుతున్న వారిని ఢీకొడుతున్నాయి.
- రహదారి మధ్యలో చాలా ప్రాంతాల్లో కిలోమీటర్ల మేర మొక్కలే లేవు. రాత్రి వేళ ఎదురుగా వచ్చే వాహనాల హైబీమ్ లైట్ల ధాటికి ముందున్న దారి కనిపించడం లేదు.
- గోదావరిఖని పట్టణంలో జీఎం కార్యాలయం, సుల్తానాబాద్ మండలం కాట్నపల్లిల్లో ఎస్, ఎల్ ఆకారంలో మలుపులున్నాయి. దీంతో వాహనాల అదుపు తప్పి నిత్యం ప్రమాదాలు జరుగుతున్నారు.
- పెద్దపల్లి పట్టణంలో అత్యధికంగా బ్లాక్ స్పాట్లను గుర్తించారు. ఆయాచోట్ల ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నారు.
- సిద్దిపేట జిల్లా ములుగు మండలంలోని వంటిమామిడి కూరగాయల మార్కెట్, ఆర్వీఎం కమాన్, ములుగు విద్యుత్తు ఉపకేంద్రం వద్ద ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. వర్గల్, గజ్వేల్ మండలాల పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో తరచూ రహదారి రక్తసిక్తమవుతోంది.
- కొండపాక, కుకునూరుపల్లి మండలాల్లో పలు గ్రామాల శివారులో రహదారి వెంబడి ఉన్న దాబాల వద్ద ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
కలెక్టర్లకు నివేదిక అందించిన గుత్తేదారు సంస్థ
రాజీవ్ రహదారి పరిధిలో ఎక్కడెక్కడ ప్రమాదకర ప్రదేశాలు ఉన్నాయి? నివారణకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటీ? తదితర వివరాలతో ప్రస్తుతం రోడ్ల పర్యవేక్షణ చేపడుతున్న గుత్తేదారు సంస్థ నివేదిక తయారు చేసి జిల్లాల వారీగా అక్కడి కలెక్టర్లకు అందించినట్లు తెలిసింది. రహదారి నిర్వహణ బాధ్యతను మాత్రమే తాము చూస్తామని ప్రమాదకర ప్రదేశాల వద్ద చేపట్టాల్సిన పనులకు సర్కారు నిధులు కేటాయించాల్సి ఉంటుందని ఆ సంస్థ పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. కలెక్టర్ల పరిధిలో ఉండే నిధులతో భద్రత చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇవన్నీ ప్రతిపాదన దశలోనే ఉన్నాయి.
నిత్యం రక్తమోడుతున్న హైవేలు - హడలెత్తిస్తున్న జాతీయ రహదారి-65